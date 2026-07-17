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Empresas impulsan corredor para camiones eléctricos de Ciudad de México a Nuevo Laredo rumbo a 2030

La meta es crear infraestructura de carga para transporte pesado. Empresas como Grupo Bimbo, Femsa, Heineken, Marva Transportes y Oxxo ya participan en la iniciativa.
vie 17 julio 2026 04:03 PM
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Transportistas buscarán crear un corredor de camiones eléctricos rumbo a 2030
Transportistas buscarán crear un corredor de camiones eléctricos rumbo a 2030 (IvanSpasic/Getty Images)

La electrificación del transporte de carga comienza a avanzar hacia una nueva etapa en México. Mientras los vehículos eléctricos ya ganaron terreno en segmentos como los autos particulares y las unidades de reparto de última milla, ahora la iniciativa privada busca acelerar la transición del autotransporte pesado mediante la creación de un corredor de recarga para camiones eléctricos entre Ciudad de México y Nuevo Laredo, con el objetivo de que esté listo hacia 2030.

El proyecto es encabezado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que actualmente trabaja en la conformación de una estrategia conjunta entre empresas para definir la infraestructura de carga, identificar las inversiones existentes y establecer las nuevas que requerirá la ruta.

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Hasta ahora, explica Alex Theissen, presidente de la ANTP, las compañías han desarrollado iniciativas de descarbonización de manera independiente, lo que dificulta conocer cuántos puntos de recarga ya existen o cuáles podrían integrarse al corredor.

“Ahora estamos viendo qué necesidad hay, qué planes hay, cómo debería de estar, dónde debería de estar y luego ya haremos los pasos para decir qué inversiones, cuáles hay ya hechas, cómo las podemos aprovechar, qué inversiones hacen sentido y obviamente podemos detallar esos siguientes pasos. Pero hoy estamos en la etapa, digamos, de planeación”, comenta en entrevista con Expansión, en el marco del 26 Foro Nacional del Transporte de Mercancías.

La intención es construir un plan coordinado entre transportistas, empresas usuarias del servicio, operadores de infraestructura energética y otros actores de la cadena logística, en lugar de depender de proyectos aislados.

Theissen considera que la coordinación empresarial será el principal desafío para concretar el proyecto y sostiene que la iniciativa privada puede avanzar aun cuando el gobierno no encabece el desarrollo de la infraestructura.

“Ya hay algunos vehículos eléctricos, ya existen cargadores en la zona. El tema es tener un plan conjunto. Si nos unimos es mucho más fácil. Nadie puede hacerlo solo y obviamente el gobierno ahorita no está en las condiciones para impulsarlo, nosotros podemos empezar con el proyecto”, afirma.

Un modelo inspirado en Brasil

La propuesta toma como referencia el corredor eléctrico inaugurado el año pasado entre São Paulo y Río de Janeiro, desarrollado con la participación del gobierno, fabricantes de camiones eléctricos, empresas usuarias y organizaciones civiles.

Ese proyecto busca que, hacia 2030, más de 1,000 camiones eléctricos circulen diariamente por esa ruta utilizando la infraestructura de recarga instalada.

En México, una de las organizaciones que participa en la construcción de la iniciativa es Sostenibilidad Global, que trabaja junto con la ANTP para integrar a empresas interesadas y levantar información sobre las necesidades del sector.

Entre las compañías que ya comenzaron a colaborar se encuentran Grupo Bimbo, Femsa, Heineken, Marva Transportes y Oxxo.

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La infraestructura, el siguiente paso

Como parte del proyecto, Sostenibilidad Global realiza una encuesta entre empresas para conocer el estado de sus programas de electromovilidad y las necesidades de infraestructura de carga. Los resultados se presentarán hacia el cierre de este año y servirán como base para definir las siguientes etapas del corredor.

“Apenas estamos creando la coalición. No ha sido tan fácil porque obviamente todo el mundo tiene ya sus pruebas de electromovilidad… hay muchas empresas que están haciendo pruebas. Cada vez te encuentras más esos vehículos eléctricos en las ciudades, en las carreteras y tú dices, ‘¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo?’ Estamos haciendo esa coalición y recabando información”, señala Isabel Studer, presidenta de la ONG Sostenibilidad Global, en entrevista con Expansión.

De acuerdo con la organización, el interés empresarial por estas tecnologías ha aumentado debido al peso que tiene el combustible en la estructura de costos del transporte de carga, donde representa entre 30 y 50% de los gastos operativos.

El desarrollo del corredor ocurre mientras el mercado mexicano de camiones eléctricos todavía se encuentra en una fase inicial.

Datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) muestran que durante el primer semestre del año se comercializaron 103 vehículos pesados eléctricos en el mercado mayorista. Aunque la cifra implicó un crecimiento de doble dígito respecto al año anterior, estos vehículos representaron apenas el 0.6% de las ventas totales.

En el mercado minorista, las ventas pasaron de nueve a 126 unidades durante el mismo periodo. Sin embargo, la participación de los vehículos eléctricos apenas alcanzó el 0.7% del total.

Concesionarios también buscan integrarse

La estrategia también ha despertado el interés de empresas concesionarias de infraestructura carretera.

Aleatica, operador del Circuito Exterior Mexiquense, informó que desarrolla un proyecto para instalar una electrolinera destinada tanto a vehículos ligeros como de carga en el distribuidor vial que conecta esa autopista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Ya tenemos un área definida, un terreno definido y con un socio ya está definido ese terreno. El proyecto específico se está trabajando apenas. Ahorita estamos en la fase de tener todos los permisos necesarios y de presentar un proyecto ya más específico. No hay un monto estimado de inversión”, comenta Santiago Reyes, director comercial del Circuito Exterior Mexiquense.

El directivo considera que el despliegue de infraestructura de carga eléctrica solo podrá acelerarse mediante una coordinación entre los distintos participantes del ecosistema para identificar los puntos donde resulte viable instalar estaciones de recarga.

“Para el corredor a Laredo en la primera etapa desde la Ciudad de México hacia allá estamos con todo el interés de esta coordinación que se quiere para que entre todos creemos la infraestructura para la electromovilidad. Nosotros estamos muy interesados y colaboraremos en las mesas de trabajo para poner nuestra parte”, concluye.

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Sector automotriz automotriz, autos, autos eléctricos Autotransporte de carga

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