Adiós a la gasolina: esta es la nueva oferta de pick-ups electrificadas en México

Las pick-ups electrificadas que ya se venden en México

El mercado mexicano poco a poco ha incorporado mayor número de modelos eléctricos e híbridos en prácticamente todos los segmentos. Estos son algunos de los modelos que destacan por sus cualidades.

GMC Hummer EV Pick-up

General Motors “revivió” a la emblemática marca Hummer con este modelo, ahora bajo la denominación de GMC, para lanzar una de las primeras pick-ups eléctricas del grupo.

Cuenta con un rango de autonomía de hasta 590 kilómetros. Cuenta con tres motores eléctricos que brindan una potencia de hasta 1,000 HP, lo que le brinda versatilidad al vehículo con cinco modos de manejo diferentes: normal, off-road, terrain, remolque y personalizado.

De acuerdo con el portal web oficial de GMC México, esta pick-up tiene un precio de lista de 3 millones 650,000 pesos, pero también tiene una promoción con pago de contado por 3 millones 99,000 pesos.

GMC Hummer EV pick-up. (gmc.com.mx)

Tesla Cybertruck

Tesla define este modelo como su “vehículo de trabajo”, catalogándolo dentro de las categoría de las pick-ups.

El fabricante señala que esta pick-up eléctrica ofrece una autonomía de hasta 523 kilómetros y una capacidad de carga de hasta 3,423 litros tan solo en el espacio de carga.

De acuerdo con su ficha técnica, tiene una capacidad de remolque de 4,990 kilos gracias a los 845 HP de energía bruta, que además le permiten acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos.

En su versión de entrada, la Cybertruck tiene un costo de 1 millón 949,900 pesos, mientras que en su versión tope de gama tiene un precio de hasta 2 millones 399,900 pesos.