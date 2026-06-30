Prórroga al registro de líneas abre una nueva batalla judicial en telecomunicaciones

Los límites legales de la protección judicial

Fuentes con conocimiento del tema explicaron que algunos usuarios ya han obtenido resoluciones favorables, pero la protección judicial solo surte efectos una vez que las empresas de telecomunicaciones son notificadas formalmente.

La razón es que, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos del registro, las compañías telefónicas son las encargadas de aplicarlos en la práctica.

“Cuando las empresas son incorporadas con incumbentes en el recurso los jueces ordenan o pueden ordenar que las compañías sean notificadas sobre la existencia del amparo”, explicó un especialista en la materia que pidió no ser citado.

Cuando las empresas no forman parte del procedimiento judicial, el promovente debe solicitar expresamente que también sean notificadas de la resolución. De lo contrario, la compañía podría continuar aplicando las medidas previstas en los lineamientos, incluida la eventual inhabilitación de la línea.

“Si la empresa no tiene conocimiento del amparo podría hacerlo y como la empresa no es la autoridad responsable también no tendría una consecuencia que esté dejando de cumplir una sentencia porque la sentencia no la obligaba”, agregó el especialista.

Además, muchas de las resoluciones emitidas hasta ahora corresponden a suspensiones provisionales, que únicamente detienen temporalmente la obligación de registrarse. Si al concluir el juicio el tribunal determina que el usuario tiene la razón, la suspensión se vuelve definitiva respecto de ese acto; en caso contrario, la protección desaparece y el promovente deberá cumplir con el registro.

Protección individual, no colectiva

La capacidad de los amparos para detener la política pública también enfrenta un límite jurídico relevante: las resoluciones ya no tienen efectos colectivos.

Tras las reformas al sistema de jurisprudencia, un fallo favorable únicamente beneficia a la persona que promovió el recurso, aunque las sentencias sí pueden contribuir a la construcción de futuros criterios judiciales.