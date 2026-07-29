Grupo México dispara utilidades por el repunte de los metales y acelera su apuesta minera

El crecimiento estuvo acompañado por un avance de 41% en las ventas de la división, que ascendieron a 4,697 millones de dólares, desde los 3,324 millones de dólares reportados un año antes.

“La división minera obtuvo ventas por encima del 2025 como resultado de un incremento en los volúmenes de venta de plata, así como mayores precios del cobre, molibdeno y plata”, expone el reporte de la compañía.

Los resultados reflejan un entorno favorable para los productores de metales industriales y preciosos, en un contexto de mayor demanda vinculada a la electrificación, la infraestructura y las inversiones en transición energética, factores que han elevado las cotizaciones internacionales de materias primas como el cobre y la plata.

La plata lidera el repunte de los metales

La plata fue el metal que registró el mayor incremento en su precio durante el trimestre y se convirtió en uno de los principales impulsores del desempeño de Grupo México.

Al cierre del segundo trimestre, la onza de plata alcanzó un precio promedio de 73.49 dólares, frente a los 33.62 dólares del mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento de 118.6%.

La producción de plata sumó 29 millones de onzas entre abril y junio.

El molibdeno fue el segundo metal con mayor incremento en precio. Su cotización promedio pasó de 20.70 dólares a 29.59 dólares, un alza de 42.9%, mientras que su producción alcanzó 7,046 toneladas en el trimestre.

En el caso del oro, el precio promedio de la onza aumentó 37.7%, al pasar de 3,779 dólares a 4,516 dólares. La producción trimestral fue de 9,620 onzas.

El cobre, principal negocio de la compañía, registró un incremento de 30.5% en su precio promedio, al pasar de 4.72 dólares a 6.16 dólares, mientras que su producción alcanzó 257,537 toneladas entre abril y junio.

La mejora minera impulsa al grupo

El desempeño de la división minera también se reflejó en los resultados consolidados de Grupo México.

La empresa reportó una utilidad neta de 2,477 millones de dólares durante el segundo trimestre, un crecimiento de 72.6% respecto a los 1,435 millones de dólares obtenidos en el mismo lapso de 2025.

Los ingresos consolidados aumentaron 35%, al pasar de 4,236 millones de dólares a 5,717 millones de dólares.