De una empresa familiar a un gigante de Wall Street

Johnson & Johnson nació en 1886 en Nueva Jersey, cuando los hermanos Robert Wood Johnson, James Wood Johnson y Edward Mead Johnson decidieron fabricar suministros médicos estériles inspirados en las teorías del cirujano británico Joseph Lister, quien promovía el uso de antisépticos para reducir las infecciones en las operaciones.

Aquella pequeña empresa de apenas 14 empleados terminó por convertirse en uno de los mayores conglomerados de salud del mundo, relata la historia publicada por la propia empresa.

Durante décadas sus productos más conocidos eran el talco para bebé, las curitas Band-Aid, el enjuague bucal Listerine o el champú Johnson's Baby, pero también construyó un poderoso negocio farmacéutico y de dispositivos médicos.

Johnson & Johnson mantiene su apuesta por medicamentos innovadores y tecnología médica. (Jeff Schear/Getty Images for Johnson & Johnson)

¿Quién es el dueño de Johnson & Johnson en 2026?

Con el paso de los años la compañía dejó de ser una empresa familiar para convertirse en una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Eso significa que su propiedad está distribuida entre accionistas alrededor del mundo y que no existe un solo dueño que controle la empresa.

De acuerdo con Investing , los mayores accionistas son grandes administradores de fondos de inversión, entre ellos:

BlackRock , con alrededor del 8.9% de las acciones.

, con alrededor del 8.9% de las acciones. Vanguard Capital Management, con cerca del 6.5%.

State Street Global Advisors, con aproximadamente 5.5%.

Vanguard Portfolio Management, con 2.6%.

Geode Capital Management, con 2.5%.

J.P. Morgan Asset Management, con poco más del 2%.

En conjunto, estos inversionistas administran el dinero de millones de personas, desde fondos de retiro hasta inversionistas particulares, por lo que son considerados los principales propietarios institucionales de Johnson & Johnson.

Mientras tanto, la dirección de la empresa está a cargo de Joaquin Duato, presidente y director ejecutivo desde 2022, quien ha realizado distintos cambios en la empresa.