Guadalajara se despide del Mundial 2026 entre goles, diplomacia y un estadio teñido de rojo

La invitación al monarca para presenciar el encuentro en Guadalajara fue interpretada en círculos diplomáticos como un gesto para dejar atrás la hostilidad y reconstruir puentes. La ciudad tapatía, además, tenía un componente sentimental para la Casa Real, ya que en la década de los noventa, la reina Letizia realizó prácticas periodísticas en el desaparecido diario Siglo XXI, precisamente en Guadalajara.

La presencia del rey alteró la rutina de la ciudad. Enfundado en un traje azul y corbata roja, Felipe VI se dirigió al estadio para observar el último de los cuatro partidos mundialistas disputados en la Perla Tapatía.

Pero la jornada también representaba una prueba para Jalisco.

Meses antes del inicio del torneo, la conversación sobre el estado había girado hacia la seguridad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, un episodio ampliamente televisado que provocó una percepción de inseguridad y afectó las reservaciones hoteleras.

La respuesta del gobierno estatal fue una campaña de promoción turística apoyada en músicos, artistas y deportistas originarios de la entidad.

“La marca Jalisco es México tiene muchos años existiendo en Jalisco. Lo que nosotros quisimos fue darle vida poniéndole voz a estos talentosos mexicanos que representan al país en el mundo, pero que son de Jalisco”, explicó semanas antes Michelle Fridman, secretaria de Turismo del estado.

La funcionaria detalló que la estrategia arrancó con más de 20 embajadores y una proyección internacional.

“Es muy importante contar las buenas historias que también son reales de Jalisco… Esa es la cara que queremos que se conozca de Jalisco”, dijo.

El esfuerzo tenía una razón económica de fondo.

Jalisco esperaba que el Mundial atraiga entre dos y 2.5 millones de visitantes adicionales sobre los 34 millones que recibe anualmente. La entidad cuenta con cerca de 90,000 habitaciones de hotel –según datos de la Sectur estatal–y apostó por convertir el torneo en un escaparate de su oferta turística, gastronómica y cultural. Sin embargo, la percepción es que el impacto económico no fue tan inmediato como se esperaba.

Directivos de Marriott, una de las cadenas oficiales de hoteles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Norteamérica, reconocían que en abril la ocupación hotelera rondaba apenas el 60%. Aunque hubo reservaciones de último momento, el hotel Westin, donde se hospedó la selección de Corea del Sur, todavía tenía habitaciones disponibles el día del encuentro.

A unos metros, en el Barceló, descansaba la delegación española y el propio rey.

En las calles, sin embargo, la sensación era distinta. El tráfico era intenso, pero los restaurantes y comercios cercanos no lucían abarrotados. “Al final, creo que eso es reflejo de lo elitista de esta edición. Las personas que pueden pagar esto no van a los comercios del centro”, comentó un local.