El reto técnico de suspender miles de líneas

Telcel, que concentra 53.8% de las líneas telefónicas del país, reconoció que sus plataformas de registro presentaron fallas en sus sistemas de IP, incluso en procesos relacionados con las recargas de prepago. Trabajadores de la compañía y de operadores como AT&T y Movistar también señalaron a Expansión que enfrentaron problemas técnicos en sus plataformas durante el proceso.

El reto surge de la propia operación de las redes de telecomunicaciones. Los sistemas de los operadores están diseñados para conectar usuarios, autenticar líneas y mantenerlas activas, no para suspender de manera simultánea millones de servicios . Una baja masiva requiere modificar de forma coordinada los sistemas de facturación, autenticación, gestión de tarjetas SIM y eSIM y acceso a las redes 4G y 5G, además de servicios como llamadas, mensajes y datos.

Cuando el proceso involucra millones de números, cada cambio de estado debe reflejarse de manera consistente entre distintas plataformas. Una falla o retraso en cualquiera de ellas puede provocar interrupciones, inconsistencias o que una línea sea identificada de manera incorrecta. El riesgo aumenta cuando la operación se concentra en una misma fecha y los usuarios intentan realizar su vinculación en las últimas horas disponibles.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) advirtió sobre este escenario en un documento enviado en junio a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya copia fue revisada por Expansión. La organización señaló que deshabilitar de manera simultánea líneas no vinculadas representaba un riesgo técnico para la estabilidad de las redes.

“La Asociación aseguró que una operación de esa magnitud ejecutada en un solo momento podría saturar los sistemas de gestión de red, generar fallas en cadena y comprometer la prestación del servicio para el universo de usuarios que sí cumplió con la vinculación”, señaló el documento.

El problema no se limita a las plataformas de las compañías. Las fallas en los sistemas gubernamentales y de los mayoristas también pueden afectar el proceso, pues un usuario que no logra completar correctamente la vinculación puede agotar los tres intentos disponibles y quedar en riesgo de que su línea no sea registrada.

El caso de Roberto Cruz muestra ese problema. El usuario intentó vincular su línea pocas horas antes de que terminara su plazo, pero finalmente el número fue suspendido debido a la congestión de los sistemas del operador.

“Esto impone una carga desproporcionada a quienes actuaron de buena fe para su registro y podría derivar en la suspensión automática de líneas y pérdida de ingresos para los operadores. Los proveedores no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar una deshabilitación masiva de millones de líneas”, aseguró la AMOMVAC en el documento.