La apuesta por una mayor producción nacional ocurre mientras Natura busca ganar participación en un mercado mexicano en el que actualmente representa alrededor de 5% de las categorías de cosméticos, fragancias y artículos de cuidado personal.
La compañía pretende superar 10% de participación en el largo plazo, por lo que el incremento de la manufactura local forma parte de una estrategia más amplia: vender más, pero también construir en México la infraestructura productiva y de proveedores necesaria para soportar ese crecimiento.
La empresa no reveló la inversión para ajustar la producción con la que se ampliará la capacidad productiva para trasladar la manufactura desde Brasil.
Natura busca crecer a doble dígito
México representa una oportunidad de expansión para Natura en un momento en que el consumo enfrenta presiones en distintas categorías. La empresa considera, sin embargo, que el mercado de belleza y cuidado personal mantiene espacio para crecer.
“Nosotros en ese entorno estamos creciendo y nuestra misión es acercarnos a un crecimiento de doble dígito”, señaló Demesa.
La expansión comercial también contempla una mayor presencia física. Natura prevé cerrar este año con 24 tiendas en México y tiene como objetivo alcanzar 50 unidades durante 2027.
Al mismo tiempo, la compañía desarrolla un modelo de franquicias que busca convertirse en el principal motor de expansión a partir de 2029. Con ello, la estrategia combina el crecimiento de la red comercial con una mayor capacidad de producción dentro del país.
El reto para Natura será que ambas partes crezcan al mismo ritmo. Duplicar la producción local exigirá no solo capacidad adicional en Celaya, sino también una red de proveedores capaz de entregar materiales con los estándares y volúmenes que requiere la compañía.
La apuesta es que México deje de ser únicamente un mercado de destino para productos fabricados en otros países y se convierta también en una plataforma de manufactura para el crecimiento de Natura.
“Nosotros vemos el potencial de duplicar este negocio. Y eso es lo que vamos a hacer en el país”, dijo Demesa.