“Yo no he visto nada. Nada de nada”, cuenta Horacio Bonilla, un taxista uruguayo que llegó hace 20 años a Estados Unidos y trabaja entre Connecticut, Queens, Bronx y Manhattan. Pasa gran parte del día manejando entre aeropuertos, hoteles y zonas corporativas, sobre todo con clientes estadounidenses.

Bonilla asegura que la mayoría de sus pasajeros ni siquiera saben cuándo son los partidos en Estados Unidos. En la conversación cotidiana, dice, el Mundial queda detrás de otros temas.

“Acá les emociona más el béisbol, el futbol americano y todo el tema político de Trump, además estamos en guerra”, comenta mientras conduce del Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) hacia Tarrytown, a las afueras de Manhattan.

La publicidad adentro de la Grand Central Terminal, en Nueva York, gira alrededor del béisbol y los Yankees. (Nancy Malacara)

Incluso dice que, aunque sí hay estadounidenses aficionados al futbol, la mayoría no sigue el torneo con la intensidad que sí se percibe en México o Sudamérica. “Cada cual vive en su mundo”, expresa.

La escena frente al estadio parece darle la razón. Las puertas están cerradas, las pantallas apagadas y la enorme explanada de concreto, que en unos días recibirá a miles de personas, permanece prácticamente vacía, bajo un cielo que cambia de azul intenso a nubes grises en cuestión de minutos.

Solo frente al estadio, en el centro comercial American Dream, aparece una señal del torneo. Un espectacular gigante con la imagen de Lamine Yamal y el logo de la FIFA rompe por momentos la sensación de que todavía falta mucho tiempo para el evento. Pero no es así. El Mundial inicia el 11 de junio y la final se jugará justamente ahí, en Nueva Jersey, el 19 de julio.

Un espectacular de Adidas con Lamine Yamal es una de las pocas señales visibles del Mundial 2026 en los alrededores del MetLife Stadium, sede de la final del torneo. (Nancy Malacara)

A pesar de eso, el ambiente alrededor del estadio sigue siendo más parecido al de un recinto entre temporadas que al de la sede central del torneo deportivo más visto del planeta.

A unos metros de la entrada prinicipal del MetLife Stadium, se deja ver un trabajador de telecomunicaciones que está instalando cámaras nuevas y actualizando parte de la infraestructura de seguridad del inmueble.

Habla poco, mira constantemente alrededor y evita decir su nombre porque, asegura, la empresa no le permite hablar con medios. Él trabaja en sistemas de comunicación, internet, redes y monitoreo para eventos masivos. “Estamos actualizando cámaras y sistemas de seguridad”, explica.

Cuando se le pregunta por qué el lugar luce tan vacío, no duda en responder. “Si no hay juego o concierto, no hay nadie aquí”. La escena proyecta bien el momento actual del MetLife Stadium. Hay preparación técnica y operativa, pero todavía poca emoción visible en el ambiente. El espectáculo aparecerá cuando llegue el día del partido final y se irá cuando éste termine.