CFE aumenta el precio de Internet para todos: cuánto pagarás y qué incluye el paquete de 35 pesos al mes

Paquetes semestrales
- 4 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de seis meses por 755 pesos.
- 24 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de seis meses por 1,205 pesos.
Paquetes anuales
- 12 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 12 meses por 1,840 pesos.
- 24 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 12 meses por 2,380 pesos.
¿Cómo saber si mi celular es compatible?
En el siguiente enlace podrás consultar los puntos de venta de la SIM para acceder al internet por medio de la CFE, lo que permitirá continuar con el proceso de compra.
https://cfeinternet.mx/puntos-de-venta
También se debe corroborar si tu equipo es compatible con la banda B28 de 700 Mhz que usa la red de Altán para proveer el servicio, por lo que se debe marcar *#06# desde tu dispositivo. En caso de contar con un dispositivo dual SIM la marcación debes realizarla desde la SIM 1.
En caso de ser compatible, se procede con el proceso de compra, y la SIM o eSIM se envía mediante correo postal a la ubicación del usuario, lo que representa un pago adicional de acuerdo a la ubicación.