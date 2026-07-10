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CFE Internet aumenta sus precios; cuánto pagarás y qué incluye el paquete de 35 pesos al mes

Las personas que deseen adquirir algún paquete de internet que ofrece la empresa pública del Estado verán un ajuste en el precio a pagar. Estos son los costos actuales de prepago.
vie 10 julio 2026 09:42 AM
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CFE aumenta el precio de Internet para todos: cuánto pagarás y qué incluye el paquete de 35 pesos al mes
Los usuarios que estén interesados en acceder a la red de telefonía e internet que ofrece CFE a través de Altán Redes deben comprobar su compatibilidad. (Foto: Chat GPT)

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos , el Operador Móvil Virtual (OMV) del gobierno, realizó un ajuste en el precio de los paquetes de prepago que ofrece, por lo que los usuarios tendrán que pagar más por este servicio de telefonía y acceso a internet. Te enlistamos todos los servicios de prepago por tiempo en el que desees contratarlo.

Este programa es operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se diseñó para brindar servicios de telefonía móvil y acceso a internet (tanto gratuito en espacios públicos como de paga) en comunidades marginadas y zonas sin cobertura previa.

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Paquetes de CFE Internet para todos

La empresa pública del Estado maneja planes diarios, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales del servicio de internet, y sus precios son los siguientes:

Paquetes por día:

  • 2 GB de datos con llamadas y mensajes ilimitados, con redes sociales por siete días por 85 pesos.
  • 6 GB de datos con llamadas y mensajes ilimitados, con redes sociales por siete días por 105 pesos.
  • 10 GB de datos con llamadas y mensajes ilimitados, con redes sociales por 15 días 160 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.

Las llamadas y mensajes son ilimitados en estos paquetes diarios pero entre usuarios de CFE internet.

Paquetes mensuales:

  • 1 GB en datos, con 100 minutos en llamadas, 50 mensajes, acceso a redes sociales con una vigencia de 30 días por 35 pesos; anteriormente este paquete costaba 33 pesos. Este paquete no permite compartir internet ni usar datos, minutos y mensajes fuera de México, y no se incluyen llamadas de voz, videollamadas, consumo de contenido en transmisión en vivo (streaming), ni abrir enlaces externos.
  • 2 GB en datos con llamadas,mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 135 pesos.
  • 3 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 155 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.
  • 4 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 180 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.
  • 12 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 220 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.
  • 24 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 275 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.
  • 35 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 325 pesos. Este paquete ofrece un GB de regalo y acceso a YouTube y Tik Tok.
  • 50 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 30 días por 510 pesos.

Las llamadas y mensajes son ilimitados en estos paquetes diarios pero entre usuarios de CFE internet.

Paquetes trimestrales

  • 4 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de tres meses por 425 pesos.
  • 12 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de tres meses por 520 pesos.
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Paquetes semestrales

  • 4 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de seis meses por 755 pesos.
  • 24 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de seis meses por 1,205 pesos.

Paquetes anuales

  • 12 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 12 meses por 1,840 pesos.
  • 24 GB en datos con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitados, con una vigencia de 12 meses por 2,380 pesos.

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¿Cómo saber si mi celular es compatible?

En el siguiente enlace podrás consultar los puntos de venta de la SIM para acceder al internet por medio de la CFE, lo que permitirá continuar con el proceso de compra.

https://cfeinternet.mx/puntos-de-venta

También se debe corroborar si tu equipo es compatible con la banda B28 de 700 Mhz que usa la red de Altán para proveer el servicio, por lo que se debe marcar *#06# desde tu dispositivo. En caso de contar con un dispositivo dual SIM la marcación debes realizarla desde la SIM 1.

En caso de ser compatible, se procede con el proceso de compra, y la SIM o eSIM se envía mediante correo postal a la ubicación del usuario, lo que representa un pago adicional de acuerdo a la ubicación.

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La estrategia de llevar Internet para Todos es parte del Plan Nacional de Cobertura, una iniciativa que coloca nuevamente a CFE y Altán Redes como actores centrales del despliegue y que busca aumentar la cobertura de conectividad nacional del 94% al 98% hacia 2030.

Tags

ciberseguridad Comisión Federal de Electricidad

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