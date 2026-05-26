Jalisco y el reto de la percepción

Greppi admitió que los acontecimientos registrados en febrero, relacionados con la captura de “El Mencho”, sí tuvieron repercusiones en el turismo. “Eso fue un impacto”, dijo. “El turista estadounidense se espantó. La percepción es: ‘no es un lugar seguro, es medio riesgoso’”.

Aunque insistió en que se trató de un episodio focalizado y de corta duración, reconoció que la percepción tarda mucho más en corregirse que los hechos mismos. “Ya se estabilizó absolutamente todo, fue un hecho puntual”, sostuvo. “Pero la percepción dura”.

La incertidumbre sobre la seguridad ha sido uno de los factores que más pesan sobre las decisiones de viaje, especialmente entre turistas estadounidenses y europeos.

Greppi señaló que para el visitante extranjero muchas veces no existe una diferenciación clara entre regiones del país. “¿Qué tiene que ver Cancún con eso que fue en Puerto Vallarta? Nada. Pero para el cliente estadounidense o europeo sí permea”, comentó.

El directivo añadió que muchos aficionados todavía no compran boletos ni reservan hospedaje debido al contexto internacional. “Ha habido conflictos armados en distintas partes del mundo y la gente está pensando en muchas cosas”, señaló. “Eso ha retrasado la toma de decisión de muchas personas, sobre todo de otros continentes, especialmente de Asia”.

Reservas todavía por debajo de la euforia esperada

A menos de un mes del inicio del torneo, la demanda hotelera todavía no refleja un ambiente de saturación similar al observado en otros mundiales. Al cierre de abril, la ocupación en los hoteles de Marriott en México se mantuvo cercana al 60%. El nivel es similar al registrado en Caribe y Latinoamérica, donde el promedio fue de 63%, pese a que México será sede del Mundial.

Greppi explicó que la edición de 2026 tendrá una dinámica distinta porque los partidos estarán distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de torneos anteriores, como Qatar 2022, Rusia 2018 o Brasil 2014, esta vez la derrama económica estará dividida entre tres países. Además, Estados Unidos concentrará la mayoría de los encuentros. De los 104 partidos del torneo, 78 se jugarán en Estados Unidos, mientras que México y Canadá tendrán 13 cada uno.

“Eso te dispersa mucho la demanda”, explicó Greppi. “Siempre supimos que iba a haber menos demanda”.

La menor velocidad en las reservaciones ocurre además en medio de cuestionamientos por el aumento en las tarifas hoteleras de cara al Mundial. Aunque distintos usuarios y plataformas han reportado incrementos relevantes en algunos destinos sede, Greppi aseguró que, en el caso de Marriott, los ajustes responden a la dinámica habitual del mercado y no a incrementos extraordinarios asociados al torneo.

En los últimos meses han surgido reportes de aumentos más elevados en ciertos hoteles y plataformas de hospedaje. Según un análisis del medio estadounidense The Athletic, propiedad de The New York Times, el costo de los hoteles en Ciudad de México ha aumentado en promedio un 961% para las fechas cercanas al Mundial 2026.

“El precio te lo determina el mercado. La tarifa sube hasta cierto límite, que es lo que la competencia y los huéspedes quieren pagar”, explicó. “Sí han subido, pero todo el mercado ha subido”.

Greppi rechazó que Marriott esté aplicando alzas extremas por el torneo. Para el ejecutivo, elevar tarifas de manera agresiva puede convertirse en un problema reputacional de largo plazo. “Los huéspedes no te lo perdonan. En el largo plazo se dan cuenta que estás tomando decisiones de corto plazo y dañas la marca”, dijo.

“No podemos hacer eso porque dañas la marca”, afirmó al referirse a aumentos extremos de precios. “Prefiero hacer dinero consistentemente durante 20 años y no dañar el hotel ni la marca”.

Marriott mantiene apuesta por México

A pesar de los retos, Marriott mantiene una perspectiva positiva para México y no observa un deterioro estructural en la demanda turística.