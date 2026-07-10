CFE aumenta el precio de Internet para todos: cuánto pagarás y qué incluye el paquete de 35 pesos al mes

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos , el Operador Móvil Virtual (OMV) del gobierno, realizó un ajuste en el precio de los paquetes de prepago que ofrece, por lo que los usuarios tendrán que pagar más por este servicio de telefonía y acceso a internet. Te enlistamos todos los servicios de prepago por tiempo en el que desees contratarlo.

Este programa es operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se diseñó para brindar servicios de telefonía móvil y acceso a internet (tanto gratuito en espacios públicos como de paga) en comunidades marginadas y zonas sin cobertura previa.