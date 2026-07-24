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¿Por qué Grupo Gigante quiere a La Casa de Toño?

La adquisición coincide con un momento en que Grupo Gigante busca acelerar el crecimiento de su división restaurantera, un negocio que hoy representa 26% de los ingresos consolidados del grupo.
vie 24 julio 2026 04:43 PM
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La Casa de Toño cuenta 81 restaurates, la mayoría en la Ciudad de México. (Foto: La Casa de Toño/Facebook.)

LaLa posible adquisición de La Casa de Toño por parte de Grupo Gigante va más allá de sumar una marca popular de pozole y comida mexicana. De concretarse, la operación reforzaría la transformación que el conglomerado ha impulsado durante la última década para reducir su dependencia del retail y convertir a los restaurantes en uno de sus principales motores de crecimiento.

Aunque la negociación continúa en fase de evaluación y no se conoce cuántos interesados participan en el proceso de venta, la incorporación de La Casa de Toño fortalecería un portafolio que ya integra cadenas como Toks, Panda Express, Shake Shack y El Farolito, al tiempo que le permitiría entrar con mayor fuerza al segmento de comida tradicional mexicana.

La operación también ampliaría el alcance de Grupo Gigante hacia una base de consumidores más diversa. Mientras marcas como Shake Shack atienden al segmento de hamburguesas premium y Toks al servicio casual, La Casa de Toño aportaría una propuesta de comida mexicana de alta rotación, precios accesibles y una clientela ampliamente fidelizada.

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La adquisición coincide con un momento en que Grupo Gigante busca acelerar el crecimiento de su división restaurantera. Al cierre del primer trimestre del año, ese negocio representó 26% de los ingresos consolidados del grupo, mientras que el retail especializado —con marcas como Petco, RadioShack y Office Depot— concentró 70%, y el negocio inmobiliario el restante 14%.

Sin embargo, los resultados financieros muestran un crecimiento moderado. Entre enero y marzo, Grupo Gigante incrementó sus ingresos apenas 0.2%, hasta 8,743 millones de pesos; las ventas de tiendas con más de un año de operación avanzaron 1.4%, el EBITDA creció 1.4% y la utilidad neta retrocedió 3.3%, afectada por un entorno económico que ha moderado el consumo.

En ese contexto, La Casa de Toño aparece como un activo capaz de acelerar el crecimiento del conglomerado.

El impulso al negocio restaurantero de Gigante

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, explica que, aunque la empresa no publica información financiera, las valuaciones que han trascendido en el mercado estiman que genera ingresos anuales de entre 3,000 y 4,000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las cadenas restauranteras más relevantes del país.

“La adquisición representa algo importante para la división de restaurantes de Grupo Gigante. Podría incrementar entre 40 y 50% ese negocio y, a nivel consolidado, alrededor de 7% los ingresos de la compañía”, dice Huerta.

Más allá del impacto financiero, la especialista considera que uno de los mayores atractivos de La Casa de Toño es que todavía tiene un amplio margen para crecer.

Actualmente, la cadena opera 81 sucursales, concentradas principalmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, por lo que aún existe espacio para expandirse hacia otras regiones del país donde la marca prácticamente no tiene presencia.

Huerta también considera que el potencial rebasa las fronteras nacionales.

“La comida típica de México tiene potencial para expandirse hacia Latinoamérica e incluso otros mercados internacionales”, dice la especialista.

Además del atractivo comercial, destaca que La Casa de Toño opera con una estructura eficiente, costos competitivos y un modelo que favorece la rentabilidad. A ello se suma que Grupo Gigante ya cuenta con experiencia administrando cadenas restauranteras e infraestructura suficiente para acelerar una expansión.

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Un modelo de negocio que va más allá de abrir sucursales

Para Mario Antonio Morales, fundador de La Franquicia que Buscas, el éxito de La Casa de Toño no radica únicamente en el número de unidades, sino en la capacidad que desarrolló para estandarizar procesos y construir una operación altamente eficiente.

El especialista considera que la empresa entendió antes que muchos competidores que el crecimiento depende de integrar la operación física con herramientas digitales, plataformas de entrega y procesos consistentes que garanticen la misma experiencia para el consumidor.

Ese modelo, añade, explica por qué logró convertirse en un referente del sector sin recurrir al esquema de franquicias.

“Es un ejemplo para las franquicias precisamente porque nunca lo fue. Logró estandarizar su operación, mantener la calidad y desarrollar un negocio altamente rentable sin ceder el control de la marca”, dice Morales.

No obstante, considera que una eventual adquisición también implicaría retos.

“Lo más importante será ver cómo recibe el consumidor un cambio de propietario. Grupo Gigante tiene experiencia en restaurantes como Toks, pero La Casa de Toño nació como un negocio familiar y esa cercanía con el cliente ha sido parte fundamental de su éxito”, declara.

Una estrategia que acelera el giro hacia los restaurantes

La posible compra también encaja con el proceso de transformación que Grupo Gigante ha ejecutado durante los últimos años.

Tras reducir su exposición al comercio minorista mediante el cierre de cientos de tiendas RadioShack y enfocar inversiones en conceptos como Shake Shack y El Farolito, el grupo ha dado mayor peso a los restaurantes dentro de su estrategia de crecimiento.

La incorporación de La Casa de Toño reforzaría esa apuesta con una marca consolidada en un segmento donde todavía no cuenta con un jugador dominante: la comida mexicana de servicio rápido.

El interés del mercado también ha abierto el debate sobre la valuación de la cadena. Patricia Armendáriz, directora general de Financiera Sustentable, inversionista en Shark Tank México y asesora de varias empresas, ha señalado que La Casa de Toño mantiene niveles de eficiencia comparables con grandes cadenas internacionales, opera con filas constantes sin depender de fuertes campañas publicitarias y cuenta con una logística altamente estandarizada, elementos que, a su juicio, respaldan una valuación superior.

Sin embargo, otros especialistas consideran que el precio no puede definirse únicamente por la rentabilidad actual. Factores como la posibilidad de replicar el modelo fuera de México, la inversión necesaria para expandirse y los riesgos asociados a una internacionalización también influyen en el valor del negocio.

Huerta coincide en que, con la información disponible, los múltiplos que han circulado en el mercado parecen razonables, aunque advierte que todavía es temprano para determinar si reflejan completamente el potencial de la empresa.

“Es un negocio muy atractivo. Hay que esperar a conocer con mayor detalle la valuación, pero, en principio, luce razonable considerando el potencial de crecimiento que todavía tiene”, concluye la especialista.

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Restaurantes TikTok GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

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