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Porsche planea recortar otros 5,000 puestos de trabajo

La automotriz alemana analiza nuevos ajustes ante la crisis que golpea a dicho sector.
jue 23 julio 2026 06:08 AM
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recortes porsche
Porsche alista una nueva tanda de despidos para atenuar crisis en el sector. (Sean Gallup/Getty Images)

Porsche analiza duplicar el alcance de su programa de despidos y recortar otros 5,000 empleos, de acuerdo con reportes de la prensa alemana.

De acuerdo con reportes de la revista Manager Magazin, fuentes anónimas confirmaron esta nueva etapa de reestructuración que enfrentará el fabricante alemán, parte del Grupo Volkswagen.

Previamente el diario alemán Bild informó que Michael Leiters, presidente ejecutivo de la automotriz, tenía previsto recortar entre 5,000 y 6,000 puestos para 2035.

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Márgenes de Porsche se desploman

Durante muchos años, Porsche fue una de las marcas más rentables del Grupo Volkswagen, pero sus márgenes se han desplomado durante los últimos años, llegando hasta el 1.1% registrado durante 2025.

Las caídas en las ventas del fabricante alemán se deben en gran medida al descenso que la marca sufrió en el mercado chino, así como problemas arancelarios y a que la estrategia de electrificación de la marca se encuentra estancada, lo que ha costado una fuerte cantidad de dinero a la firma de Sttutgart.

Hasta la fecha, suman ya 3,900 despidos en Porsche, y en medio de la tensa situación, ejecutivos de la marca y representantes sindicales comenzaron con las negociaciones de un nuevo paquete de medidas. Está previsto que el anuncio sea oficial la próxima semana, aunque hasta el momento no hay información de parte de la automotriz.

El panorama no es nada alentador para Volkswagen en general, pues la compañía ha advertido que podrían eliminarse 100,000 puestos de trabajo en la búsqueda por eficientar costos.

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Aunado a esto, cuatro plantas de Grupo Volkswagen en Alemania están amenazadas por posibles cierres en los próximos años.

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Volkswagen vive momentos de tensión

Volkswagen, matriz de Porsche y Audi, enfrenta un momento de tensión actualmente, pues sufrió una caída del 6.3% durante la primera mitad del año. La automotriz reconoció que aunque se registró una contracción del mercado, también sufrió una pérdida de cuota en regiones clave.

Durante algunos años, Grupo Volkswagen fue el mayor fabricante de vehículos del mundo, pero en fechas recientes ha atravesado dificultades, lo que llevó a la empresa a anunciar e cierre de 50,000 puestos de trabajo.

Entre las fábricas que podrían cerrarse se encuentran Hannover, Emden y Zwickau, todas en Alemania, además de la planta de Audi en Neckarsulm.

En un plan presentado originalmente por autoridades de la compañía, hace año y medio, se había descartado el cierre de fábricas.

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En todo el mundo, Volkswagen cuenta con más de 600,000 empleados. En México, cuenta con una planta en Puebla desde 1976, y en 2013 abrió una segunda fábrica en Silao, Guanajuato.

La automotriz cuenta también con otras dos plantas en Argentina, así como cuatro más en Brasil.

Tags

Volkswagen AG automotriz, autos, autos eléctricos

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