Empresas impulsan corredor para camiones eléctricos de Ciudad de México a Nuevo Laredo rumbo a 2030

Hasta ahora, explica Alex Theissen, presidente de la ANTP, las compañías han desarrollado iniciativas de descarbonización de manera independiente, lo que dificulta conocer cuántos puntos de recarga ya existen o cuáles podrían integrarse al corredor.

“Ahora estamos viendo qué necesidad hay, qué planes hay, cómo debería de estar, dónde debería de estar y luego ya haremos los pasos para decir qué inversiones, cuáles hay ya hechas, cómo las podemos aprovechar, qué inversiones hacen sentido y obviamente podemos detallar esos siguientes pasos. Pero hoy estamos en la etapa, digamos, de planeación”, comenta en entrevista con Expansión, en el marco del 26 Foro Nacional del Transporte de Mercancías.

La intención es construir un plan coordinado entre transportistas, empresas usuarias del servicio, operadores de infraestructura energética y otros actores de la cadena logística, en lugar de depender de proyectos aislados.

Theissen considera que la coordinación empresarial será el principal desafío para concretar el proyecto y sostiene que la iniciativa privada puede avanzar aun cuando el gobierno no encabece el desarrollo de la infraestructura.

“Ya hay algunos vehículos eléctricos, ya existen cargadores en la zona. El tema es tener un plan conjunto. Si nos unimos es mucho más fácil. Nadie puede hacerlo solo y obviamente el gobierno ahorita no está en las condiciones para impulsarlo, nosotros podemos empezar con el proyecto”, afirma.

Un modelo inspirado en Brasil

La propuesta toma como referencia el corredor eléctrico inaugurado el año pasado entre São Paulo y Río de Janeiro, desarrollado con la participación del gobierno, fabricantes de camiones eléctricos, empresas usuarias y organizaciones civiles.

Ese proyecto busca que, hacia 2030, más de 1,000 camiones eléctricos circulen diariamente por esa ruta utilizando la infraestructura de recarga instalada.

En México, una de las organizaciones que participa en la construcción de la iniciativa es Sostenibilidad Global, que trabaja junto con la ANTP para integrar a empresas interesadas y levantar información sobre las necesidades del sector.

Entre las compañías que ya comenzaron a colaborar se encuentran Grupo Bimbo, Femsa, Heineken, Marva Transportes y Oxxo.