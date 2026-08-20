Adiós a la gasolina: esta es la nueva oferta de pick-ups electrificadas en México

Durante décadas, las pick-ups han sido sinónimo de trabajo para diferentes sectores del país: desde la construcción hasta el campo, sectores industriales diversos han utilizado este tipo de vehículos como transporte por su versatilidad.
Las pick-ups no han quedado fuera de la evolución tecnológica y la ola de electrificación que ha vivido el sector automotriz durante las últimas décadas, y prueba de ello es que en el mercado mexicano ya existe un abanico de opciones electrificadas en este segmento.
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Las pick-ups electrificadas que ya se venden en México
El mercado mexicano poco a poco ha incorporado mayor número de modelos eléctricos e híbridos en prácticamente todos los segmentos. Estos son algunos de los modelos que destacan por sus cualidades.
GMC Hummer EV Pick-up
General Motors “revivió” a la emblemática marca Hummer con este modelo, ahora bajo la denominación de GMC, para lanzar una de las primeras pick-ups eléctricas del grupo.
Cuenta con un rango de autonomía de hasta 590 kilómetros. Cuenta con tres motores eléctricos que brindan una potencia de hasta 1,000 HP, lo que le brinda versatilidad al vehículo con cinco modos de manejo diferentes: normal, off-road, terrain, remolque y personalizado.
De acuerdo con el portal web oficial de GMC México, esta pick-up tiene un precio de lista de 3 millones 650,000 pesos, pero también tiene una promoción con pago de contado por 3 millones 99,000 pesos.
Tesla Cybertruck
Tesla define este modelo como su “vehículo de trabajo”, catalogándolo dentro de las categoría de las pick-ups.
El fabricante señala que esta pick-up eléctrica ofrece una autonomía de hasta 523 kilómetros y una capacidad de carga de hasta 3,423 litros tan solo en el espacio de carga.
De acuerdo con su ficha técnica, tiene una capacidad de remolque de 4,990 kilos gracias a los 845 HP de energía bruta, que además le permiten acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos.
En su versión de entrada, la Cybertruck tiene un costo de 1 millón 949,900 pesos, mientras que en su versión tope de gama tiene un precio de hasta 2 millones 399,900 pesos.
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BYD Shark PHEV
Pick-up híbrida del fabricante chino BYD que ofrece una autonomía combinada de hasta 840 kilómetros por tanque. También tiene un modo de carga 100% enchufable.
Cuenta con un el modo de manejo DMO: Dual mode off road / híbrido enchufable, lo que permite optimizar la potencia del motor.
Este modelo tiene doble cabina y una capacidad de arrastre de hasta 2,500 kilos. De acuerdo con la página oficial de BYD México, este modelo tiene un precio de 899,980 pesos en su versión de entrada y de 969,800 pesos en su versión tope de gama.
Ford Maverick HEV
Esta pick-up de doble cabina cuenta con un motor híbrido de 191 HP combinados y 155 lb-pie de torque.
De acuerdo con la página oficial de Ford, este vehículo prioriza el rendimiento de combustible, con un rendimiento de hasta 800 kilómetros por tanque. La pick-up híbrida cuenta con una capacidad de carga de 680 kilos y de remolque de hasta 1,814 kilos de arrastre.
Este vehículo tiene un precio de lista de 770,700 pesos.
Opciones pensadas para diferentes necesidades
Las pick-ups mencionadas destacan por diferentes cualidades, pues cada modelo está pensado para cubrir diferentes demandas.
En el caso de los modelos completamente eléctricos, es importante recordar que se necesitará de una instalación especial para el cargador, lo que puede representar una inversión adicional a la del propio vehículo.
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Por otra parte, los modelos híbridos ofrecen la ventaja de maximizar el uso de combustible, lo que a largo plazo podría representar un ahorro, sobre todo si se busca un modelo para cuestiones de trabajo.
También vale la pena precisar que en el mercado mexicano existen opciones micro-híbridas (MHEV), como la gama 1500 Mild Hybrid de Ram, pero no fueron tomadas en cuenta porque los vehículos con este tipo de motorización perdieron los beneficios fiscales con los que contaban hasta el año pasado.