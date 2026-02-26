Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

De Palacio de Hierro al ITAM: todos los negocios millonarios de la familia Baillères y Grupo Bal

Grupo Bal combina minería, comercio de lujo y servicios estratégicos, consolidando a la familia Baillères entre los más poderosos de México.
jue 26 febrero 2026 06:37 PM
Empresas Baillères
El Grupo Bal ocupa un lugar destacado en la economía mexicana en distintos sectores. (Expansión)

Alejandro Baillères Gual es uno de los hombres más ricos de México y su conglomerado, Grupo BAL, figura entre los grupos empresariales más poderosos del país. Aunque es ampliamente conocido por ser el dueño de El Palacio de Hierro, su imperio va mucho más allá del comercio de lujo.

La familia Baillères tiene un peso decisivo en la minería mexicana, pero también una presencia relevante en los sectores de seguros, casas de bolsa, servicios médicos, educación, entretenimiento y la industria de la tauromaquia. Su portafolio es amplio, diversificado y estratégico, con inversiones que abarcan buena parte de la economía nacional.

No es casualidad que, de acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, Grupo Bal se ubique en la posición número 11 , con ingresos netos en 2024 de 371,523.8 millones de pesos y un total de 47,683 empleados en sus filas.

Aquí te contamos todos los negocios que conforman el poderoso grupo de la familia Baillères.

Publicidad
El Palacio de Hierro impulsa su reinvención con una ejecutiva del lujo europeo
Empresas

No es Palacio de Hierro: este el verdadero gran negocio de la familia Baillères y Grupo Bal

Palacio de Hierro

Es la principal cadena mexicana de tiendas departamentales de lujo, enfocada en marcas premium de moda, belleza, relojería, joyería, tecnología y hogar. Opera en los principales centros comerciales del país y apuesta por una experiencia de compra de alto nivel. Según el ranking de Las 500, Grupo Palacio de Hierro se ubicó en el lugar 98, con ingresos netos por 56,079.5 millones de pesos y 13,187 empleados.

De Porfiriato a Grupo BAL: la historia detrás de El Palacio de Hierro y su selecto portafolio de 22 tiendas
El Palacio de Hierro mantiene su liderazgo en tiendas de lujo con 56,079.5 millones de pesos en ingresos (Foto: Cortesía)

Industrias Peñoles

Se trata de uno de los principales grupos mineros de México y líder mundial en plata, con fuerte presencia en oro, zinc y cobre. Opera minería, metalurgia, energía y químicos en México, Norteamérica, Europa y Asia. Según el ranking de Las 500, se ubicó en el lugar 46, con ingresos de 121,895.9 millones de pesos y 15,613 empleados.

Fresnillo

También en minería, la empresa destaca como líder en oro y segundo en plata en México, con producción extra de zinc y plomo. Sus principales minas son Fresnillo, Saucito, Juanicipio, Herradura, San Julián, Ciénega, Noche Buena y Soledad-Dipolos. Según Las 500, reportó ventas por 64,088.7 millones de pesos y 7,179 empleados.

Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères
Empresas

Carlos Slim vs. Germán Larrea vs. Alejandro Baillères: ¿quién es el rey de la minería en México?

Publicidad

GNP Seguros

Es una de las aseguradoras líderes en México. Ofrece seguros de vida, gastos médicos, automóviles y servicios financieros. En 2024, GNP alcanzó un logro histórico al superar los 116,497 millones de pesos en primas emitidas, con más de 10 millones de clientes, según se lee en el informe integrado 2024 de la empresa.

Grupo Profuturo

Grupo Profuturo, parte de Grupo Bal, se especializa en servicios de Afore, pensiones y préstamos, enfocados en la planificación financiera de las familias mexicanas. Según su reporte anual de 2024, registró ingresos por 9,161.6 millones de pesos.

ITAM

Es una universidad privada fundada en 1946 por Raúl Baillères. Desde 1967, Alberto Baillères presidió la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., patrocinadora del ITAM, y la Junta de Gobierno del Instituto. Ofrece programas en Economía, Administración, Derecho, Actuaría, Ingeniería y Ciencias Políticas. Tras el fallecimiento de su padre, la presidencia de la Junta de Gobierno quedó a cargo de Alejandro Baillères.

