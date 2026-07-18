Nunca antes me habían felicitado por manejar un coche chino

Lo interesante no fue el comentario del acomodador, sino lo que dice del momento que vive la industria automotriz. Durante años, los fabricantes chinos pelearon por convencer de que podían construir autos confiables. Hoy algunas de esas marcas parecen haber dejado atrás esa conversación. La pregunta ya no es si hacen buenos coches; la pregunta es si pueden construir deseo.

Durante la semana que manejé el 7X hubo otras escenas parecidas. En un estacionamiento escuché a dos personas decir: “Mira, un Zeekr”. Me sorprendió. Hay marcas occidentales que llevan más de una década vendiéndose en México y todavía necesitan explicar quiénes son. Zeekr llegó apenas en 2024 y ya empieza a instalarse en la memoria de algunos consumidores.

Eso, para cualquier director de marketing, vale casi tanto como una buena cifra de ventas.

La marca pertenece a Geely Holding, el grupo chino que también controla Volvo, Lotus y Polestar. Su desembarco en México comenzó con el Zeekr 001, un shooting brake eléctrico que parecía más un ejercicio de diseño que un producto pensado para vender volumen. Después llegó el Zeekr X y ahora el 7X, un SUV del segmento D que busca competir directamente con el Tesla Model Y y convertirse en el modelo que sostenga el crecimiento de la marca en el país.

Entre enero y junio de este año Zeekr ha comercializado alrededor de 1,000 unidades en México. No es una cifra que cambie el mercado. Pero tampoco parece ser esa la estrategia. Algunas marcas llegan buscando participación; otras llegan buscando prestigio. Y el prestigio, como ocurre con cualquier bien de lujo, rara vez se construye a partir del volumen.

Quizá por eso el 7X tiene una presencia distinta.

No necesita exagerar las líneas de la carrocería ni llenar de cromados cada centímetro para llamar la atención. El diseño es limpio, proporcionado y, sobre todo, transmite la sensación de ser un vehículo mucho más costoso de lo que realmente es. Aunque decir “realmente” es relativo cuando se habla de un SUV que cuesta un millón de pesos.

Pero el lujo siempre ha sido una cuestión extraña. No depende únicamente del precio. Hay relojes más caros que un Rolex que nadie reconoce y hay bolsas más exclusivas que una Hermès que pasan inadvertidas. El lujo funciona cuando los demás saben lo que están viendo.

Tal vez eso fue lo que quiso decir el acomodador sin saberlo.