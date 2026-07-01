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Los perros robot dejan el espectáculo y se convierten en aliados de la industria

La IA física permite a los robots cuadrúpedos prevenir hasta 50% de las paradas no programadas en plantas industriales y mejorar la seguridad operativa.
mié 01 julio 2026 05:55 AM
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Los perros robots que parecían mascotas ya trabajan en minas y fábricas: el mercado de 124,800 mdd
El mercado de la robótica industrial crecerá un 38.5% hacia 2030, superando los 124,800 millones de dólares en ingresos, según datos de Grand View Research. (Gabriela Pérez Montiel)

La imagen de robots cuadrúpedos realizando coreografías en ferias tecnológicas ya quedó atrás y dio paso a una realidad mucho más rentable. En la actualidad, estos dispositivos ya son activos estratégicos dentro de la industria manufacturera y minera, dejando de ser simples curiosidades para convertirse en herramientas que representan impactos en la eficiencia operativa de las compañías.

Esta evolución se sustenta en lo que los expertos denominan IA Física, es decir, la convergencia entre la robótica avanzada y la Inteligencia Artificial a través de componentes de última generación, elevando el mercado un 38.5% hacia 2030 y superando los 124,800 millones de dólares, según datos de Grand View Research, pues a diferencia de la robótica tradicional, que seguía una programación rígida y lineal, estos sistemas operan bajo objetivos que les permiten una autonomía real.

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"Tenemos robots que ya no tienen una programación lógica sin estructura, sino que nosotros le damos objetivos, los entrenamos y los dejamos tomar decisiones. Eso es un salto grande porque nosotros tenemos que empezar ahora a pensar en plantas que trabajan distinto, que conviven entre robots y humanos para generar algo", menciona Sol Besprosvan, líder de manufactura de TCS Latinoamérica.

De acuerdo con la especialista, el impacto más tangible de esta tecnología se observa en la reducción de costos operativos, específicamente en la prevención de fallas y estima que la implementación de estos sistemas, de acuerdo con informes de TCS, pueden prevenir hasta un 50% de las paradas de planta no planificadas mediante alertas sobre anomalías antes de que ocurra una avería crítica.

Los perros robot son dispositivos que hacen uso de cámaras LIDAR y profundidad para crear mapas 3D del entorno con la finalidad de escanear el terreno y sepa dónde pisar, calcular las distancias y sortear los obstáculos, Además, cuentan con sensores que miden su aceleración y su inclinación para mantener el equilibrio

Este tipo de dispositivos se han desplegado en diferentes industrias, desde la minería hasta los centros de datos de Google, Amazon, Meta o Microsoft, entre otros, donde se dedican a realizar patrullaje en las instalaciones para detectar anomalías sencillas, como puertas abiertas o ruidos inusuales, hasta grandes problemas, como fugas que pueden poner en riesgo la operación.

Besprovan destaca que la gran diferencia de estos robots a otros sistemas de seguridad es que mientras los métodos tradicionales suelen basarse en testeos aleatorios, la IA física permite realizar un testeo del 100% de las piezas, asegurando que cada producto que sale de la línea cumple con los estándares exigidos.

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No hay preparación, pero sí esperanza

Cifras del estudio Future-Ready Manufacturing Study 2025, elaborado por TCS y Amazon Web Services, señalan que el 75% de los participantes esperan que la IA sea uno de los tres principales factores que contribuyan a los márgenes operativos de este año: sin embargo, solo el 21% de las empresas se siente preparada en términos de datos y plataformas para ejecutar esta transición.

A pesar de ello, los efectos positivos son considerables, el estudio señala que un 67% de las compañías mejoró la visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro y un 30% prevé un aumento significativo de la productividad. Además, a nivel financiero los impactos también son relevantes.

Según datos de la empresa Boston Dynamics, un robot cuadrúpedo de su modelo Spot puede oscilar entre los 175,000 y los 300,000 dólares, dependiendo de las cargas útiles que resista. Sin embargo, Merry Frayne, directora senior de gestión de productos de la firma, detalla que dicha inversión se recupera en un lapso de dos años y los ahorros se perciben a partir de los 18 meses.

Asimismo, otro de los impactos positivos de estos robots se da en el retorno de inversión (ROI) Humano, es decir, aquel centrado en la seguridad, ya que los robots cuadrúpedos asumen tareas en entornos donde la presencia humana es un riesgo inaceptable, como minas subterráneas con peligro de desprendimiento o áreas con gases tóxicos.

“El indicador más terrible que tenemos en la industria tiene que ver con la siniestralidad. Siempre se busca minimizar accidentes y muchas veces por cierta naturaleza de ciertas actividades hemos tenido que enfrentar muertes", puntualiza Besprovan.

Si bien la capacidad operativa de estos sistemas es 24/7, la experta sostiene que su éxito depende de no caer en el "bache de la innovación", un escenario que se da cuando las empresas adquieren la tecnología por moda, sin una metodología clara, lo que resulta en un gasto presupuestario vacío que no escala más allá de una simple prueba de concepto.

Para evitarlo recomienda un análisis de factibilidad técnica frente al retorno de inversión y así elegir los casos de uso que realmente impacten al negocio y que puedan escalar desde una sola nave industrial hasta múltiples plantas operativas.

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Inteligencia artificial Robótica

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