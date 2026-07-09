¿Adiós al Oxxo? El delivery acelera su ofensiva en las compras de conveniencia con entregas de menos de una hora

Y entre todos los jugadores, DiDi Shop acelera su estrategia para posicionarse precisamente en ese segmento de reposición: adquisiciones pequeñas y urgentes que históricamente se resolvían con una visita al Oxxo, una farmacia o la tienda de la esquina. Actualmente, las categorías con mayor actividad dentro de la plataforma son supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, aunque también ofrece frutas, verduras, carnes, productos de higiene personal, electrónicos y artículos de salud sexual.

La diferencia frente al comercio electrónico tradicional es el tiempo de entrega. Mientras las compras en línea suelen planearse con días de anticipación y carritos de mayor valor, el modelo de la plataforma está diseñado para resolver necesidades inmediatas en menos de una hora.

“Queremos volvernos un aliado importante para los usuarios para que ocupen su tiempo en las cosas que en verdad les aportan valor (…), pero toda la parte de recibir productos o comprar productos de primera necesidad la puedan resolver a través de DiDi Shop”, afirma Rodrigo Rogel, director comercial de DiDi Shop para América Latina.

La empresa considera que el potencial del negocio no se limita a compras urgentes. Conforme el mercado madure, espera que los usuarios también incorporen una mayor parte de su despensa cotidiana a la aplicación.

La apuesta forma parte de la estrategia de DiDi para consolidar su modelo de super app, que integra movilidad, entrega de alimentos, servicios financieros y comercio electrónico en una sola plataforma. En México, este ecosistema suma más de 30 millones de usuarios activos al mes, mientras que DiDi Shop conecta diariamente a más de 13,000 comercios, desde tiendas familiares hasta cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia.

A esta estrategia se suma la alianza que la empresa mantiene con Oxxo desde junio del año pasado para fortalecer esta vertical de negocio.

“Tenemos más de 13,000 tiendas que se conectan en el día promedio en DiDi Shop. Dentro de estas tiendas tenemos más de 10 categorías de productos que puedes encontrar”, señala Rogel.

El crecimiento del comercio rápido también responde a cambios estructurales en el mercado mexicano. La consultora Research and Markets identifica como impulsores el aumento de las membresías en plataformas digitales, el desarrollo de servicios multicategoría y la expansión de centros de distribución de supermercados.

“Las alianzas estratégicas con fintechs y cadenas de conveniencia amplían su alcance más allá de las grandes ciudades. Los cambios regulatorios impulsan la eficiencia y la integración, favoreciendo a los actores ya establecidos”, indica la consultora en un análisis .