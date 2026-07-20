FUNO extiende su presencia comercial a 27 estados del país
De acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Fibra Uno, el portafolio comercial de la compañía tiene presencia en 27 estados de la República Mexicana y suma 2.77 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR) ocupada al cierre del año.
La mayor concentración de su superficie comercial se encuentra en el Valle de México. La Ciudad de México encabeza la lista con 585,623 metros cuadrados de ABR ocupada, mientras que el Estado de México aporta 438,184 metros cuadrados, lo que convierte a ambas entidades en los principales mercados para FUNO.
Después aparecen entidades con importantes corredores inmobiliarios y de consumo, como Quintana Roo, con 246,871 metros cuadrados; Nuevo León, con 212,625 metros cuadrados; y Jalisco, con 206,788 metros cuadrados.
Otros estados donde FUNO mantiene una presencia relevante son Querétaro (149,840 m²), Chiapas (130,075 m²), Chihuahua (98,944 m²), Veracruz (73,728 m²) y Sonora (71,108 m²).
El reporte también destaca que, considerando el portafolio consolidado de FUNO —que incluye los segmentos industrial, comercial y de oficinas—, 79% de los ingresos totales de la compañía provienen de cinco estados: Ciudad de México (30%), Estado de México (28%), Jalisco (9%), Nuevo León (7%) y Querétaro (5%).
FUNO en el ranking de Expansión
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Fibra Uno ocupa la posición 174, luego de reportar ingresos por 30,508 millones de pesos en 2025, un crecimiento de 7.6% frente a 2024. La compañía cuenta actualmente con una plantilla laboral de 969 personas y es la empresa de servicios inmobiliarios mejor posicionada dentro del listado de Expansión.
A diferencia de una compañía tradicional con un accionista mayoritario definido, FUNO opera bajo la figura de una FIBRA (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significa que su propiedad está distribuida entre inversionistas que poseen Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), los títulos que representan una participación económica en el fideicomiso.
Sin embargo, el control estratégico de la compañía se mantiene vinculado a las familias El-Mann y Attié, fundadoras de FUNO, quienes conservan una influencia relevante en la administración y dirección del fideicomiso, de acuerdo con el Reporte Anual 2025 de Fibra Uno.