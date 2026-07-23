¿Quién es el dueño de Casa de Toño?

La historia de La Casa de Toño comenzó mucho antes de que aparecieran sus característicos restaurantes de fachadas verdes repartidos por la Ciudad de México y el Estado de México.

Todo inició en 1978, cuando Antonio “Toño” Campos y su familia comenzaron a vender pozole desde su propia casa, ubicada en la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco.

En aquel entonces no existían decenas de mesas en un comedor ni un menú con múltiples opciones o la rapidez que caracteriza a su servicio. Los clientes llegaban a una casa particular donde el espacio era limitado, sin embargo, las mesas se colocaban conforme aumentaba la demanda.

La recomendación entre cada uno de los vecinos y conocidos formó una cadena que hizo crecer el negocio familiar de Toño Campos.

Las filas en La Casa de Toño son parte de la experiencia de una de las cadenas de comida mexicana más populares del país. (Foto: Expansión.)

Al cumplir sus 18 años, en 1986, Toño ingresó a la Universidad del Valle de México para estudiar Derecho, pero su espíritu emprendedor lo llevó a incursionar en el negocio de las quesadillas.

Pero, con mayor frecuencia, las mesas de su hogar estaban llenas de comensales que querían probar sus recetas caseras que lo llevaron a vender uno de sus platillos más reconocidos: el pozole.

Al pasar el tiempo, el pequeño negocio dejó de atender únicamente a conocidos y las filas empezaron a extenderse sobre la banqueta y la familia comprendió que el proyecto podía crecer mucho más allá de sus cuatro paredes.

El nombre del restaurante también nació por cada uno de los clientes que, con la intención de identificar el negocio, comenzaron a referirse al lugar como "La Casa de Toño", porque era entrar a la propia casa del emprendedor. El apodo terminó convirtiéndose en la identidad comercial de una empresa que, años después, abriría decenas de sucursales.

Menú de todos los mexicanos

Desde el inicio, Antonio Campos apostó por tener un menú simple y caracterizado por su pozole rojo, comida que todos sus vecinos conocían de sobra, pero con su receta familiar.