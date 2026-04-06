La historia del primer Azcárraga: vendía zapatos en la calle y terminó fundando el imperio Televisa

La actualidad de Televisa y la familia Azcárraga
A casi un siglo de su origen en la radio, Grupo Televisa continúa siendo una de las compañías de comunicación y telecomunicaciones más influyentes de México. Con el paso de los años, el grupo ha transformado su modelo de negocio para adaptarse a la era digital, apostando cada vez más por los servicios de conectividad y la distribución de contenidos a escala global.
Actualmente, buena parte de su estrategia se centra en el sector de telecomunicaciones. A través de su red de cable y banda ancha, así como de sus servicios de televisión de paga y telefonía, la empresa ofrece conectividad a millones de usuarios en el país mediante marcas como Izzi. En paralelo, también mantiene presencia en el mercado internacional de contenidos como el mayor accionista de TelevisaUnivision, además de impulsar su plataforma de streaming ViX.
Los reportes financieros más recientes reflejan los retos que enfrenta la industria. De acuerdo con sus resultados al cierre de 2025, Televisa reportó ingresos totales por 58,878.2 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.4% respecto al año anterior, principalmente por la caída en los servicios satelitales.
En cuanto a su desempeño operativo, la Utilidad del Segmento Operativo (USO) alcanzó 23,021.9 millones de pesos, con un margen de 39.1%. Sin embargo, el grupo registró una pérdida neta de 8,561.7 millones de pesos durante 2025, en un contexto de transformación del negocio y ajustes estratégicos.
Durante ese mismo año, la empresa destinó alrededor de 645 millones de dólares a inversiones en propiedades, planta y equipo, con el objetivo de fortalecer su infraestructura tecnológica y explorar nuevas oportunidades dentro del sector de telecomunicaciones. En este contexto, el Consejo de Administración también aprobó suspender el pago de dividendos en 2026, como parte de su estrategia de reinversión.
En cuanto a la familia fundadora, la dinastía Azcárraga mantiene presencia dentro del grupo, aunque con un papel distinto al de décadas anteriores. Emilio Azcárraga Jean, heredero de la tercera generación, encabezó la compañía durante varios años y posteriormente dejó la dirección ejecutiva para concentrarse en funciones estratégicas, aún así ocupa el puesto 36 del ranking de Los 100 empresarios más importantes de México de Expansión .
Actualmente, la conducción operativa del grupo recae principalmente en los ejecutivos Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes se desempeñan como copresidentes ejecutivos y lideran la estrategia corporativa en una etapa marcada por la competencia digital y la transformación del consumo de contenidos.
De esta manera, el proyecto empresarial que comenzó con un joven nacido en Tampico que recorría las calles vendiendo zapatos terminó por transformarse, con la visión de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en una corporación global de telecomunicaciones y contenidos, con presencia en televisión, internet, plataformas digitales y producción audiovisual para el mercado hispanohablante.