Johnson & Johnson volvió a la polémica luego de proponer un acuerdo por 5,500 millones de dólares para resolver miles de demandas que acusan a su talco para bebé de haber provocado cáncer de ovario.
Aunque la farmacéutica insiste en que no existe evidencia científica que demuestre esa relación, el caso abrió nuevamente una pregunta entre consumidores sobre quién es el dueño de esta empresa. Si bien es una empresa de origen familiar, desde hace muchos años la compañía ya no pertenece a la familia Johnson.
Publicidad
De una empresa familiar a un gigante de Wall Street
Johnson & Johnson nació en 1886 en Nueva Jersey, cuando los hermanos Robert Wood Johnson, James Wood Johnson y Edward Mead Johnson decidieron fabricar suministros médicos estériles inspirados en las teorías del cirujano británico Joseph Lister, quien promovía el uso de antisépticos para reducir las infecciones en las operaciones.
Aquella pequeña empresa de apenas 14 empleados terminó por convertirse en uno de los mayores conglomerados de salud del mundo, relata la historia publicada por la propia empresa.
Durante décadas sus productos más conocidos eran el talco para bebé, las curitas Band-Aid, el enjuague bucal Listerine o el champú Johnson's Baby, pero también construyó un poderoso negocio farmacéutico y de dispositivos médicos.
¿Quién es el dueño de Johnson & Johnson en 2026?
Con el paso de los años la compañía dejó de ser una empresa familiar para convertirse en una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Eso significa que su propiedad está distribuida entre accionistas alrededor del mundo y que no existe un solo dueño que controle la empresa.
De acuerdo con Investing , los mayores accionistas son grandes administradores de fondos de inversión, entre ellos:
BlackRock, con alrededor del 8.9% de las acciones.
Vanguard Capital Management, con cerca del 6.5%.
State Street Global Advisors, con aproximadamente 5.5%.
Vanguard Portfolio Management, con 2.6%.
Geode Capital Management, con 2.5%.
J.P. Morgan Asset Management, con poco más del 2%.
En conjunto, estos inversionistas administran el dinero de millones de personas, desde fondos de retiro hasta inversionistas particulares, por lo que son considerados los principales propietarios institucionales de Johnson & Johnson.
Mientras tanto, la dirección de la empresa está a cargo de Joaquin Duato, presidente y director ejecutivo desde 2022, quien ha realizado distintos cambios en la empresa.
Publicidad
En 2023, la compañía separó su negocio de productos de consumo en una nueva empresa llamada Kenvue, que ahora comercializa marcas como Listerine, Neutrogena, Johnson's Baby y Tylenol. Con ello, el grupo decidió concentrarse en dos áreas: medicamentos innovadores y tecnología médica.
¿Por qué miles están demandando a J&J por su talco?
Johnson & Johnson anunció que ofrecerá 5,500 millones de dólares para resolver miles de demandas relacionadas con su talco para bebé, retirado del mercado en 2020, de acuerdo a información de la Agencia EFE.
La farmacéutica enfrenta alrededor de 76,000 demandas en Estados Unidos de mujeres que sostienen que el uso prolongado del producto les provocó cáncer de ovario, sin embargo el acuerdo aún deberá ser aceptado por al menos 95% de las demandantes.
De llegar a ser positivo, la empresa contempla realizar un primer pago de hasta 3,000 millones de dólares en 2027 y continuar con los pagos en 2028.
A pesar de presentar esta propuesta, la compañía señaló que un reciente fallo del tribunal federal que concentra el litigio reconoció que los abogados de las demandantes no pudieron demostrar que el talco para bebé fuera la causa específica del cáncer en cada caso.
La empresa líder en el sector salud
Pese al juicio por el talco para bebé, Johnson & Johnson es una de las empresas de salud más valiosas del mundo, ya que su negocio actual depende mucho menos de los productos de consumo, y más de medicamentos especializados junto a la tecnología médica.
Desde la llegada de Joaquin Duato, J&J aceleró su transformación con el objetivo de concentrarse en áreas de alto crecimiento como oncología, inmunología, neurociencias, enfermedades cardiovasculares y cirugía robótica.
Publicidad
Johnson & Johnson cerró 2025 con ganancias netas por 26,804 millones de dólares, una cifra que la mantiene entre las mayores compañías del sector salud a escala mundial, de acuerdo al reporte anual de J&J.