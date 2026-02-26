De Palacio de Hierro al ITAM: todos los negocios millonarios de la familia Baillères y Grupo Bal

Alejandro Baillères Gual es uno de los hombres más ricos de México y su conglomerado, Grupo BAL, figura entre los grupos empresariales más poderosos del país. Aunque es ampliamente conocido por ser el dueño de El Palacio de Hierro, su imperio va mucho más allá del comercio de lujo.

La familia Baillères tiene un peso decisivo en la minería mexicana, pero también una presencia relevante en los sectores de seguros, casas de bolsa, servicios médicos, educación, entretenimiento y la industria de la tauromaquia. Su portafolio es amplio, diversificado y estratégico, con inversiones que abarcan buena parte de la economía nacional.

No es casualidad que, de acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Grupo Bal se ubique en la posición número 11 , con ingresos netos en 2024 de 371,523.8 millones de pesos y un total de 47,683 empleados en sus filas.

Aquí te contamos todos los negocios que conforman el poderoso grupo de la familia Baillères.