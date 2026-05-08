BTS es un fenómeno del K-pop de alcance global tan grande que incluso el sistema público de pensiones de Corea del Sur ha invertido en su empresa matriz, HYBE , como parte de su estrategia para fortalecer el fondo destinado a las jubilaciones de los trabajadores.
Para dimensionarlo, sería como si en México las Afores destinaran parte del dinero de los ahorros para el retiro a invertir en un artista o grupo nacional, apostando a que su éxito comercial y su impacto en la industria del entretenimiento ayuden a incrementar el rendimiento de los fondos de millones de trabajadores.
La magnitud del impacto económico de BTS en Corea del Sur es tal que instituciones financieras de gran peso confían en su empresa, al considerarla una inversión sólida dentro del sector del entretenimiento, uno de los más rentables del país.
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¿Cómo se invierte el dinero de las pensiones en la empresa detrás de BTS?
Parte del dinero destinado a las pensiones de millones de trabajadores surcoreanos está invertido en HYBE, la empresa detrás de BTS y de la disquera Big Hit Music. Esto ocurre a través del Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur (NPS), el organismo público encargado de administrar los fondos para el retiro en Corea del Sur.
La inversión funciona de manera similar a cuando un fondo compra acciones de una empresa en la bolsa para obtener ganancias con el paso del tiempo. En este caso, el NPS adquirió acciones de HYBE y se convirtió en uno de sus principales accionistas. Al cierre de 2024, el fondo poseía el 7.54% de la compañía, equivalente a 3,141,975 acciones, según información de la empresa .
El organismo comenzó a invertir en 2018, cuando la empresa todavía se llamaba BigHit Entertainment y BTS ya empezaba a convertirse en un fenómeno global. La apuesta resultó extremadamente rentable: con una inversión inicial de 31,200 millones de wones —unos 27 millones de dólares en ese momento— el fondo llegó a obtener rendimientos por alrededor de 282,000 millones de wones en menos de tres años, multiplicando casi nueve veces el capital invertido.
El éxito fue tan grande que en Corea del Sur comenzó a circular la idea de que BTS “ayuda a pagar las pensiones” de los jubilados, ya que las ganancias obtenidas fortalecen el fondo que sostiene el sistema de retiro del país.
Aunque el NPS es uno de los accionistas más importantes de HYBE, no participa en decisiones artísticas ni en la carrera de los integrantes de BTS. El organismo solo actúa como inversionista y busca que empresas sólidas y rentables generen ganancias estables para asegurar el dinero de las futuras pensiones.
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¿Es BTS el activo más valioso de HYBE?
Dentro de HYBE, BTS sigue siendo considerado el proyecto más influyente y rentable de la compañía, incluso después de que la empresa ampliara su catálogo con otros grupos y negocios digitales.
El fenómeno alrededor de BTS no solo transformó a HYBE en una de las compañías de entretenimiento más importantes de Corea del Sur, sino que también elevó de manera drástica su valor en bolsa y su capacidad de generar ingresos a nivel mundial.
Además de la música, el grupo mueve una enorme maquinaria comercial basada en conciertos, mercancía oficial, contenido exclusivo, publicidad y plataformas para fans, convirtiéndose en una fuente constante de ingresos para la empresa.
Aunque HYBE ya opera con una estrategia más diversificada y cuenta con artistas como SEVENTEEN, NewJeans, ENHYPEN y LE SSERAFIM , BTS continúa siendo la figura más representativa de la empresa y el principal símbolo de su expansión global.
Los números financieros de HYBE muestran el tamaño que alcanzó la empresa impulsada por el fenómeno global de BTS.
Entre 2021 y 2025, los activos totales de la compañía crecieron de 47,289 millones de wones a 54,854 millones de wones, reflejando la expansión del negocio, la incorporación de nuevos artistas y el crecimiento de áreas como conciertos, plataformas digitales y mercancía, según datos públicos de la empresa .
En ese mismo periodo, el patrimonio de los accionistas pasó de 28,865 millones de wones a 35,514 millones de wones, una señal de que la empresa aumentó su valor y fortaleció su posición financiera.
HYBE también elevó sus ganancias acumuladas durante esos años gracias al éxito internacional de BTS y a la expansión de otros grupos y sellos musicales bajo su control.
Aunque la empresa incrementó sus obligaciones financieras conforme creció, los reportes muestran que mantuvo una estructura sólida mientras se consolidaba como uno de los conglomerados de entretenimiento más importantes de Corea del Sur.
La empresa detrás de BTS tiene una estructura accionaria encabezada por su fundador, inversionistas tecnológicos y fondos institucionales.
El mayor accionista es Bang Si-hyuk, creador de la compañía, con el 31.57% de HYBE, equivalente a 13,151,394 acciones.
Le sigue Netmarble, empresa de videojuegos de Corea del Sur, con una participación de 9.44% y 3,930,813 acciones.
En tercer lugar aparece el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur, que posee el 7.54% de la empresa, equivalente a 3,141,975 acciones.
Otro accionista relevante es Dunamu Inc., compañía financiera ligada al mercado de criptomonedas, con el 5.53% de HYBE y 2,302,570 acciones.
Además, el 43.28% de la empresa está en manos de inversionistas minoritarios y fondos que participan en bolsa. En total, HYBE tenía 41,652,097 acciones emitidas al cierre de 2024.
El caso BTS muestra cómo el K-pop mueve miles de millones
El fenómeno de BTS deja una señal clara sobre cómo cambió la industria del entretenimiento en la última década. Lo que antes era visto únicamente como música o cultura pop hoy funciona como un negocio global capaz de atraer fondos de pensiones, inversionistas institucionales y grandes empresas tecnológicas.
El crecimiento de HYBE también refleja cómo el K-pop dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una industria multimillonaria con impacto en mercados financieros, plataformas digitales, turismo, publicidad y consumo global.
Al mismo tiempo, el caso evidencia el enorme peso económico que puede alcanzar una marca artística cuando logra construir una comunidad global de fans y diversificar sus ingresos más allá de la música.
Más que una simple boyband, BTS terminó convertido en uno de los activos culturales y financieros más importantes de Corea del Sur.