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AT&T pide a la CRT reglas que eviten mayor concentración de Telcel en la licitación de espectro 5G

La empresa de origen estadounidense está interesada en la banda 3.5 GHz, pero pidió al regulador una licitación que combine reglas de competencia y condiciones técnicas que permitan el uso efectivo del espectro para 5G.
jue 16 julio 2026 04:48 PM
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AT&T envía comentarios a CRT sobre la licitación 5G
AT&T pidió a CRT que las reglas del proceso contemplen condiciones que garanticen una participación efectiva de todos los operadores y eviten una mayor concentración del recurso radioeléctrico. (jetcityimage/Getty Images)

Para este año, la nueva autoridad regulatoria en telecomunicaciones alista la subasta de espectro para 5G, tras siete años de intentos fallidos. AT&T es uno de los posibles interesados en adquirir bandas para la quinta generación en redes, pero para materializar su interés, la empresa envió comentarios a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con el fin de que las condiciones de la licitación permitan una participación efectiva.

La empresa presidida por Mónica Aspe estaría interesada en adquirir espectro de la banda 3.5 GHz para robustecer la red 5G. Sin embargo, en un documento emitido a la CRT que forma parte de los comentarios de la industria rumbo al nuevo proceso de subasta de espectro, el operador afirmó que la próxima licitación debe enfocar sus esfuerzos en la competitividad, tras la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR).

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La empresa sostuvo que la legislación modificó diversas obligaciones regulatorias que anteriormente se imponían a Telcel en su carácter como Agente Económico Preponderante (AEP), entre ellas las relacionadas con el desbloqueo de equipos móviles, el servicio de usuario visitante (roaming nacional) y las exclusividades en la distribución de dispositivos.

A juicio de la compañía, esos cambios pueden mermar el equilibrio competitivo, por lo que consideró que si el diseño de la licitación permite que Telcel , como AEP y operador con mayor escala, acumule más espectro mientras sus competidores enfrentan barreras económicas para participar, las asimetrías competitivas podrían profundizarse durante la vigencia de las nuevas concesiones.

Por ello, pidió que las reglas del proceso contemplen condiciones que garanticen una participación efectiva de todos los operadores y eviten una mayor concentración del recurso radioeléctrico, tales como límites de acumulación de espectro, así como precios accesibles

“Durante 2024, el costo asociado al espectro representó aproximadamente 20.4% de los ingresos por servicios móviles de AT&T, mientras que para el AEP dicho porcentaje fue cercano a 7%. Esta diferencia no sólo incide en la disposición a participar en nuevas licitaciones, también afecta la capacidad de financiar despliegue", señalo el operador en el documento.

A agosto de 2024, Telcel se colocó como el operador con el mayor porcentaje de espectro asignado, al concentrar el 46.7%, mientras que AT&T cuenta con el 38.6%, seguido de Altán Redes con el 14.5%, al contar solo con la banda de 700 GHz, de acuerdo con información del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al ser el último dato público del tema.

Hace tres años, esta situación llevó al extinto IFT a solicitar a la Secretaría de Hacienda a ajustar el precio de las bandas de espectro conforme a la media internacional con un énfasis para las empresas que tienen una participación menor de 25% en el mercado móvil.

AT&T cuenta con porcentaje de mercado de 16.1%. El Instituto sostuvo su postura bajo el argumento de que la industria móvil está en un momento de "enormes riesgos" si no se cambia la mirada recaudatoria por el uso y el derecho del espectro radioeléctrico.

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Efectividad en el uso del espectro 3.5 GHz

Otro de los puntos que consideró relevante AT&T para la próxima licitación es la efectividad del espectro. La compañía aseguró que en la actualidad enfrenta falta de acceso a la banda de 3.5 GHz por interferencias en las regiones 2 y 9. Estas regiones implican los estados de Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Morelos, Estado de México y algunas demarcaciones de Ciudad de México.

Pero el espectro 3.5 GHz se ubica parte de la banda C, un rango históricamente utilizado para servicios satelitales operados por firmas como Intelsat, SES y Eutelsat , así como para Satélites Mexicanos, propiedad gubernamental para servicios de seguridad nacional.

La propia autoridad ha reconocido que asignar estas frecuencias para fines móviles generan interferencias en segmentos específicos del sector satelital, de ahí la problemática que expone AT&T. Las posibles interferencias también alcanzarían a las televisoras como TV Azteca y Televisa.

“Si existen restricciones técnicas conocidas, interferencias, problemas de coordinación o condiciones que reduzcan significativamente el valor de uso del espectro, las Bases de la licitación deben reconocer esas condiciones y prever mecanismos para administrarlas”, aseguró AT&T en el documento.

Hasta ahora en la Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026, la CRT colocó a modo de acotación que la operación de la banda 3400 -3700 estará sujeta a condiciones técnicas para la coexistencia con el servicio fijo por satélite y la protección de los servicios existentes, pero no ha ofrecido mayores detalles.

Con ello, AT&T planteó que el éxito de la próxima licitación no dependerá únicamente de la cantidad de espectro que se ponga a disposición del mercado, sino también de las condiciones económicas y técnicas bajo las que sea asignado.

A juicio de la empresa, la CRT deberá equilibrar la promoción de la competencia con la disponibilidad efectiva de las frecuencias, en un proceso que definirá el despliegue de las redes 5G y la estructura competitiva del mercado móvil mexicano durante los próximos años.

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Telecomunicaciones

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