Gigante dejó el supermercado para construir un imperio de restaurantes como Toks, ahora quiere La Casa de Toño

Los otros negocios de Gigante

Aunque los restaurantes son una de las divisiones más visibles del grupo, Grupo Gigante mantiene operaciones en otros sectores que forman parte de su estrategia de diversificación. Actualmente, el conglomerado tiene presencia en comercio especializado, artículos de oficina, mascotas, hogar, desarrollo inmobiliario y proyectos sociales.

Entre sus principales negocios se encuentran:

Comercio especializado y oficina

Office Depot: es una de las principales operaciones comerciales del grupo. La cadena llegó a México en 1995 y Grupo Gigante adquirió el control total de la compañía en 2013. Su negocio está enfocado en artículos de oficina, papelería, tecnología y soluciones para empresas.

ODEMAS: división enfocada en servicios y soluciones para clientes corporativos.

Marchand: Empresa especializada en la distribución de productos de papelería, oficina y artículos relacionados.

RadioShack: Gigante adquirió la operación de la marca en México en 2015. Sin embargo, en los últimos años redujo su presencia ante los cambios en los hábitos de consumo y la competencia del comercio electrónico.

Prisa Depot: negocio relacionado con la distribución de productos de oficina y papelería.

Retail especializado

Petco: Gigante participa en la operación de esta cadena especializada en mascotas desde 2013. El negocio se ha convertido en una de las apuestas de crecimiento del conglomerado por el aumento del mercado de productos y servicios para animales de compañía.

Casaideas: concepto de artículos para el hogar que llegó a México mediante una alianza con la empresa chilena Matriz Ideas. El formato sustituyó a The Home Store, otra de las marcas que formaban parte del grupo.

Desarrollo inmobiliario

Gigante Grupo Inmobiliario: es una de las divisiones estratégicas del conglomerado y participa en el desarrollo, construcción y operación de centros comerciales, edificios corporativos y proyectos de usos mixtos.

Esta división tomó mayor relevancia después de la venta del negocio de supermercados, al convertirse en uno de los pilares de crecimiento del grupo.

Fundación Gigante

Además de sus negocios comerciales, el grupo cuenta con Fundación Gigante, una organización enfocada en programas sociales y apoyo a comunidades en áreas como educación, salud y asistencia social.

Con este portafolio, la empresa dejó de depender de un solo negocio y construyó un conglomerado con distintas fuentes de ingresos. Esa diversificación es la que hoy le permite participar en nuevas oportunidades, como una eventual adquisición de La Casa de Toño.