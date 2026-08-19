Los Baillères convierten la marca GNP en sinónimo de entretenimiento: los recintos que llevan su nombre en el país

Desde hace unos años, una empresa aseguradora se ha convertido en protagonista del mundo de la música y el entretenimiento: se trata de GNP Seguros.
En los últimos años, GNP Seguros se ha convertido en más que un simple patrocinador para conciertos, festivales y obras de teatro, pues se ha convertido en el nombre de diferentes recintos en distintas partes del país.
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GNP Seguros, la marca de los Baillères sinónimo de entretenimiento
El 23 de noviembre de 1992, y tras años inmersos en las compañías aseguradoras La Nacional y Seguros La Provincial , la familia Baillères fusionó ambos negocios para que comenzara operaciones Grupo Nacional Provincial, S.A., que hoy es conocido como GNP.
Fue hasta 1998 que se tomó la decisión de adoptar las siglas GNP como la identidad comercial de la marca.
Además, la marca adoptó una filosofía que poco a poco se fue impregnando en la memoria colectiva: “Vivir es increíble”, una frase que cobra fuerza cuando se relaciona con eventos únicos, como la experiencia de la música en vivo.
Con el paso de los años, GNP Seguros pasó de ser un simple patrocinador a dar nombre a algunos de los recintos de espectáculos y de entretenimiento más importantes del país.
Con la próxima apertura del Coliseo GNP, serán seis los recintos que llevarán esta marca, todos ubicados en diferentes ciudades del país.
Estadio GNP Seguros (CDMX)
Sin duda alguna, es el máximo referente para conciertos en el país. Cuenta con una capacidad para 65,000 espectadores.
Anteriormente era conocido como Foro Sol, pero fue renovado y rebierto en 2024 con el nombre de Estadio GNP Seguros . Desde su reapertura con esta identidad, ha recibido a estrellas internacionales como Lady Gaga, Harry Styles, Shakira, Metallica o Bad Bunny, dejando un gran beneficio económico tanto para el inmueble como para la CDMX.
Es importante precisar que aunque lleva el nombre de una de sus marcas, el estadio no es propiedad de la familia Baillères ni de la promotora Ocesa, pues en realidad es propiedad del Gobierno de la CDMX a través de Indeporte.
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Escenario GNP Seguros (Monterrey)
Este espacio anteriormente llevaba por nombre Pabellón M, derivado del conjunto arquitectónico del mismo nombre que además concentra un complejo de oficinas, centro comercial, cine y un hotel.
En asociación con Ocesa, fue renombrado como Escenario GNP Seguros y cuenta con una capacidad para 4,199 espectadores, pues se trata de un recinto relativamente pequeño, pero cómodo para la realización de conciertos y obras de teatro.
El desarrollador y propietario del complejo es el empresario regiomontano Salomón Marcuschamer.
Auditorio GNP Seguros (Puebla)
Inaugurado en 2016 con el nombre de Acrópolis Puebla, destaca por su diseño de 360º y una capacidad para 10,500 espectadores.
Actualmente, lleva el nombre de Auditorio GNP Seguros y es operado en asociación con Ocesa. Este recinto es sede de conciertos nacionales e internacionales, así como de obras de teatro.
Foro GNP Seguros (Mérida)
Por años, fue conocido como el Coliseo Yucatán, pero debido a una asociación con Ocesa, el recinto pasó a llamarse Foro GNP Seguros.
El inmueble cuenta con una capacidad para 10,000 espectadores y al ubicarse en Mérida, se ha convertido en uno de los principales centros de espectáculos en la zona de la Península.
El proyecto fue impulsado por los empresarios Carlos Mouriño Terrazo, Arturo Gilio y Pedro Vaca Alguero.
Coliseo GNP Seguros (Zapopan)
Será el inmueble más reciente en unirse a esta lista, pues abrirá sus puertas el próximo 19 de septiembre, con un concierto de Anuel AA.
Anteriormente, este inmueble era conocido como Estadio 3 de Marzo y por años fue casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
En una alianza estratégica con Ocesa, este inmueble será renovado para convertirse en un nuevo centro de espectáculos bajo el nombre de Coliseo GNP Seguros.
Arena GNP Seguros (Acapulco)
Es el inmueble que recibe el Abierto Mexicano de Tenis, aunque también ha sido utilizado como sede de conciertos y otro tipo de espectáculos.
El inmueble tiene capacidad para 10,500 espectadores en la cancha principal, y es propiedad de Grupo Mundo Imperial y Grupo Autofin México, desarrolladores del complejo Riviera Diamante, donde se ubica el recinto.
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GNP no solo da nombre a recintos, también a festivales
Además de algunos de dar nombre a algunos de los centros de espectáculos más importantes del país, GNP también ha llevado su filosofía “Vivir es increíble” al mundo de los festivales y los deportes.
Actualmente, la aseguradora da nombre a algunos eventos como los festivales Pulso GNP, Solar GNP, Remind GNP e Imperial GNP.
También da nombre al torneo de golf Abierto GNP Seguros en el Estadio GNP, ubicado también en Monterrey, Nuevo León.