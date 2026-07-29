La decisión también confirma el potencial de expansión que Kia proyectó desde la construcción del complejo. La planta fue edificada en apenas un año, convirtiéndose en la instalación automotriz de vehículos ligeros construida en el menor tiempo en México. En aquel momento, los directivos aseguraban que el terreno permitía incluso levantar una “planta espejo” cuando el crecimiento del negocio lo justificara.

Once años después, esa visión comienza a materializarse, no mediante un segundo complejo, sino con la incorporación de nuevas capacidades productivas dentro de la misma instalación.

De planta de combustión a centro multitecnología

Más que una nueva línea de producción, la inversión refleja un cambio en la estrategia industrial de Kia.

Durante varios años, las armadoras organizaron sus plantas alrededor de una sola tecnología: motores a gasolina o diésel. Sin embargo, la transición energética ha obligado a flexibilizar las operaciones para responder a un mercado donde convivirán, durante varios años, vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

La planta de Pesquería se inserta en esa evolución. “Hoy nos complace anunciar una inversión estratégica que marca un hecho histórico para Kia México. Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. Esta apuesta se materializa con el Kia EV3”, afirmó Horacio Chávez, director general de Kia México.

El directivo explicó que el proyecto implica mucho más que incorporar un nuevo modelo.

“Este proyecto representa inversión en tecnología, nuevas capacidades productivas, transferencia de conocimiento especializado y generación de talento para la electromovilidad”, dijo.

La empresa confirmó que la producción se realizará mediante una adecuación de la línea existente en Pesquería.

“Es una inversión que se hace en ajustar la línea de producción. Entonces, se continúa con la misma planta”, respondió Chávez al ser cuestionado sobre si se construiría una nueva instalación.

El EV3 llega desde Corea a México

Hasta ahora, el Kia EV3 se producía en Corea del Sur. Con la inversión anunciada, México se convertirá en una nueva plataforma de manufactura para este modelo.

El EV3 es un SUV eléctrico subcompacto, desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP del grupo Hyundai Motor. Mide alrededor de 4.3 metros de longitud, ofrece autonomías superiores a 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP en su versión de mayor batería y está diseñado como el modelo eléctrico de mayor volumen de Kia a nivel global.

Aunque la compañía adelantó que el vehículo se comercializará en México, los detalles de producción y configuración serán presentados durante su lanzamiento oficial el próximo 6 de agosto.