Éste es el logotipo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, fundado el 29 de marzo de 1946.
ITAM es la universidad privada históricamente ligada a la historia de la familia Baillères. (Especial)

Valmex

Valores Mexicanos se constituyó como casa de bolsa en 1979 y está inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores. Ofrece servicios de inversión para personas físicas, morales e institucionales, y en 2024 reportó un valor económico directo de 546 millones de pesos, según su reporte anual.

Valmex Soluciones Financieras

Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple fundada en 1975, enfocada principalmente en atender a las empresas del Grupo BAL, al que pertenece.

¿Quiénes son y a qué se dedican los 10 empresarios más importantes de México en 2025?
Empresas

¿Quiénes son y a qué se dedican los 10 empresarios más importantes de México en 2025?

Publicidad

Compañía Mexicana de Garantías

Crédito Afianzador es una compañía de garantías, especializada en fianzas de fidelidad, contribuye a la gama de servicios y productos financieros de las empresas de GNP, ocupando una posición relevante en el mercado Mexicano de Fianzas.

Medicina Móvil

Fundada en 1982, se especializa en servicios de medicina prehospitalaria, con personal certificado y capacitado para atención médica móvil en México.

Tane

Es una empresa mexicana con más de 50 años dedicada al diseño y fabricación de piezas en plata, combinando tradición artesanal con creatividad en sus colecciones. Cada objeto refleja horas de trabajo y precisión de sus artesanos, consolidando a la firma en el mercado de lujo nacional.

División agropecuaria de Grupo Bal

La división agropecuaria abarca producción lechera, cría de ganado de engorda, equino y de lidia, así como la producción de forrajes y hortalizas. Es una de las principales productoras de lácteos en México y exporta ganado de engorda a EU.

En el ámbito de la tauromaquia, Grupo Bal se ha destacado por la crianza de toros de lidia, alianzas con plazas de toros y la defensa legal de esta actividad, lo que llevó a que Alberto Baillères recibiera la Medalla al Mérito Ganadero.

Golpe a la fiesta brava: la reforma a la tauromaquia que divide a empresarios y activistas
Empresas

El negocio de la tauromaquia en México se enfrenta a un cambio sin precedente

La fortuna de Alejandro Baillères

De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg , Alejandro Baillères Gual ocupa la posición número tres en México, solo detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea, y el puesto 187 a nivel mundial, con una fortuna estimada en 16,000 millones de dólares.

En el ranking 2025 de los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, se mantiene también en la posición número tres, detrás de Carlos Slim Helú y su hijo Carlos Slim Domit.

De Porfiriato a Grupo BAL: la historia detrás de El Palacio de Hierro y su selecto portafolio de 22 tiendas
Empresas

De Porfiriato a Grupo BAL: la historia detrás de El Palacio de Hierro y su selecto portafolio de 22 tiendas

Lo que revela el portafolio de Grupo Bal

El portafolio de Grupo BAL refleja una estrategia de diversificación que combina sectores tradicionales con negocios especializados y culturales. La familia Baillères no solo mantiene un liderazgo consolidado en minería y comercio de lujo, sino que también ha extendido su influencia a servicios financieros, seguros, educación, salud y agroindustria, generando sinergias entre sus empresas.

La participación histórica de Alberto Baillères fue determinante para la consolidación del grupo, tanto en su expansión empresarial como en el impulso de proyectos educativos y culturales, como el ITAM y la tauromaquia. Su gestión permitió que la empresa combinara tradición y modernización, asegurando la continuidad del conglomerado bajo la dirección de su hijo, Alejandro Baillères Gual.

La diversidad de operaciones también ha reforzado la resiliencia económica del grupo, al permitirle enfrentar distintos ciclos del mercado y mantener presencia estratégica en sectores clave de la economía nacional, desde la extracción de metales hasta la educación superior y la agroindustria.

En conjunto, la estructura de Grupo BAL ilustra cómo un conglomerado familiar puede consolidar poder económico y cultural mediante decisiones estratégicas de largo plazo y liderazgo sostenido.

Tags

Josefina Baillères GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. ITAM INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad