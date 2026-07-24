Gigante dejó el supermercado para construir un imperio de restaurantes como Toks, ahora quiere La Casa de Toño

Grupo Gigante volvió a colocarse en el centro de la conversación empresarial por su interés en adquirir La Casa de Toño, la cadena de restaurantes de comida mexicana que, de concretarse la operación, podría cambiar de manos por primera vez desde su fundación.
Aunque muchos lo recuerdan por la desaparecida cadena de supermercados Gigante, el conglomerado no dejó de existir tras vender ese negocio a Soriana en 2007. Por el contrario, utilizó esos recursos para fortalecer otras divisiones que hoy son clave en su operación.
Tras esa venta, el grupo concentró sus esfuerzos en otros negocios: el desarrollo de centros comerciales a través de Grupo Inmobiliario Gigante y su división de franquicias y restaurantes, encabezada por Grupo Restaurantero Gigante, que es la que ahora busca adquirir La Casa de Toño.
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Los restaurantes de Grupo Gigante
Tras dejar atrás el negocio de los supermercados, Grupo Gigante apostó por la industria restaurantera. A través de Grupo Restaurantero Gigante , el conglomerado ha construido uno de los portafolios más importantes del país, con 257 restaurantes distribuidos en distintas categorías, desde cafeterías hasta comida rápida, restaurantes casuales y conceptos especializados.
La historia de esta división comenzó en 1971 con la apertura del primer Toks, marca que se convirtió en la base de su crecimiento. Con el paso de los años, el grupo incorporó nuevas marcas y formatos para diversificar su oferta y atender distintos segmentos del mercado.
En 2014 también adquirió las marcas California y Beer Factory. Un año después transformó los restaurantes California en Toks y, aunque Beer Factory & Food continuó operando durante una década, en 2024 cerró todas sus sucursales, manteniendo únicamente la comercialización de su cerveza embotellada.
Actualmente, el portafolio de Grupo Restaurantero Gigante está integrado por:
Toks, su cadena de restaurantes tipo cafetería y el origen del negocio.
Panda Express, de la que opera la franquicia en México desde 2011.
Shake Shack, incorporada a su portafolio en 2019.
El Farolito, cadena especializada en tacos que se sumó al grupo en 2020.
De acuerdo con la empresa, su estrategia consiste en seguir ampliando su portafolio mediante la incorporación de nuevos conceptos gastronómicos. Bajo esa lógica, una eventual compra de La Casa de Toño fortalecería aún más su presencia en el mercado de restaurantes y representaría una de las adquisiciones más relevantes del sector en los últimos años.
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Los otros negocios de Gigante
Aunque los restaurantes son una de las divisiones más visibles del grupo, Grupo Gigante mantiene operaciones en otros sectores que forman parte de su estrategia de diversificación. Actualmente, el conglomerado tiene presencia en comercio especializado, artículos de oficina, mascotas, hogar, desarrollo inmobiliario y proyectos sociales.
Entre sus principales negocios se encuentran:
Comercio especializado y oficina
Office Depot: es una de las principales operaciones comerciales del grupo. La cadena llegó a México en 1995 y Grupo Gigante adquirió el control total de la compañía en 2013. Su negocio está enfocado en artículos de oficina, papelería, tecnología y soluciones para empresas.
ODEMAS: división enfocada en servicios y soluciones para clientes corporativos.
Marchand: Empresa especializada en la distribución de productos de papelería, oficina y artículos relacionados.
RadioShack: Gigante adquirió la operación de la marca en México en 2015. Sin embargo, en los últimos años redujo su presencia ante los cambios en los hábitos de consumo y la competencia del comercio electrónico.
Prisa Depot: negocio relacionado con la distribución de productos de oficina y papelería.
Retail especializado
Petco: Gigante participa en la operación de esta cadena especializada en mascotas desde 2013. El negocio se ha convertido en una de las apuestas de crecimiento del conglomerado por el aumento del mercado de productos y servicios para animales de compañía.
Casaideas: concepto de artículos para el hogar que llegó a México mediante una alianza con la empresa chilena Matriz Ideas. El formato sustituyó a The Home Store, otra de las marcas que formaban parte del grupo.
Gigante Grupo Inmobiliario: es una de las divisiones estratégicas del conglomerado y participa en el desarrollo, construcción y operación de centros comerciales, edificios corporativos y proyectos de usos mixtos.
Esta división tomó mayor relevancia después de la venta del negocio de supermercados, al convertirse en uno de los pilares de crecimiento del grupo.
Fundación Gigante
Además de sus negocios comerciales, el grupo cuenta con Fundación Gigante, una organización enfocada en programas sociales y apoyo a comunidades en áreas como educación, salud y asistencia social.
Con este portafolio, la empresa dejó de depender de un solo negocio y construyó un conglomerado con distintas fuentes de ingresos. Esa diversificación es la que hoy le permite participar en nuevas oportunidades, como una eventual adquisición de La Casa de Toño.
Sin embargo, la familia Losada, fundadora del grupo, mantiene una posición relevante en la compañía. Ángel Losada Moreno, hijo del fundador Ángel Losada Gómez, preside actualmente el Consejo de Administración, mientras que Federico Bernaldo de Quirós González Pacheco es el director general.
Aunque la familia no posee la totalidad de la empresa, continúa teniendo influencia en la dirección estratégica del conglomerado, que hoy opera negocios en restaurantes, comercio especializado e inmobiliario.
La posible compra de La Casa de Toño
Ante la información publicada sobre una posible compra de La Casa de Toño, Grupo Gigante informó a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que actualmente analiza la operación a través de su división restaurantera.
La compañía aclaró que se trata de una evaluación inicial y preliminar, por lo que hasta ahora no existen contratos definitivos ni vinculantes, tampoco se ha acordado un precio o una contraprestación por la adquisición. En consecuencia, Gigante señaló que no hay certeza de que la operación llegue a concretarse.
El conglomerado explicó que, como parte de su estrategia de crecimiento, evalúa de manera constante oportunidades de expansión tanto orgánicas como mediante adquisiciones. Sin embargo, precisó que analizar nuevos negocios no significa necesariamente que todas las operaciones en revisión lleguen a materializarse.
De concretarse, la compra de La Casa de Toño representaría un movimgiento relevante para Grupo Restaurantero Gigante, al sumar a su portafolio una de las cadenas de comida mexicana con mayor reconocimiento en la Ciudad de México y fortalecer su presencia en el segmento de restaurantes especializados.