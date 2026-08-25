El ajuste supone trasladar a México una mayor cantidad de procesos que actualmente dependen de productos importados. La compañía también trabaja en ampliar su red de proveedores para fabricar localmente envases, tubos, vidrios y otros insumos que forman parte de sus productos.

La estrategia ya comenzó a reflejarse en categorías específicas. Desde marzo, Natura produce en México su crema para manos con bioactivos provenientes de la Amazonia y prepara la incorporación de tubos metálicos fabricados por un proveedor nacional.

La compañía no ha revelado cuánto espera ahorrar con la sustitución de importaciones, pero este año destinará 7 millones de pesos al desarrollo de su cadena de proveedores. Los recursos se dirigirán a proyectos como moldería y otras inversiones necesarias para que los materiales utilizados en sus productos puedan fabricarse en México.

Más proveedores locales para sostener el crecimiento

La localización de la producción no se limita a sustituir mercancías que hoy llegan del extranjero. Natura busca construir una cadena de suministro local que pueda acompañar su expansión comercial en México.

La empresa trabaja actualmente con 630 proveedores locales y pretende duplicar esa red. El objetivo implica desarrollar capacidades que todavía no están disponibles en el país para algunos insumos.

Uno de los pendientes es el alcohol orgánico, para el cual Natura trabaja en el desarrollo de un proveedor mexicano. La apuesta es que una mayor disponibilidad de insumos nacionales permita ampliar gradualmente la producción local sin depender de la llegada de materiales desde otros mercados.

El proyecto también abre una segunda vertiente: encontrar en México nuevos ingredientes que puedan incorporarse a los productos de Natura.

Durante el Expansión ESG Summit 2026 , celebrado en agosto, Demesa adelantó que la compañía explora qué ecosistemas mexicanos podrían convertirse en el origen de una nueva cadena de suministro de bioactivos locales, bajo un modelo inspirado en el que desarrolla en la Amazonia.

El primer paso consiste en estudiar la biodiversidad disponible y determinar qué ingredientes pueden aprovecharse comercialmente sin deteriorar los ecosistemas. Entre las regiones que la compañía ha puesto como ejemplo están el desierto de Sonora y la Selva Lacandona.