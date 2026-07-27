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El México vs. Inglaterra generó tanto tráfico en internet como la final del Mundial

Según datos del Cloudflare Radar, el partido que más conversación y reacciones fue el Argentina vs Suiza, de los cuartos de final. Conoce el comportamiento de los demás juegos.
lun 27 julio 2026 05:00 PM
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México no ganó el Mundial 2026 pero sí 'empató' con la final entre España vs. Argentina: así reventó internet
Respecto a las selecciones que más tráfico generaron, Argentina encabezó la lista, con un aumento del tráfico promedio del 17% respecto a su nivel habitual. El segundo lugar fue Francia, el tercero España, el cuarto Noruega y el quinto Brasil. (Kevin C. Cox/Getty Images)

El Mundial 2026 movió la conversación digital de formas poco esperadas. Aunque se pudiera pensar que la final fue el partido que más tráfico generó en internet, no fue así y, de hecho, el encuentro más popular de todo el torneo fue el Argentina vs Suiza de los cuartos de final, de acuerdo con datos del Cloudflare Radar .

El partido en el que Argentina ganó 3-1 generó tráfico en internet por un factor de aproximadamente 1.26. Esto la colocó por delante de la semifinal entre Francia y España, que tuvo un factor de 1.21. El México vs Inglaterra, por otra parte, tuvo un tráfico por un factor de 1.19, al igual que la final entre España y Argentina.

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Los datos, más allá de la curiosidad técnica, representan un elemento relevante en el análisis de la experiencia de usuario ante eventos de gran magnitud, señalan los investigadores de Cloudflare Sabina Zejnilovic, Francisco Contente y Lai Yi Ohlsen, debido a su potencial impacto a nivel de ciberseguridad.

Cloudflare señala que durante el tierno se observó una actividad sostenida de ataques en contra de aplicaciones y servicios en línea en México. De ese total, 53.1% fueron ataques de denegación de servicios (DDoS), los cuales consisten en saturar sitios web o apps con grandes volúmenes de solicitudes falsas para impedir su funcionamiento.

A pesar de ello, la empresa también resaltó que el 43% de los intentos de ataque fueron bloqueados por algún tipo de Web Application Firewall (WAF), un sistema que se encarga de detener intentos de explotación de vulnerabilidades en sitios y apps.

De acuerdo con los investigadores, el torneo demostró que los eventos deportivos no se viven únicamente en los estadios o en el televisor, “también transforman internet en tiempo real, revelando cómo millones de personas consumen información, interactúan con plataformas digitales y ponen continuamente a prueba la infraestructura que mantiene conectado al mundo”.

Las selecciones que más tráfico generaron y el impacto de la pausa de hidratación

Por otra parte, respecto a las selecciones que más tráfico generaron, Argentina encabezó la lista, con un aumento del tráfico promedio del 17% respecto a su nivel habitual. El segundo lugar fue Francia, el tercero España, el cuarto Noruega y el quinto Brasil, mientras que México se ubicó en el lugar 10.

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Esto no sorprende, comentan los investigadores, y como principal argumento resaltan que eran los campeones defensores y cada partido de eliminación directa podría haber sido el último de Lionel Messi con su selección. “Los amaran o los odiaran, la gente los veía”, puntualizan al respecto.

Dentro del Top 10 también aparecen casos como el de Haití e Irak, los cuales fueron descritos como casos atípicos debido a sus altas desviaciones con respecto a su tráfico habitual, “lo que sugiere que los partidos contra equipos importantes generaron una participación desproporcionada”.

Haití, por ejemplo, se enfrentó a Brasil y Marruecos, selecciones candidatas a los mejores lugares en la competición, mientras Irak jugó contra Francia, Noruega, dos de los equipos más mediáticos por sus superestrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Por otra parte, las pausas de hidratación también tuvieron impacto en el comportamiento de internet pues al igual que en el descanso, este momento, aunque constaba de tres minutos, era suficiente para que el tráfico en la mayoría de los países aumentara antes de volver a bajar cuando se reanudaban los partidos.

Cabe destacar que los números no se obtuvieron al azar. La empresa monitorizó el tráfico HTTP, DNS, la seguridad y otros parámetros para identificar tendencias globales de internet y, además, tomó una ventana de dos horas después de cada partido para proporcionar mediciones estables sobre cuánto se desvió el tráfico de lo normal.

Asimismo, Cloudflare explica en su análisis que ante el hecho de que varios partidos de la fase de grupos se jugaron de forma simultánea, fue imposible atribuir la variación del tráfico de un país a un partido u otro, por lo que se eliminaron dichos encuentros para evitar ambigüedad.

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