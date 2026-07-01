Los perros robots que parecían mascotas ya trabajan en minas y fábricas: el mercado de 124,800 mdd

"Tenemos robots que ya no tienen una programación lógica sin estructura, sino que nosotros le damos objetivos, los entrenamos y los dejamos tomar decisiones. Eso es un salto grande porque nosotros tenemos que empezar ahora a pensar en plantas que trabajan distinto, que conviven entre robots y humanos para generar algo", menciona Sol Besprosvan, líder de manufactura de TCS Latinoamérica.

De acuerdo con la especialista, el impacto más tangible de esta tecnología se observa en la reducción de costos operativos, específicamente en la prevención de fallas y estima que la implementación de estos sistemas, de acuerdo con informes de TCS, pueden prevenir hasta un 50% de las paradas de planta no planificadas mediante alertas sobre anomalías antes de que ocurra una avería crítica.

Los perros robot son dispositivos que hacen uso de cámaras LIDAR y profundidad para crear mapas 3D del entorno con la finalidad de escanear el terreno y sepa dónde pisar, calcular las distancias y sortear los obstáculos, Además, cuentan con sensores que miden su aceleración y su inclinación para mantener el equilibrio

Este tipo de dispositivos se han desplegado en diferentes industrias, desde la minería hasta los centros de datos de Google, Amazon, Meta o Microsoft, entre otros, donde se dedican a realizar patrullaje en las instalaciones para detectar anomalías sencillas, como puertas abiertas o ruidos inusuales, hasta grandes problemas, como fugas que pueden poner en riesgo la operación.

Besprovan destaca que la gran diferencia de estos robots a otros sistemas de seguridad es que mientras los métodos tradicionales suelen basarse en testeos aleatorios, la IA física permite realizar un testeo del 100% de las piezas, asegurando que cada producto que sale de la línea cumple con los estándares exigidos.