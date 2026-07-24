La adquisición coincide con un momento en que Grupo Gigante busca acelerar el crecimiento de su división restaurantera. Al cierre del primer trimestre del año, ese negocio representó 26% de los ingresos consolidados del grupo, mientras que el retail especializado —con marcas como Petco, RadioShack y Office Depot— concentró 70%, y el negocio inmobiliario el restante 14%.

Sin embargo, los resultados financieros muestran un crecimiento moderado. Entre enero y marzo, Grupo Gigante incrementó sus ingresos apenas 0.2%, hasta 8,743 millones de pesos; las ventas de tiendas con más de un año de operación avanzaron 1.4%, el EBITDA creció 1.4% y la utilidad neta retrocedió 3.3%, afectada por un entorno económico que ha moderado el consumo.

En ese contexto, La Casa de Toño aparece como un activo capaz de acelerar el crecimiento del conglomerado.

El impulso al negocio restaurantero de Gigante

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, explica que, aunque la empresa no publica información financiera, las valuaciones que han trascendido en el mercado estiman que genera ingresos anuales de entre 3,000 y 4,000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las cadenas restauranteras más relevantes del país.

“La adquisición representa algo importante para la división de restaurantes de Grupo Gigante. Podría incrementar entre 40 y 50% ese negocio y, a nivel consolidado, alrededor de 7% los ingresos de la compañía”, dice Huerta.

Más allá del impacto financiero, la especialista considera que uno de los mayores atractivos de La Casa de Toño es que todavía tiene un amplio margen para crecer.

Actualmente, la cadena opera 81 sucursales, concentradas principalmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, por lo que aún existe espacio para expandirse hacia otras regiones del país donde la marca prácticamente no tiene presencia.

Huerta también considera que el potencial rebasa las fronteras nacionales.

“La comida típica de México tiene potencial para expandirse hacia Latinoamérica e incluso otros mercados internacionales”, dice la especialista.

Además del atractivo comercial, destaca que La Casa de Toño opera con una estructura eficiente, costos competitivos y un modelo que favorece la rentabilidad. A ello se suma que Grupo Gigante ya cuenta con experiencia administrando cadenas restauranteras e infraestructura suficiente para acelerar una expansión.