La historia del primer Azcárraga: vendía zapatos en la calle y terminó fundando el imperio Televisa

El primer Azcárraga que vendía zapatos

Nacido el 2 de marzo de 1895 en Tampico, en el estado de Tamaulipas, Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó su trayectoria empresarial a una edad muy temprana, en medio de un contexto convulso marcado por la Revolución Mexicana.

A los 17 años, el joven emprendedor trabajaba como vendedor ambulante de zapatos y de diversos productos mexicanos. Recorriendo calles y mercados, desarrolló una notable habilidad para las ventas y para detectar oportunidades comerciales incluso en medio de la inestabilidad del país.

Su talento para los negocios pronto llamó la atención fuera de México. Gracias a su capacidad para colocar productos y ampliar su red de clientes, una empresa de calzado con sede en Boston decidió contratarlo como su representante en México, lo que marcó su primer salto del comercio informal al ámbito empresarial formal. Esta experiencia no solo le dio mayor estabilidad económica, sino también contactos comerciales y una visión internacional de los negocios.

Con el paso del tiempo, los negocios de la familia también se diversificaron. Los hermanos Azcárraga Vidaurreta aprovecharon las oportunidades económicas que dejó la guerra: compraban arte, joyas y otros objetos de valor a familias mexicanas adineradas que habían perdido su fortuna durante el conflicto. Después, transportaban esas piezas a Estados Unidos y las vendían con ganancias considerables.

La carrera empresarial de Emilio continuó creciendo rápidamente. A los 22 años abrió en Monterrey una agencia automotriz llamada Azcárraga y Copland S.A., dedicada a la distribución de vehículos de Ford en sociedad con el empresario Stanley Copland. El éxito de este negocio le permitió consolidar su capital y comenzar a explorar nuevos sectores.

Uno de esos pasos decisivos ocurrió en 1923, cuando invirtió en la empresa de discos y fonógrafos Victor Talking Machine Company. Aquella incursión en la industria del entretenimiento sería clave para su futuro.

“Don Emilio, desde muy joven, se dedicó a crear empresas, primero del ramo zapatero y más tarde fundó una distribuidora de automóviles. Con una gran sagacidad para los negocios, centró su interés en la floreciente industria de la radiodifusión, que emergía a nivel internacional a principios del siglo XX”, recordó la Universidad Anáhuac en un homenaje póstumo en 2018 .