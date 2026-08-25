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Natura duplicará su producción en México para reducir las importaciones de sus productos

La empresa brasileña elevará de 30% a 60% la proporción de productos Natura fabricados en el país durante 2027, con una ampliación de su planta en Guanajuato y el desarrollo de proveedores locales.
mar 25 agosto 2026 04:25 PM
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Tres envases de cremas de manos de la línea Ekos de Natura en envases color amarillo, naranja y rojo. Se ubican sobre una caja de cartón.
La planta de Natura en Celaya concentra parte de la manufactura y distribución de la compañía en México. (Foto: Natura/Facebook.)

Celaya, Guanajuato.- Natura quiere vender más en México, pero también fabricar una mayor parte de lo que comercializa en el país. La compañía brasileña prepara un ajuste a su operación manufacturera y de suministro para duplicar, durante el próximo año, la proporción de productos de la marca Natura que produce localmente.

Actualmente, solo 30% de los productos Natura que se consumen en México se fabrican dentro del país, mientras que el resto depende de importaciones. La meta es llevar esa participación a 60% en 2027, mediante una ampliación de capacidad en su planta de Celaya, Guanajuato, y el desarrollo de proveedores nacionales.

"Dos terceras partes de lo que producimos de Avon se queda en el país y una tercera parte se va a otros países. Y en el caso de Natura, hoy estamos produciendo un 30% de lo que se consume en el país, el resto es importado, pero tenemos la convicción de duplicar eso para llevarlo al 60%”, dijo Francisco Demesa, CEO de Natura y Avon en México, en un encuentro con medios.

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El ajuste supone trasladar a México una mayor cantidad de procesos que actualmente dependen de productos importados. La compañía también trabaja en ampliar su red de proveedores para fabricar localmente envases, tubos, vidrios y otros insumos que forman parte de sus productos.

La estrategia ya comenzó a reflejarse en categorías específicas. Desde marzo, Natura produce en México su crema para manos con bioactivos provenientes de la Amazonia y prepara la incorporación de tubos metálicos fabricados por un proveedor nacional.

La compañía no ha revelado cuánto espera ahorrar con la sustitución de importaciones, pero este año destinará 7 millones de pesos al desarrollo de su cadena de proveedores. Los recursos se dirigirán a proyectos como moldería y otras inversiones necesarias para que los materiales utilizados en sus productos puedan fabricarse en México.

Más proveedores locales para sostener el crecimiento

La localización de la producción no se limita a sustituir mercancías que hoy llegan del extranjero. Natura busca construir una cadena de suministro local que pueda acompañar su expansión comercial en México.

La empresa trabaja actualmente con 630 proveedores locales y pretende duplicar esa red. El objetivo implica desarrollar capacidades que todavía no están disponibles en el país para algunos insumos.

Uno de los pendientes es el alcohol orgánico, para el cual Natura trabaja en el desarrollo de un proveedor mexicano. La apuesta es que una mayor disponibilidad de insumos nacionales permita ampliar gradualmente la producción local sin depender de la llegada de materiales desde otros mercados.

El proyecto también abre una segunda vertiente: encontrar en México nuevos ingredientes que puedan incorporarse a los productos de Natura.

Durante el Expansión ESG Summit 2026 , celebrado en agosto, Demesa adelantó que la compañía explora qué ecosistemas mexicanos podrían convertirse en el origen de una nueva cadena de suministro de bioactivos locales, bajo un modelo inspirado en el que desarrolla en la Amazonia.

El primer paso consiste en estudiar la biodiversidad disponible y determinar qué ingredientes pueden aprovecharse comercialmente sin deteriorar los ecosistemas. Entre las regiones que la compañía ha puesto como ejemplo están el desierto de Sonora y la Selva Lacandona.

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La apuesta por una mayor producción nacional ocurre mientras Natura busca ganar participación en un mercado mexicano en el que actualmente representa alrededor de 5% de las categorías de cosméticos, fragancias y artículos de cuidado personal.

La compañía pretende superar 10% de participación en el largo plazo, por lo que el incremento de la manufactura local forma parte de una estrategia más amplia: vender más, pero también construir en México la infraestructura productiva y de proveedores necesaria para soportar ese crecimiento.

La empresa no reveló la inversión para ajustar la producción con la que se ampliará la capacidad productiva para trasladar la manufactura desde Brasil.

Natura busca crecer a doble dígito

México representa una oportunidad de expansión para Natura en un momento en que el consumo enfrenta presiones en distintas categorías. La empresa considera, sin embargo, que el mercado de belleza y cuidado personal mantiene espacio para crecer.

“Nosotros en ese entorno estamos creciendo y nuestra misión es acercarnos a un crecimiento de doble dígito”, señaló Demesa.

La expansión comercial también contempla una mayor presencia física. Natura prevé cerrar este año con 24 tiendas en México y tiene como objetivo alcanzar 50 unidades durante 2027.

Al mismo tiempo, la compañía desarrolla un modelo de franquicias que busca convertirse en el principal motor de expansión a partir de 2029. Con ello, la estrategia combina el crecimiento de la red comercial con una mayor capacidad de producción dentro del país.

El reto para Natura será que ambas partes crezcan al mismo ritmo. Duplicar la producción local exigirá no solo capacidad adicional en Celaya, sino también una red de proveedores capaz de entregar materiales con los estándares y volúmenes que requiere la compañía.

La apuesta es que México deje de ser únicamente un mercado de destino para productos fabricados en otros países y se convierta también en una plataforma de manufactura para el crecimiento de Natura.

“Nosotros vemos el potencial de duplicar este negocio. Y eso es lo que vamos a hacer en el país”, dijo Demesa.

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