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Ni solo gasolina ni solo eléctricos: Kia convierte su planta de Pesquería en una fábrica multienergía

La producción del EV3 se sumará a los modelos de combustión K3 y K4. La apuesta refleja una nueva etapa para la industria automotriz que apunta a fábricas capaces de ensamblar distintas tecnologías bajo un mismo techo.
mié 29 julio 2026 06:36 PM
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Horacio Chávez, director general de Kia en México, durante el anuncio de inversión. (Cortesía)

A 11 años de haber iniciado operaciones en Nuevo León, la planta de Kia en Pesquería vuelve a transformarse. La automotriz surcoreana anunció una inversión de 649 millones de dólares para incorporar la producción del Kia EV3, un SUV eléctrico subcompacto —el modelo de acceso de la nueva familia de vehículos eléctricos de la marca—, convirtiendo al complejo en una planta multienergía, capaz de fabricar vehículos de combustión interna y eléctricos de manera simultánea.

El anuncio representa el mayor cambio en la configuración de la fábrica desde su inauguración en 2015. Hasta ahora, la instalación estaba enfocada en la producción de los sedanes K3 y K4 con motor de combustión. Con la incorporación del EV3, la planta dará un paso hacia un esquema que comienza a convertirse en tendencia en la industria: líneas de producción flexibles que permitan ensamblar distintas tecnologías conforme evolucione la demanda global.

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La decisión también confirma el potencial de expansión que Kia proyectó desde la construcción del complejo. La planta fue edificada en apenas un año, convirtiéndose en la instalación automotriz de vehículos ligeros construida en el menor tiempo en México. En aquel momento, los directivos aseguraban que el terreno permitía incluso levantar una “planta espejo” cuando el crecimiento del negocio lo justificara.

Once años después, esa visión comienza a materializarse, no mediante un segundo complejo, sino con la incorporación de nuevas capacidades productivas dentro de la misma instalación.

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De planta de combustión a centro multitecnología

Más que una nueva línea de producción, la inversión refleja un cambio en la estrategia industrial de Kia.

Durante varios años, las armadoras organizaron sus plantas alrededor de una sola tecnología: motores a gasolina o diésel. Sin embargo, la transición energética ha obligado a flexibilizar las operaciones para responder a un mercado donde convivirán, durante varios años, vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

La planta de Pesquería se inserta en esa evolución. “Hoy nos complace anunciar una inversión estratégica que marca un hecho histórico para Kia México. Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. Esta apuesta se materializa con el Kia EV3”, afirmó Horacio Chávez, director general de Kia México.

El directivo explicó que el proyecto implica mucho más que incorporar un nuevo modelo.

“Este proyecto representa inversión en tecnología, nuevas capacidades productivas, transferencia de conocimiento especializado y generación de talento para la electromovilidad”, dijo.

La empresa confirmó que la producción se realizará mediante una adecuación de la línea existente en Pesquería.

“Es una inversión que se hace en ajustar la línea de producción. Entonces, se continúa con la misma planta”, respondió Chávez al ser cuestionado sobre si se construiría una nueva instalación.

El EV3 llega desde Corea a México

Hasta ahora, el Kia EV3 se producía en Corea del Sur. Con la inversión anunciada, México se convertirá en una nueva plataforma de manufactura para este modelo.

El EV3 es un SUV eléctrico subcompacto, desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP del grupo Hyundai Motor. Mide alrededor de 4.3 metros de longitud, ofrece autonomías superiores a 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP en su versión de mayor batería y está diseñado como el modelo eléctrico de mayor volumen de Kia a nivel global.

Aunque la compañía adelantó que el vehículo se comercializará en México, los detalles de producción y configuración serán presentados durante su lanzamiento oficial el próximo 6 de agosto.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que una parte importante de la producción estará destinada al mercado nacional. “Una buena parte es para el mercado nacional. La idea es fortalecer la incorporación de vehículos eléctricos”, comentó.

No obstante, Chávez explicó que, al igual que ocurre con el K3 y el K4, la planta conservará su vocación exportadora.

