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La historia del primer Azcárraga: vendía zapatos en la calle y terminó fundando el imperio Televisa

De los mercados y las calles de Tampico, Tamaulipas, a la creación de un imperio mediático que durante décadas marcó la radio y la televisión en México.
lun 06 abril 2026 05:13 PM
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El origen de Televisa se remonta a Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien inició como vendedor ambulante de zapatos. (televisa.com)

A pesar de las transformaciones que han marcado al mundo de los medios de comunicación y la tecnología en las últimas décadas, Televisa se mantiene como una de las empresas más influyentes de México . Lo que pocos saben es que el origen de ese poderoso imperio mediático fue mucho más modesto: comenzó con un joven que vendía zapatos.

Ese personaje era Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien en sus primeros años no tenía una relación directa con el mundo de la prensa ni con la naciente industria del entretenimiento. Sus primeros pasos en los negocios los dio como vendedor ambulante de zapatos, una actividad que le permitió desarrollar el olfato empresarial que más tarde lo distinguiría.

Con el tiempo, su ambición lo llevó a mirar hacia un sector que comenzaba a crecer con rapidez en México: la radio. Fue ahí donde inició su incursión en los medios de comunicación, una apuesta que con los años sentaría las bases de lo que terminaría convirtiéndose en el mayor conglomerado televisivo del mundo de habla hispana.

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El primer Azcárraga que vendía zapatos

Nacido el 2 de marzo de 1895 en Tampico, en el estado de Tamaulipas, Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó su trayectoria empresarial a una edad muy temprana, en medio de un contexto convulso marcado por la Revolución Mexicana.

A los 17 años, el joven emprendedor trabajaba como vendedor ambulante de zapatos y de diversos productos mexicanos. Recorriendo calles y mercados, desarrolló una notable habilidad para las ventas y para detectar oportunidades comerciales incluso en medio de la inestabilidad del país.

Su talento para los negocios pronto llamó la atención fuera de México. Gracias a su capacidad para colocar productos y ampliar su red de clientes, una empresa de calzado con sede en Boston decidió contratarlo como su representante en México, lo que marcó su primer salto del comercio informal al ámbito empresarial formal. Esta experiencia no solo le dio mayor estabilidad económica, sino también contactos comerciales y una visión internacional de los negocios.

Con el paso del tiempo, los negocios de la familia también se diversificaron. Los hermanos Azcárraga Vidaurreta aprovecharon las oportunidades económicas que dejó la guerra: compraban arte, joyas y otros objetos de valor a familias mexicanas adineradas que habían perdido su fortuna durante el conflicto. Después, transportaban esas piezas a Estados Unidos y las vendían con ganancias considerables.

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La carrera empresarial de Emilio continuó creciendo rápidamente. A los 22 años abrió en Monterrey una agencia automotriz llamada Azcárraga y Copland S.A., dedicada a la distribución de vehículos de Ford en sociedad con el empresario Stanley Copland. El éxito de este negocio le permitió consolidar su capital y comenzar a explorar nuevos sectores.

Uno de esos pasos decisivos ocurrió en 1923, cuando invirtió en la empresa de discos y fonógrafos Victor Talking Machine Company. Aquella incursión en la industria del entretenimiento sería clave para su futuro.

Don Emilio, desde muy joven, se dedicó a crear empresas, primero del ramo zapatero y más tarde fundó una distribuidora de automóviles. Con una gran sagacidad para los negocios, centró su interés en la floreciente industria de la radiodifusión, que emergía a nivel internacional a principios del siglo XX”, recordó la Universidad Anáhuac en un homenaje póstumo en 2018 .

El abuelo de Emilio Azcárraga Jean, fue Emilio Azcágarra Vidaurreta, quien fundó lo que hoy es la industria más grande de entretenimiento en el mundo.
A los 17 años vendía zapatos y productos mexicanos en calles y mercados, donde desarrolló su habilidad para los negocios. (Archivo Expansión)

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La llegada de los Azcárraga al mundo de la radio

Tras consolidar sus primeros negocios en el comercio y la distribución automotriz, Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó a interesarse cada vez más por un sector que apenas comenzaba a tomar forma en México: la radiodifusión.

El auge de la radio en distintos países a inicios del siglo XX le hizo ver el enorme potencial de ese nuevo medio para conectar audiencias, difundir música y construir una industria del entretenimiento de alcance masivo. Con esa visión, empezó a involucrarse en el negocio de la música grabada y los aparatos de reproducción sonora, lo que lo acercó al mundo de la transmisión radiofónica.

De acuerdo con la historia oficial de Televisa , ese proceso culminó el 18 de septiembre de 1930, cuando se inauguró oficialmente la estación XEW-AM. Conocida como “La Voz de la América Latina desde México”, la emisora se convirtió en una de las radiodifusoras más influyentes del país y en un punto de referencia para la industria cultural.

