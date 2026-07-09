Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Tras conquistar la entrega de comida, el delivery acelera su ofensiva en las compras de conveniencia

Es DiDi quien quiere convertirse en el canal donde ocurre la compra, independientemente de si el producto sale de un Oxxo, una farmacia, un supermercado o una tienda de barrio.
jue 09 julio 2026 01:05 PM
Añadir Expansión en Google
¿Adiós al Oxxo? El delivery acelera su ofensiva en las compras de conveniencia con entregas de menos de una hora
Una de las categorías que mejor ilustra esta transformación es la cerveza. Entre enero y mayo de este año, DiDi Shop vendió 750,000 cervezas en México, una categoría que generó más de 50 millones de pesos en ventas. (Claudia Rosel/AFP)

Después de consolidarse como uno de los principales jugadores del reparto de comida, las plataformas de delivery ahora buscan conquistar al consumo minorista. Si se acaba el hielo para la reunión, falta leche para el desayuno o las cervezas no alcanzan para terminar el partido, la apuesta es que el consumidor ya no salga de casa para ir al Oxxo o a la tienda de la esquina, sino que resuelva esa necesidad desde el teléfono con entregas en menos de una hora.

La estrategia responde al crecimiento del quick commerce, un modelo de comercio electrónico enfocado en entregas ultrarrápidas que busca convertir al teléfono celular en una tienda de conveniencia. De acuerdo con la consultora IMARC , este mercado crecerá de 870.7 millones de dólares en 2025 a 4,298.2 millones de dólares en 2034, impulsado por consumidores que privilegian la inmediatez frente a las compras programadas.

Publicidad

Y entre todos los jugadores, DiDi Shop acelera su estrategia para posicionarse precisamente en ese segmento de reposición: adquisiciones pequeñas y urgentes que históricamente se resolvían con una visita al Oxxo, una farmacia o la tienda de la esquina. Actualmente, las categorías con mayor actividad dentro de la plataforma son supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, aunque también ofrece frutas, verduras, carnes, productos de higiene personal, electrónicos y artículos de salud sexual.

La diferencia frente al comercio electrónico tradicional es el tiempo de entrega. Mientras las compras en línea suelen planearse con días de anticipación y carritos de mayor valor, el modelo de la plataforma está diseñado para resolver necesidades inmediatas en menos de una hora.

“Queremos volvernos un aliado importante para los usuarios para que ocupen su tiempo en las cosas que en verdad les aportan valor (…), pero toda la parte de recibir productos o comprar productos de primera necesidad la puedan resolver a través de DiDi Shop”, afirma Rodrigo Rogel, director comercial de DiDi Shop para América Latina.

La empresa considera que el potencial del negocio no se limita a compras urgentes. Conforme el mercado madure, espera que los usuarios también incorporen una mayor parte de su despensa cotidiana a la aplicación.

La apuesta forma parte de la estrategia de DiDi para consolidar su modelo de super app, que integra movilidad, entrega de alimentos, servicios financieros y comercio electrónico en una sola plataforma. En México, este ecosistema suma más de 30 millones de usuarios activos al mes, mientras que DiDi Shop conecta diariamente a más de 13,000 comercios, desde tiendas familiares hasta cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia.

A esta estrategia se suma la alianza que la empresa mantiene con Oxxo desde junio del año pasado para fortalecer esta vertical de negocio.

“Tenemos más de 13,000 tiendas que se conectan en el día promedio en DiDi Shop. Dentro de estas tiendas tenemos más de 10 categorías de productos que puedes encontrar”, señala Rogel.

El crecimiento del comercio rápido también responde a cambios estructurales en el mercado mexicano. La consultora Research and Markets identifica como impulsores el aumento de las membresías en plataformas digitales, el desarrollo de servicios multicategoría y la expansión de centros de distribución de supermercados.

“Las alianzas estratégicas con fintechs y cadenas de conveniencia amplían su alcance más allá de las grandes ciudades. Los cambios regulatorios impulsan la eficiencia y la integración, favoreciendo a los actores ya establecidos”, indica la consultora en un análisis .

Publicidad

La cerveza refleja el cambio en los hábitos de consumo

Una de las categorías que mejor ilustra esta transformación es la cerveza. Entre enero y mayo de este año, DiDi Shop vendió 750,000 cervezas en México, una categoría que generó más de 50 millones de pesos en ventas. Más allá del volumen, las cifras reflejan cómo las aplicaciones comienzan a sustituir las visitas de emergencia a las tiendas de conveniencia.

El cambio también se observa en los horarios de consumo. Durante ese mismo periodo, los usuarios compraron 60,000 cervezas entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, una franja en la que la disponibilidad dependía tradicionalmente de la cercanía de una tienda física.

Los momentos de mayor demanda coinciden con reuniones sociales, partidos de futbol, celebraciones familiares y fines de semana. Durante la inauguración del Mundial, por ejemplo, la plataforma registró su pedido más grande de cerveza: 45 unidades en una sola orden.

Geográficamente, el consumo se concentra en el norte del país. Tijuana, Mexicali, Chihuahua, Ciudad Juárez y Monterrey encabezan las ventas de esta categoría, aunque Ciudad de México, Guadalajara y Cancún también destacan por el volumen de pedidos.

Las fechas especiales aceleran aún más la demanda. Durante el Día de las Madres, las ventas de cerveza crecieron 500% respecto al mismo día del año anterior, un indicador de que las aplicaciones comienzan a incorporarse a ocasiones que antes dependían casi exclusivamente de las tiendas de conveniencia o los comercios de barrio.

Para la empresa, esta tendencia también representa una oportunidad para ampliar las ventas de los negocios afiliados a la plataforma.

“Tenemos comercios desde empresas pequeñas, empresas familiares, tienditas de la esquina hasta especialistas en otros servicios. Para ellos volvemos una fuente de ingreso adicional y un canal de ventas adicional”, concluye Rogel.

Publicidad

Tags

Didi Chuxing e-commerce

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad