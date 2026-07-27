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Angel Ventures crea su primera empresa propia y apuesta por el negocio del bienestar para perros

El fondo debuta como creador de empresas con Bark & Co, un club de bienestar para perros que busca capitalizar un mercado pet valuado en hasta 8,300 millones de dólares.
lun 27 julio 2026 04:22 PM
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De acuerdo con el análisis realizado por Angel Ventures, la oferta de servicios para mascotas continúa altamente fragmentada. El hospedaje, la guardería, el entrenamiento, el grooming, la nutrición y la atención veterinaria suelen operar por separado, lo que limita la experiencia del cliente. (Cortesía )

Angel Ventures dio un paso más allá de su papel como inversionista de startups al crear su primera empresa propia. La firma inauguró este 27 de julio Bark & Co, un Dog Wellness Club ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, con el que busca capitalizar el crecimiento del mercado de bienestar para mascotas mediante un modelo de servicios integrales para perros.

La apertura marca el debut de Apex Company Lab, la nueva vertical de negocio de Angel Ventures enfocada en desarrollar y operar compañías propias desde cero o mediante la adquisición de negocios tradicionales con potencial de crecimiento.

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Después de 17 años invirtiendo en startups, la firma amplía así su estrategia dentro del ecosistema emprendedor al combinar su actividad de venture capital con el desarrollo de compañías propias.

“Durante 17 años hemos acompañado a cientos de emprendedores en la construcción de empresas. Hemos visto de cerca qué decisiones aceleran el crecimiento, qué errores limitan la escalabilidad y qué señales permiten identificar oportunidades antes de que el mercado las reconozca. Apex Company Lab nace de todo ese aprendizaje”, afirmó Hernán Fernández, managing partner de Angel Ventures.

La iniciativa forma parte de AltCore, el programa de inversión de la firma que reúne tres clases de activos: crédito empresarial privado, mediante Aura; negocios tradicionales, a través de Apex Company Lab, y venture capital.

Angel Ventures aseguró que continuará invirtiendo en startups, al tiempo que incorpora nuevas alternativas para ofrecer oportunidades complementarias a sus inversionistas.

Un mercado impulsado por la humanización de las mascotas

La primera apuesta de Apex Company Lab fue el mercado pet, una industria que la firma considera subestimada, pero con señales de rápida transformación.

José Mario Guillé, partner de Angel Ventures y responsable de esta vertical, explicó que la decisión responde a una tesis de inversión basada tanto en el tamaño del mercado como en el cambio de hábitos de consumo de las familias.

México figura entre los países con mayor penetración de hogares con perros. De acuerdo con datos del INEGI, alrededor del 73% de los hogares conviven con al menos un perro y la población canina se estima en 44 millones de perros.

“Cada vez más familias reconocen que un perro necesita bienestar físico, emocional, mental y social. Ese cambio está impulsando una nueva etapa de crecimiento en la industria. Estamos viendo una clara migración hacia productos premium, nutrición especializada, medicina preventiva, entrenamiento profesional, grooming de mayor calidad y experiencias enfocadas en el bienestar integral”, señaló Guillé.

Con ese contexto, Bark & Co fue concebido como un centro que integra hotel, guardería enriquecida, entrenamiento, grooming y spa bajo un mismo concepto, con espacios abiertos, operación libre de jaulas y una filosofía basada en el bienestar emocional de los animales.

“Queremos comprender la psicología y el comportamiento natural de los perros, respetar sus tiempos y evitar prácticas basadas en la intimidación o el castigo”, añadió el directivo.

La empresa busca diferenciarse mediante una propuesta inspirada en los clubes de bienestar para personas, en lugar de competir directamente con clínicas veterinarias tradicionales.

De acuerdo con el análisis realizado por Angel Ventures, la oferta de servicios para mascotas continúa altamente fragmentada. El hospedaje, la guardería, el entrenamiento, el grooming, la nutrición y la atención veterinaria suelen operar por separado, lo que limita la experiencia del cliente.

“Nosotros creemos que el futuro está en integrar todos esos servicios bajo una misma marca, estándar y filosofía de bienestar”, comentó Guillé.

Apuesta por crear empresas desde cero

El potencial económico también respaldó la decisión. Según International Market Analysis Research and Consulting Group, el mercado pet en México representa una oportunidad estimada de entre 5,400 y 8,300 millones de dólares.

Dentro de esa industria, el segmento de servicios especializados —que incluye guarderías, hoteles, grooming, entrenamiento y bienestar— tiene un valor potencial de entre 1,500 y 2,500 millones de dólares.

Para Angel Ventures, la oportunidad no consiste únicamente en atender una demanda creciente, sino en crear una nueva categoría de negocio enfocada en el bienestar integral de los perros, de forma similar a la evolución que experimentaron los gimnasios, spas y clubes de bienestar para personas.

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La creación de Bark & Co también representa un cambio en el modelo de negocio de la firma de inversión. Además de identificar empresas para financiarlas, ahora desarrollará compañías propias aprovechando la experiencia acumulada en casi dos décadas de acompañar emprendimientos.

La tesis detrás de Apex Company Lab parte de que existe un universo de negocios tradicionales rentables que no logran escalar por falta de capital, procesos profesionales e infraestructura tecnológica.

La estrategia consiste en aplicar metodologías de operación, herramientas tecnológicas y mejores prácticas de gestión para acelerar el crecimiento de empresas creadas desde cero o adquiridas por la firma.

Como parte de esta nueva etapa, Angel Ventures prevé incorporar inversionistas interesados en participar directamente en las empresas desarrolladas por Apex Company Lab.

El esquema contempla inversiones mediante acciones preferentes en cada compañía, con estructuras de gobierno corporativo, mecanismos de distribución de utilidades y opciones de liquidez definidas desde el inicio.

Con Bark & Co como su primera empresa operativa, Angel Ventures busca demostrar que el conocimiento adquirido como inversionista puede trasladarse a la construcción directa de negocios en sectores donde identifica flujos de efectivo resilientes, oportunidades de transformación tecnológica y espacio para consolidar mercados aún fragmentados.

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