México no ganó el Mundial 2026 pero sí 'empató' con la final entre España vs. Argentina: así reventó internet

Esto no sorprende, comentan los investigadores, y como principal argumento resaltan que eran los campeones defensores y cada partido de eliminación directa podría haber sido el último de Lionel Messi con su selección. “Los amaran o los odiaran, la gente los veía”, puntualizan al respecto.
Dentro del Top 10 también aparecen casos como el de Haití e Irak, los cuales fueron descritos como casos atípicos debido a sus altas desviaciones con respecto a su tráfico habitual, “lo que sugiere que los partidos contra equipos importantes generaron una participación desproporcionada”.
Haití, por ejemplo, se enfrentó a Brasil y Marruecos, selecciones candidatas a los mejores lugares en la competición, mientras Irak jugó contra Francia, Noruega, dos de los equipos más mediáticos por sus superestrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Por otra parte, las pausas de hidratación también tuvieron impacto en el comportamiento de internet pues al igual que en el descanso, este momento, aunque constaba de tres minutos, era suficiente para que el tráfico en la mayoría de los países aumentara antes de volver a bajar cuando se reanudaban los partidos.
Cabe destacar que los números no se obtuvieron al azar. La empresa monitorizó el tráfico HTTP, DNS, la seguridad y otros parámetros para identificar tendencias globales de internet y, además, tomó una ventana de dos horas después de cada partido para proporcionar mediciones estables sobre cuánto se desvió el tráfico de lo normal.
Asimismo, Cloudflare explica en su análisis que ante el hecho de que varios partidos de la fase de grupos se jugaron de forma simultánea, fue imposible atribuir la variación del tráfico de un país a un partido u otro, por lo que se eliminaron dichos encuentros para evitar ambigüedad.