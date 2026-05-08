Así ha crecido HYBE, la empresa detrás de BTS

Los números financieros de HYBE muestran el tamaño que alcanzó la empresa impulsada por el fenómeno global de BTS.

Entre 2021 y 2025, los activos totales de la compañía crecieron de 47,289 millones de wones a 54,854 millones de wones, reflejando la expansión del negocio, la incorporación de nuevos artistas y el crecimiento de áreas como conciertos, plataformas digitales y mercancía, según datos públicos de la empresa .

En ese mismo periodo, el patrimonio de los accionistas pasó de 28,865 millones de wones a 35,514 millones de wones, una señal de que la empresa aumentó su valor y fortaleció su posición financiera.

HYBE también elevó sus ganancias acumuladas durante esos años gracias al éxito internacional de BTS y a la expansión de otros grupos y sellos musicales bajo su control.

Aunque la empresa incrementó sus obligaciones financieras conforme creció, los reportes muestran que mantuvo una estructura sólida mientras se consolidaba como uno de los conglomerados de entretenimiento más importantes de Corea del Sur.

¿Quiénes son los otros accionistas de HYBE?

La empresa detrás de BTS tiene una estructura accionaria encabezada por su fundador, inversionistas tecnológicos y fondos institucionales.

El mayor accionista es Bang Si-hyuk, creador de la compañía, con el 31.57% de HYBE, equivalente a 13,151,394 acciones.

Le sigue Netmarble, empresa de videojuegos de Corea del Sur, con una participación de 9.44% y 3,930,813 acciones.

En tercer lugar aparece el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur, que posee el 7.54% de la empresa, equivalente a 3,141,975 acciones.

Otro accionista relevante es Dunamu Inc., compañía financiera ligada al mercado de criptomonedas, con el 5.53% de HYBE y 2,302,570 acciones.

Además, el 43.28% de la empresa está en manos de inversionistas minoritarios y fondos que participan en bolsa. En total, HYBE tenía 41,652,097 acciones emitidas al cierre de 2024.

Bang Si-hyuk es el principal accionista de HYBE con el 31.57% de la compañía. (HYBE.com)

El caso BTS muestra cómo el K-pop mueve miles de millones

El fenómeno de BTS deja una señal clara sobre cómo cambió la industria del entretenimiento en la última década. Lo que antes era visto únicamente como música o cultura pop hoy funciona como un negocio global capaz de atraer fondos de pensiones, inversionistas institucionales y grandes empresas tecnológicas.

El crecimiento de HYBE también refleja cómo el K-pop dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una industria multimillonaria con impacto en mercados financieros, plataformas digitales, turismo, publicidad y consumo global.

Al mismo tiempo, el caso evidencia el enorme peso económico que puede alcanzar una marca artística cuando logra construir una comunidad global de fans y diversificar sus ingresos más allá de la música.

Más que una simple boyband, BTS terminó convertido en uno de los activos culturales y financieros más importantes de Corea del Sur.