Actualmente, Kia exporta vehículos producidos en Pesquería hacia 60 mercados, entre ellos Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y diversos países de América Latina, según datos de Inegi.

Una tendencia que comienza a extenderse

La reconversión de Pesquería refleja una transformación que empieza a observarse en la industria automotriz mundial.

Las armadoras buscan evitar que una planta quede atada a una sola tecnología en un contexto donde la velocidad de adopción de los vehículos eléctricos varía entre regiones.

Las nuevas inversiones privilegian instalaciones capaces de producir distintos trenes motrices en función de la demanda, reduciendo riesgos y aprovechando la infraestructura existente.

En ese contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que la decisión coloca a México dentro de la siguiente etapa tecnológica del sector.

“La electromovilidad va a seguir avanzando muy rápido. Que se haya tomado esta decisión significa que vas a tener un vehículo de punta con toda la tecnología que quieres tener. Lo que sigue es producción de baterías. Si perdemos esa capacidad tecnológica estaríamos en desventaja”, afirmó.

El funcionario añadió que el proyecto permitirá que México participe en la siguiente fase de desarrollo de la industria automotriz.

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La apuesta de KIA en Nuevo León comenzó hace tres años

La producción de un vehículo eléctrico en Pesquería no surgió de manera improvisada.

Hace tres años, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que Kia preparaba la fabricación de un modelo eléctrico en el estado. El anuncio realizado este martes confirma aquella expectativa.

La inversión generará 500 empleos durante este año y alcanzará 1,500 puestos de trabajo una vez que la nueva línea opere a plena capacidad, informó la Secretaría de Economía.

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Una planta que transformó a Pesquería

Cuando Kia eligió Pesquería para instalar su primera planta en México, el municipio era conocido principalmente por la producción de tabique.

La llegada de la armadora modificó por completo la vocación económica de la zona, detonando parques industriales, proveedores automotrices y desarrollos logísticos que convirtieron al municipio en uno de los principales polos manufactureros del norte del país.

Hoy, una década después, la empresa considera que la instalación aún tiene margen para seguir creciendo.

Durante el anuncio, los directivos destacaron que el complejo emplea a 2,600 colaboradores directos y que más de 85,000 personas participan directa e indirectamente en su cadena de suministro.

La planta también fue reconocida recientemente como la de mayor calidad entre más de 70 instalaciones de manufactura automotriz del continente americano, de acuerdo con la evaluación interna de la compañía.

La inversión va más allá del vehículo eléctrico

Aunque el EV3 concentró la atención del anuncio, la inversión forma parte de una estrategia más amplia basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El proyecto contempla la construcción de un parque solar de 2 MW, con una expansión prevista hasta 8 MW en 2030, así como una segunda planta de tratamiento de aguas residuales que permitirá reutilizar alrededor de 1,050 metros cúbicos diarios, equivalentes al 70% del agua utilizada por la operación.

Además, Kia anunció el desarrollo de infraestructura para facilitar la adopción del EV3, incluyendo soluciones de carga residencial, estaciones públicas y un servicio de asistencia mediante carga móvil vehículo a vehículo.

“La movilidad eléctrica requiere mucho más que fabricar vehículos. Requiere infraestructura confiable y un ecosistema que facilite su adopción”, afirmó Chávez.

El directivo sostuvo que el objetivo es que la transición hacia la electromovilidad resulte más accesible para las familias mexicanas.

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Confianza en México

El presidente y CEO de Kia México, Andy Kim, aseguró que la nueva inversión forma parte de una estrategia de largo plazo en el país.

“Durante estos 11 años hemos crecido a la par de la economía mexicana impulsados por una filosofía centrada en el cliente y en las personas”, afirmó.

Añadió que las inversiones en electromovilidad, energía renovable y sostenibilidad se alinean perfectamente con los valores del Plan México para lograr un crecimiento "innovador e incluyente”.

“De cara a la próxima década reafirmo hoy nuestra promesa: Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida”, concluyó.

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