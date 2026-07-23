Conseguir una mesa en La Casa de Toño significa hacer largas filas en cualquiera de sus sucursales, sin embargo, lo que pocos imaginan es que esta cadena de restaurantes nació en una pequeña casa donde solo se preparaba un platillo para vecinos y conocidos.
Sin inversionistas, franquicias ni grandes campañas publicitarias, el negocio creció hasta convertirse en uno de los referentes de la comida mexicana en la Ciudad de México. Esta es la historia de cómo una receta casera terminó construyendo un imperio gastronómico.
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¿Quién es el dueño de Casa de Toño?
La historia de La Casa de Toño comenzó mucho antes de que aparecieran sus característicos restaurantes de fachadas verdes repartidos por la Ciudad de México y el Estado de México.
Todo inició en 1978, cuando Antonio “Toño” Campos y su familia comenzaron a vender pozole desde su propia casa, ubicada en la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco.
En aquel entonces no existían decenas de mesas en un comedor ni un menú con múltiples opciones o la rapidez que caracteriza a su servicio. Los clientes llegaban a una casa particular donde el espacio era limitado, sin embargo, las mesas se colocaban conforme aumentaba la demanda.
La recomendación entre cada uno de los vecinos y conocidos formó una cadena que hizo crecer el negocio familiar de Toño Campos.
Al cumplir sus 18 años, en 1986, Toño ingresó a la Universidad del Valle de México para estudiar Derecho, pero su espíritu emprendedor lo llevó a incursionar en el negocio de las quesadillas.
Pero, con mayor frecuencia, las mesas de su hogar estaban llenas de comensales que querían probar sus recetas caseras que lo llevaron a vender uno de sus platillos más reconocidos: el pozole.
Al pasar el tiempo, el pequeño negocio dejó de atender únicamente a conocidos y las filas empezaron a extenderse sobre la banqueta y la familia comprendió que el proyecto podía crecer mucho más allá de sus cuatro paredes.
El nombre del restaurante también nació por cada uno de los clientes que, con la intención de identificar el negocio, comenzaron a referirse al lugar como "La Casa de Toño", porque era entrar a la propia casa del emprendedor. El apodo terminó convirtiéndose en la identidad comercial de una empresa que, años después, abriría decenas de sucursales.
Menú de todos los mexicanos
Desde el inicio, Antonio Campos apostó por tener un menú simple y caracterizado por su pozole rojo, comida que todos sus vecinos conocían de sobra, pero con su receta familiar.
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Actualmente, el menú mantiene la esencia de presentar comida y postres tradicionales con procesos estandarizados para conservar el mismo sabor en cualquiera de sus restaurantes.
Entre sus platillos han agregado desayunos clásicos como huevos divorciados, huevos revueltos, chilaquiles y molletes. Pero el pozole rojo con maciza, cabeza, pollo, surtido (maciza con cabeza) y vegetales (flor y hongos) con un costo de 96 a 103 pesos, según el tamaño.
De negocio familiar a una cadena millonaria
Mientras otras cadenas crecían mediante franquicias, La Casa de Toño optó por una estrategia distinta. La empresa conservó el control de sus establecimientos y apostó por abrir únicamente sucursales propias, lo que le permitió mantener estándares de operación, servicio y calidad en cada nuevo restaurante.
Otro de los factores detrás de su crecimiento es la rapidez en el servicio, a pesar de que muchas sucursales registran filas durante horas pico, la rotación constante de mesas permite atender diariamente a miles de clientes.
Esta combinación entre precios accesibles, porciones abundantes y tiempos de espera relativamente cortos ayudó a consolidar una clientela fiel.
¿Cuántas sucursales tiene La Casa de Toño?
La Casa de Toño cuenta con más de 60 sucursales distribuidas principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, convirtiéndose en una de las cadenas de restaurantes de comida mexicana más grandes del país.
Aparte de ir a cada una de sus sucursales, La Casa de Toño ha incursionado en el modelo de comercio abierto 24 horas, pedir por aplicaciones de delivery y recoger en sucursal.
Además de su expansión y diversificación en el Valle de México, la marca del restaurante mexicano también es conocida por el perfil discreto de sus directivos, ya que rara vez aparecen en eventos públicos o conceden entrevistas, por lo que gran parte de su historia se ha construido alrededor del crecimiento del negocio más que de la figura de sus propietarios.
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¿Qué se sabe de la posible venta de la Casa de Toño?
En un aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Gigante, la empresa detrás de Shake Shack, Toks, Petco y RadioShack, informó que su división de restaurantes se encuentra en una evaluación inicial y preliminar de una posible compra de La Casa de Toño.
Sin embargo, aún no existe fecha o monto por el que Grupo Gigante integraría a la cadena de comida mexicana en su cartera.