Durante las décadas siguientes, la estación no solo amplió su alcance dentro del país, sino que también fortaleció una red de producción de contenidos que consolidó a Azcárraga como uno de los empresarios más influyentes del sector.

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El nacimiento de Televisa

La siguiente gran transformación llegó con la televisión. A inicios de la década de 1950, cuando este nuevo medio comenzaba a expandirse en México, Azcárraga decidió apostar nuevamente por la innovación tecnológica. Además, pudo trasladar a la pantalla chica buena parte del talento que ya había consolidado en la radio, lo que facilitó la transición hacia la naciente industria televisiva.

En 1951 puso en marcha Canal 2 (XEW-TV), una señal que rápidamente se posicionó entre las más importantes de la naciente televisión comercial. Un año más tarde, en 1952, se inauguraron los estudios de Televicentro en la Ciudad de México, instalaciones que durante décadas funcionarían como uno de los principales centros de producción televisiva del país.

El crecimiento de la televisión mexicana dio un paso decisivo en 1955, cuando los principales canales comerciales del país decidieron unir fuerzas para ampliar cobertura, infraestructura y producción. De la alianza entre los proyectos encabezados por Azcárraga, el empresario Rómulo O'Farrill y el ingeniero Guillermo González Camarena surgió Telesistema Mexicano, una empresa que años después evolucionaría hasta convertirse en Televisa .

Con esa integración comenzó a tomar forma el conglomerado mediático que dominaría durante décadas la radio y la televisión en México y que terminaría proyectándose a todo el mundo de habla hispana. El proyecto continuó bajo el liderazgo de su hijo, Emilio Azcárraga Milmo , quien impulsó su expansión internacional en las décadas posteriores.

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En 1955 se fusionaron los principales canales comerciales para crear Telesistema Mexicano, antecedente de Televisa. (televisa.com)

La actualidad de Televisa y la familia Azcárraga

A casi un siglo de su origen en la radio, Grupo Televisa continúa siendo una de las compañías de comunicación y telecomunicaciones más influyentes de México. Con el paso de los años, el grupo ha transformado su modelo de negocio para adaptarse a la era digital, apostando cada vez más por los servicios de conectividad y la distribución de contenidos a escala global.

Actualmente, buena parte de su estrategia se centra en el sector de telecomunicaciones. A través de su red de cable y banda ancha, así como de sus servicios de televisión de paga y telefonía, la empresa ofrece conectividad a millones de usuarios en el país mediante marcas como Izzi. En paralelo, también mantiene presencia en el mercado internacional de contenidos como el mayor accionista de TelevisaUnivision, además de impulsar su plataforma de streaming ViX.

Los reportes financieros más recientes reflejan los retos que enfrenta la industria. De acuerdo con sus resultados al cierre de 2025, Televisa reportó ingresos totales por 58,878.2 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.4% respecto al año anterior, principalmente por la caída en los servicios satelitales.

En cuanto a su desempeño operativo, la Utilidad del Segmento Operativo (USO) alcanzó 23,021.9 millones de pesos, con un margen de 39.1%. Sin embargo, el grupo registró una pérdida neta de 8,561.7 millones de pesos durante 2025, en un contexto de transformación del negocio y ajustes estratégicos.

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Durante ese mismo año, la empresa destinó alrededor de 645 millones de dólares a inversiones en propiedades, planta y equipo, con el objetivo de fortalecer su infraestructura tecnológica y explorar nuevas oportunidades dentro del sector de telecomunicaciones. En este contexto, el Consejo de Administración también aprobó suspender el pago de dividendos en 2026, como parte de su estrategia de reinversión.

En cuanto a la familia fundadora, la dinastía Azcárraga mantiene presencia dentro del grupo, aunque con un papel distinto al de décadas anteriores. Emilio Azcárraga Jean, heredero de la tercera generación, encabezó la compañía durante varios años y posteriormente dejó la dirección ejecutiva para concentrarse en funciones estratégicas, aún así ocupa el puesto 36 del ranking de Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión .

Actualmente, la conducción operativa del grupo recae principalmente en los ejecutivos Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes se desempeñan como copresidentes ejecutivos y lideran la estrategia corporativa en una etapa marcada por la competencia digital y la transformación del consumo de contenidos.

De esta manera, el proyecto empresarial que comenzó con un joven nacido en Tampico que recorría las calles vendiendo zapatos terminó por transformarse, con la visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en una corporación global de telecomunicaciones y contenidos, con presencia en televisión, internet, plataformas digitales y producción audiovisual para el mercado hispanohablante.

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