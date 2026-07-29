Una planta que transformó a Pesquería
Cuando Kia eligió Pesquería para instalar su primera planta en México, el municipio era conocido principalmente por la producción de tabique.
La llegada de la armadora modificó por completo la vocación económica de la zona, detonando parques industriales, proveedores automotrices y desarrollos logísticos que convirtieron al municipio en uno de los principales polos manufactureros del norte del país.
Hoy, una década después, la empresa considera que la instalación aún tiene margen para seguir creciendo.
Durante el anuncio, los directivos destacaron que el complejo emplea a 2,600 colaboradores directos y que más de 85,000 personas participan directa e indirectamente en su cadena de suministro.
La planta también fue reconocida recientemente como la de mayor calidad entre más de 70 instalaciones de manufactura automotriz del continente americano, de acuerdo con la evaluación interna de la compañía.
La inversión va más allá del vehículo eléctrico
Aunque el EV3 concentró la atención del anuncio, la inversión forma parte de una estrategia más amplia basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El proyecto contempla la construcción de un parque solar de 2 MW, con una expansión prevista hasta 8 MW en 2030, así como una segunda planta de tratamiento de aguas residuales que permitirá reutilizar alrededor de 1,050 metros cúbicos diarios, equivalentes al 70% del agua utilizada por la operación.
Además, Kia anunció el desarrollo de infraestructura para facilitar la adopción del EV3, incluyendo soluciones de carga residencial, estaciones públicas y un servicio de asistencia mediante carga móvil vehículo a vehículo.
“La movilidad eléctrica requiere mucho más que fabricar vehículos. Requiere infraestructura confiable y un ecosistema que facilite su adopción”, afirmó Chávez.
El directivo sostuvo que el objetivo es que la transición hacia la electromovilidad resulte más accesible para las familias mexicanas.
Confianza en México
El presidente y CEO de Kia México, Andy Kim, aseguró que la nueva inversión forma parte de una estrategia de largo plazo en el país.
“Durante estos 11 años hemos crecido a la par de la economía mexicana impulsados por una filosofía centrada en el cliente y en las personas”, afirmó.
Añadió que las inversiones en electromovilidad, energía renovable y sostenibilidad se alinean perfectamente con los valores del Plan México para lograr un crecimiento "innovador e incluyente”.
“De cara a la próxima década reafirmo hoy nuestra promesa: Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida”, concluyó.