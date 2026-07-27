México no ganó el Mundial 2026 pero sí 'empató' con la final entre España vs. Argentina: así reventó internet

Los datos, más allá de la curiosidad técnica, representan un elemento relevante en el análisis de la experiencia de usuario ante eventos de gran magnitud, señalan los investigadores de Cloudflare Sabina Zejnilovic, Francisco Contente y Lai Yi Ohlsen, debido a su potencial impacto a nivel de ciberseguridad.

Cloudflare señala que durante el tierno se observó una actividad sostenida de ataques en contra de aplicaciones y servicios en línea en México. De ese total, 53.1% fueron ataques de denegación de servicios (DDoS), los cuales consisten en saturar sitios web o apps con grandes volúmenes de solicitudes falsas para impedir su funcionamiento.

A pesar de ello, la empresa también resaltó que el 43% de los intentos de ataque fueron bloqueados por algún tipo de Web Application Firewall (WAF), un sistema que se encarga de detener intentos de explotación de vulnerabilidades en sitios y apps.

De acuerdo con los investigadores, el torneo demostró que los eventos deportivos no se viven únicamente en los estadios o en el televisor, “también transforman internet en tiempo real, revelando cómo millones de personas consumen información, interactúan con plataformas digitales y ponen continuamente a prueba la infraestructura que mantiene conectado al mundo”.

Las selecciones que más tráfico generaron y el impacto de la pausa de hidratación

Por otra parte, respecto a las selecciones que más tráfico generaron, Argentina encabezó la lista, con un aumento del tráfico promedio del 17% respecto a su nivel habitual. El segundo lugar fue Francia, el tercero España, el cuarto Noruega y el quinto Brasil, mientras que México se ubicó en el lugar 10.