Los Baillères convierten la marca GNP en sinónimo de entretenimiento: los recintos que llevan su nombre en el país

GNP Seguros, la marca de los Baillères sinónimo de entretenimiento

El 23 de noviembre de 1992, y tras años inmersos en las compañías aseguradoras La Nacional y Seguros La Provincial , la familia Baillères fusionó ambos negocios para que comenzara operaciones Grupo Nacional Provincial, S.A., que hoy es conocido como GNP.

Fue hasta 1998 que se tomó la decisión de adoptar las siglas GNP como la identidad comercial de la marca.

Además, la marca adoptó una filosofía que poco a poco se fue impregnando en la memoria colectiva: “Vivir es increíble”, una frase que cobra fuerza cuando se relaciona con eventos únicos, como la experiencia de la música en vivo.

Con el paso de los años, GNP Seguros pasó de ser un simple patrocinador a dar nombre a algunos de los recintos de espectáculos y de entretenimiento más importantes del país.

Con la próxima apertura del Coliseo GNP, serán seis los recintos que llevarán esta marca, todos ubicados en diferentes ciudades del país.

Estadio GNP Seguros (CDMX)

Sin duda alguna, es el máximo referente para conciertos en el país. Cuenta con una capacidad para 65,000 espectadores.

Anteriormente era conocido como Foro Sol, pero fue renovado y rebierto en 2024 con el nombre de Estadio GNP Seguros . Desde su reapertura con esta identidad, ha recibido a estrellas internacionales como Lady Gaga, Harry Styles, Shakira, Metallica o Bad Bunny, dejando un gran beneficio económico tanto para el inmueble como para la CDMX.

Es importante precisar que aunque lleva el nombre de una de sus marcas, el estadio no es propiedad de la familia Baillères ni de la promotora Ocesa, pues en realidad es propiedad del Gobierno de la CDMX a través de Indeporte.