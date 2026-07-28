Los cuatro empresarios que concentran parte de la mayor riqueza del país

El informe señala que la concentración de la riqueza no responde únicamente al éxito empresarial, sino también a un modelo económico que ha permitido que las grandes fortunas crezcan mucho más rápido que la economía nacional.

En ese escenario aparecen cuatro nombres que desde hace años figuran entre los empresarios más ricos del país:

Carlos Slim Helú

El primero es Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, cuya participación en sectores como telecomunicaciones, infraestructura, construcción, comercio y servicios lo ha convertido durante décadas en la persona con mayor patrimonio de México. Según el informe, su fortuna alcanzó 107,100 millones de dólares en 2025 y, desde 2020, aumentó en promedio 273 dólares por segundo, lo que implica que diariamente ganó 23,650,891 dólares diarios.

Carlos Slim

Germán Larrea

Otro de los principales integrantes de esta élite es Germán Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México, conglomerado con operaciones mineras, ferroviarias y de infraestructura. En los últimos cinco años, Larrea logró multiplicar su fortuna 2.4 veces.

Es dueño de Grupo México, la empresa responsable del derrame de una mina de cobre en Sonora. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Baillères

La lista también incluye a la familia Baillères, heredera del Grupo BAL, uno de los conglomerados privados más diversificados de México. Bajo este corporativo se encuentran empresas como Industrias Peñoles, Fresnillo plc, Grupo Nacional Provincial (GNP), Profuturo y El Palacio de Hierro, además de inversiones en salud, educación y servicios financieros.

(Alfredo Pelcastre / Mondaphoto)

Aramburuzabala

La cuarta figura entre los milmillonarios es María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista que consolidó su patrimonio tras la participación de su familia en Grupo Modelo y que actualmente encabeza Tresalia Capital.