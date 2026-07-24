Un modelo de negocio que va más allá de abrir sucursales
Para Mario Antonio Morales, fundador de La Franquicia que Buscas, el éxito de La Casa de Toño no radica únicamente en el número de unidades, sino en la capacidad que desarrolló para estandarizar procesos y construir una operación altamente eficiente.
El especialista considera que la empresa entendió antes que muchos competidores que el crecimiento depende de integrar la operación física con herramientas digitales, plataformas de entrega y procesos consistentes que garanticen la misma experiencia para el consumidor.
Ese modelo, añade, explica por qué logró convertirse en un referente del sector sin recurrir al esquema de franquicias.
“Es un ejemplo para las franquicias precisamente porque nunca lo fue. Logró estandarizar su operación, mantener la calidad y desarrollar un negocio altamente rentable sin ceder el control de la marca”, dice Morales.
No obstante, considera que una eventual adquisición también implicaría retos.
“Lo más importante será ver cómo recibe el consumidor un cambio de propietario. Grupo Gigante tiene experiencia en restaurantes como Toks, pero La Casa de Toño nació como un negocio familiar y esa cercanía con el cliente ha sido parte fundamental de su éxito”, declara.
Una estrategia que acelera el giro hacia los restaurantes
La posible compra también encaja con el proceso de transformación que Grupo Gigante ha ejecutado durante los últimos años.
Tras reducir su exposición al comercio minorista mediante el cierre de cientos de tiendas RadioShack y enfocar inversiones en conceptos como Shake Shack y El Farolito, el grupo ha dado mayor peso a los restaurantes dentro de su estrategia de crecimiento.
La incorporación de La Casa de Toño reforzaría esa apuesta con una marca consolidada en un segmento donde todavía no cuenta con un jugador dominante: la comida mexicana de servicio rápido.
El interés del mercado también ha abierto el debate sobre la valuación de la cadena. Patricia Armendáriz, directora general de Financiera Sustentable, inversionista en Shark Tank México y asesora de varias empresas, ha señalado que La Casa de Toño mantiene niveles de eficiencia comparables con grandes cadenas internacionales, opera con filas constantes sin depender de fuertes campañas publicitarias y cuenta con una logística altamente estandarizada, elementos que, a su juicio, respaldan una valuación superior.
Sin embargo, otros especialistas consideran que el precio no puede definirse únicamente por la rentabilidad actual. Factores como la posibilidad de replicar el modelo fuera de México, la inversión necesaria para expandirse y los riesgos asociados a una internacionalización también influyen en el valor del negocio.
Huerta coincide en que, con la información disponible, los múltiplos que han circulado en el mercado parecen razonables, aunque advierte que todavía es temprano para determinar si reflejan completamente el potencial de la empresa.
“Es un negocio muy atractivo. Hay que esperar a conocer con mayor detalle la valuación, pero, en principio, luce razonable considerando el potencial de crecimiento que todavía tiene”, concluye la especialista.