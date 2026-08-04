Trabajar en Pemex es el doble de riesgoso que hace tres meses: deja cuatro personas muertas y 32 lesionadas

El deterioro ocurre en un contexto en el que Pemex había logrado en 2025 sus mejores indicadores recientes de seguridad, con un promedio anual de 15 días perdidos y un índice de frecuencia de 0.28 accidentes por millón de horas-hombre laboradas.

En contraste, el índice de frecuencia durante abril y junio de este año se ubicó en 0.43 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, prácticamente sin cambios frente al 0.42 registrado en el primer trimestre, equivalente a un aumento de 2.3%.

Sin embargo, la comparación anual muestra un deterioro más marcado. En el segundo trimestre de 2025 el indicador era de 0.29 accidentes por millón de horas-hombre, por lo que el incremento fue de 48.3%.

Cuatro fallecidos y 32 trabajadores lesionados

Los accidentes registrados durante el trimestre dejaron un saldo de 32 trabajadores lesionados y cuatro fallecidos en diferentes áreas de la empresa productiva del Estado.

La división de Exploración y Producción reportó 13 trabajadores lesionados y dos fallecimientos, derivados de incidentes ocurridos en centros de proceso, plataformas, pozos y unidades operativas.

Por su parte, la dirección de Procesos Industriales registró 11 lesionados y una muerte, principalmente en la refinería de Salina Cruz, además de incidentes en Madero, Minatitlán, Tula, Cosoleacaque y Cangrejera, aunque el reporte financiero no detalla las causas específicas de cada caso.

“Por su parte, la dirección de Logística contabilizó tres lesionados en distintas terminales y una fatalidad en el centro de proceso y transporte de gas Atasta; la dirección de administración y servicios reportó tres lesionados en el centro administrativo de Pemex Ciudad de México y la unidad de Servicios corporativos Sureste; y Transformación Energética registró dos lesionados en los centros procesadores de gas Nuevo Pemex y Ciudad”, señala el documento.

Los incidentes abarcaron instalaciones estratégicas de la empresa, desde refinerías y complejos petroquímicos hasta centros procesadores de gas y oficinas corporativas.