Porsche planea recortar otros 5,000 puestos de trabajo

Márgenes de Porsche se desploman

Durante muchos años, Porsche fue una de las marcas más rentables del Grupo Volkswagen, pero sus márgenes se han desplomado durante los últimos años, llegando hasta el 1.1% registrado durante 2025.

Las caídas en las ventas del fabricante alemán se deben en gran medida al descenso que la marca sufrió en el mercado chino, así como problemas arancelarios y a que la estrategia de electrificación de la marca se encuentra estancada, lo que ha costado una fuerte cantidad de dinero a la firma de Sttutgart.

Hasta la fecha, suman ya 3,900 despidos en Porsche, y en medio de la tensa situación, ejecutivos de la marca y representantes sindicales comenzaron con las negociaciones de un nuevo paquete de medidas. Está previsto que el anuncio sea oficial la próxima semana, aunque hasta el momento no hay información de parte de la automotriz.

El panorama no es nada alentador para Volkswagen en general, pues la compañía ha advertido que podrían eliminarse 100,000 puestos de trabajo en la búsqueda por eficientar costos.

Aunado a esto, cuatro plantas de Grupo Volkswagen en Alemania están amenazadas por posibles cierres en los próximos años.