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Grupo México dispara utilidades por el repunte de los metales y acelera su apuesta minera

El repunte en los precios de la plata, el cobre y el molibdeno, junto con mayores volúmenes de venta, impulsó un crecimiento de 82% en las utilidades de la división minera de Grupo México durante el segundo trimestre.
mié 29 julio 2026 04:01 PM
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Metales elevan 82% utilidades mineras de Grupo México
Los altos precios de los metales, especialmente de la plata y el cobre, impulsaron los resultados de Grupo México en el segundo trimestre y fortalecieron los planes de expansión de su división minera. (Expansión)

El fuerte repunte en los precios de los metales, combinado con mayores volúmenes de venta, impulsó los resultados de la división minera de Grupo México durante el segundo trimestre de 2026, consolidando un periodo de crecimiento para el principal productor de cobre del país y fortaleciendo sus planes de expansión en América.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la división minera registró una utilidad de 1,674 millones de dólares entre abril y junio, un incremento de 82% frente a los 919.9 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo de 2025.

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El crecimiento estuvo acompañado por un avance de 41% en las ventas de la división, que ascendieron a 4,697 millones de dólares, desde los 3,324 millones de dólares reportados un año antes.

“La división minera obtuvo ventas por encima del 2025 como resultado de un incremento en los volúmenes de venta de plata, así como mayores precios del cobre, molibdeno y plata”, expone el reporte de la compañía.

Los resultados reflejan un entorno favorable para los productores de metales industriales y preciosos, en un contexto de mayor demanda vinculada a la electrificación, la infraestructura y las inversiones en transición energética, factores que han elevado las cotizaciones internacionales de materias primas como el cobre y la plata.

La plata lidera el repunte de los metales

La plata fue el metal que registró el mayor incremento en su precio durante el trimestre y se convirtió en uno de los principales impulsores del desempeño de Grupo México.

Al cierre del segundo trimestre, la onza de plata alcanzó un precio promedio de 73.49 dólares, frente a los 33.62 dólares del mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento de 118.6%.

La producción de plata sumó 29 millones de onzas entre abril y junio.

El molibdeno fue el segundo metal con mayor incremento en precio. Su cotización promedio pasó de 20.70 dólares a 29.59 dólares, un alza de 42.9%, mientras que su producción alcanzó 7,046 toneladas en el trimestre.

En el caso del oro, el precio promedio de la onza aumentó 37.7%, al pasar de 3,779 dólares a 4,516 dólares. La producción trimestral fue de 9,620 onzas.

El cobre, principal negocio de la compañía, registró un incremento de 30.5% en su precio promedio, al pasar de 4.72 dólares a 6.16 dólares, mientras que su producción alcanzó 257,537 toneladas entre abril y junio.

La mejora minera impulsa al grupo

El desempeño de la división minera también se reflejó en los resultados consolidados de Grupo México.

La empresa reportó una utilidad neta de 2,477 millones de dólares durante el segundo trimestre, un crecimiento de 72.6% respecto a los 1,435 millones de dólares obtenidos en el mismo lapso de 2025.

Los ingresos consolidados aumentaron 35%, al pasar de 4,236 millones de dólares a 5,717 millones de dólares.

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Asimismo, el Ebitda consolidado se ubicó en 6,850 millones de dólares al cierre del primer semestre, un incremento de 49.6% frente al registrado en la primera mitad de 2025.

Los resultados consolidan un semestre favorable para la empresa, apoyado por un entorno de precios históricamente elevados para varios de los metales que produce y comercializa.

Mantiene plan de inversión por más de 27,000 millones de dólares

Grupo México reiteró que mantiene su programa de inversión de capital para el resto de la década, el cual podría superar los 27,000 millones de dólares.

Los recursos estarán destinados al desarrollo de proyectos mineros en Perú, Estados Unidos, España y México, con el objetivo de ampliar su capacidad de producción y aprovechar la creciente demanda mundial de minerales estratégicos.

En México, la empresa contempla inversiones superiores a 10,200 millones de dólares y señaló que mantiene una relación cercana con las autoridades para avanzar en la autorización de diversos proyectos.

Uno de ellos es El Arco, en Baja California, considerado uno de los principales yacimientos de cobre del país. El depósito cuenta con reservas estimadas en más de 1,230 millones de toneladas de mineral, con una ley promedio de 0.40%.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto depende de la interconexión del sistema eléctrico de Baja California con el resto de la red nacional, una obra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que permitirá dotar al complejo del suministro energético necesario para su operación.

Otro de los proyectos prioritarios es Angangueo, en Michoacán, donde la compañía espera obtener los permisos para desarrollar una mina subterránea que, en su etapa inicial, contempla una producción de 8,500 toneladas de cobre, 5,000 toneladas de zinc y 1.9 millones de onzas de plata.

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