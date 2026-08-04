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Pemex duplica índice de gravedad de accidentes en el segundo trimestre

Los días perdidos por accidentes laborales aumentaron 100% respecto al trimestre previo y 61.9% frente al mismo periodo de 2025, en medio de una serie de incidentes registrados en refinerías y centros de proceso.
mar 04 agosto 2026 04:31 PM
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Trabajar en Pemex es el doble de riesgoso que hace tres meses: deja cuatro personas muertas y 32 lesionadas
Pemex registró 32 trabajadores lesionados y cuatro fallecidos durante el segundo trimestre, de acuerdo con su reporte financiero. (Yuri Cortez/AFP)

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) no sólo enfrenta presiones financieras y operativas, sino también un deterioro en sus indicadores de seguridad laboral. Durante el segundo trimestre de 2026, la petrolera duplicó su índice de gravedad de accidentes, reflejo del aumento en los días perdidos por lesiones entre sus trabajadores y de una serie de incidentes registrados en distintas instalaciones del país.

De acuerdo con el reporte financiero correspondiente al segundo trimestre, publicado el pasado viernes, el índice de gravedad alcanzó 34 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, frente a los 17 días registrados entre enero y marzo de este año.

La cifra representa un incremento de 100% respecto al trimestre previo y de 61.9% en comparación con el segundo trimestre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 21 días perdidos por millón de horas-hombre.

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El deterioro ocurre en un contexto en el que Pemex había logrado en 2025 sus mejores indicadores recientes de seguridad, con un promedio anual de 15 días perdidos y un índice de frecuencia de 0.28 accidentes por millón de horas-hombre laboradas.

En contraste, el índice de frecuencia durante abril y junio de este año se ubicó en 0.43 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, prácticamente sin cambios frente al 0.42 registrado en el primer trimestre, equivalente a un aumento de 2.3%.

Sin embargo, la comparación anual muestra un deterioro más marcado. En el segundo trimestre de 2025 el indicador era de 0.29 accidentes por millón de horas-hombre, por lo que el incremento fue de 48.3%.

Cuatro fallecidos y 32 trabajadores lesionados

Los accidentes registrados durante el trimestre dejaron un saldo de 32 trabajadores lesionados y cuatro fallecidos en diferentes áreas de la empresa productiva del Estado.

La división de Exploración y Producción reportó 13 trabajadores lesionados y dos fallecimientos, derivados de incidentes ocurridos en centros de proceso, plataformas, pozos y unidades operativas.

Por su parte, la dirección de Procesos Industriales registró 11 lesionados y una muerte, principalmente en la refinería de Salina Cruz, además de incidentes en Madero, Minatitlán, Tula, Cosoleacaque y Cangrejera, aunque el reporte financiero no detalla las causas específicas de cada caso.

“Por su parte, la dirección de Logística contabilizó tres lesionados en distintas terminales y una fatalidad en el centro de proceso y transporte de gas Atasta; la dirección de administración y servicios reportó tres lesionados en el centro administrativo de Pemex Ciudad de México y la unidad de Servicios corporativos Sureste; y Transformación Energética registró dos lesionados en los centros procesadores de gas Nuevo Pemex y Ciudad”, señala el documento.

Los incidentes abarcaron instalaciones estratégicas de la empresa, desde refinerías y complejos petroquímicos hasta centros procesadores de gas y oficinas corporativas.

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Falta de mantenimiento presiona la seguridad

Para Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el deterioro en los indicadores responde a problemas estructurales derivados de años de insuficiente inversión en mantenimiento.

“Esa falta de mantenimiento va de la mano de restricción presupuestal en temas de inversión que trae Pemex. Es un síntoma de una crisis más grande, de una empresa a la que se le exige hacer mucho más con los recursos que tiene, y cuando eso pasa acabas por descuidar cuestiones fundamentales en materia de seguridad”, dijo en entrevista.

El especialista consideró que la presión por acelerar proyectos también ha elevado los riesgos operativos.

“Todo es hacer las cosas a la carrera, sin hacer las pruebas técnicas suficientes como es el caso con Dos Bocas, es un problema de una empresa que no tiene el ancho de banda para todo lo que se le está exigiendo”, afirmó.

Añadió que las refinerías del Sistema Nacional de Refinación operan bajo una fuerte presión para elevar el procesamiento de crudo, en línea con la estrategia gubernamental de reducir exportaciones y producir una mayor proporción de combustibles en el país.

“Hablamos de infraestructuras obsoletas, por ejemplo en la refinería de Madero, mientras más se fuerce a operar, más se va a perder; y en general son equipos e instalaciones viejas que ya dieron lo que tenía que dar y eso ocasiona accidentes y riesgos”, puntualizó.

Incidentes se acumulan durante 2026

Los indicadores de seguridad se deterioran en un año marcado por diversos accidentes en instalaciones de Pemex.

El 9 de abril se registró un incendio en la planta de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Un día después ocurrió otro incendio en la fosa de almacenamiento de coque de la misma instalación.

Posteriormente, el 15 de junio, la petrolera reportó una fuga en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz. La quema controlada de gas se prolongó hasta el 2 de agosto, cuando la empresa informó el cierre del pozo y el control del flujo de hidrocarburos.

Más recientemente, el 8 de julio, Pemex atendió una fuga en un ducto de 16 pulgadas que transporta combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca.

La empresa sostiene que todos los eventos clasificados como moderados o graves son sometidos a análisis de causa raíz para identificar los factores que originaron los incidentes y establecer medidas correctivas y preventivas que eviten su repetición.

El incremento en los indicadores de gravedad y frecuencia de accidentes evidencia que, además de los desafíos financieros y de producción, la seguridad operativa se ha convertido en uno de los principales frentes de presión para la petrolera, en un momento en que busca incrementar el procesamiento de crudo y elevar la utilización de instalaciones con varias décadas de operación.

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