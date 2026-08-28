Tu línea Telcel, AT&T o Bait termina en número 1: este es el último día para el registro telefónico

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) concluyó el 18 de agosto la primera etapa del proceso escalonado de suspensión de líneas telefónicas que no fueron vinculadas a una persona titular dentro del plazo establecido.

Las líneas cuyo número termina en 0 tuvieron como fecha límite el 15 de agosto. Después de un plazo de 72 horas, las compañías telefónicas comenzaron a aplicar la suspensión temporal a las líneas que no completaron el registro. Ahora el siguiente grupo son las líneas telefónicas terminadas en 1.

Si tu número telefónico termina en 1 y todavía no has realizado el trámite, esta es la fecha que debes tener presente. A continuación te explicamos cuándo debes registrarte, qué ocurre si no lo haces y cómo puedes recuperar tu línea si ya fue suspendida.