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Telmex pierde líneas fijas mientras el internet gana terreno en su negocio

Desde 2015, la empresa de América Móvil redujo 20.1% sus líneas telefónicas y elevó 37.9% sus conexiones de internet fijo, en medio del cambio en los hábitos de comunicación.
lun 31 agosto 2026 05:52 AM
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Una cabina telefónica de Telmex en la calle mientras una mujer camina al lado de ella con un teléfono celular en la mano.
Telmex mantiene paquetes que combinan una o más líneas telefónicas con el servicio de internet Infinitum, aunque también ofrece planes de conectividad para usuarios que no requieren una línea fija.
 (Graciela López Herrera )

La telefonía fija dejó de ser el principal negocio de Telmex. La empresa de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, ha visto disminuir el número de líneas telefónicas en los hogares de manera sostenida, mientras que el internet fijo gana usuarios y se consolida como el servicio central de su oferta de conectividad.

El cambio refleja una transformación más amplia en los hábitos de comunicación de los mexicanos. La línea fija, que hasta hace poco más de una década era uno de los principales medios para realizar llamadas desde los hogares, perdió protagonismo con la masificación de los teléfonos móviles y el crecimiento de las plataformas de mensajería.

Las cifras de Telmex muestran este desplazamiento. En 2015, la compañía contaba con 12.9 millones de líneas fijas. Al cierre de 2026, la cifra se ubicó en 10.3 millones, una reducción de 20.1% en poco más de una década.

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El comportamiento es distinto en el negocio de internet. En el mismo periodo, las conexiones de internet fijo de Telmex pasaron de 8.7 millones a 12 millones, un incremento de alrededor de 37.9%.

WhatsApp y apps de mensajería ganan terreno

La telefonía fija comenzó a perder relevancia a medida que los teléfonos celulares se convirtieron en el principal dispositivo de comunicación de los consumidores. Para las nuevas generaciones, realizar una llamada desde un número fijo dejó de formar parte de los hábitos cotidianos.

A esto se suma el crecimiento de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Messenger, que trasladaron buena parte de las comunicaciones hacia plataformas digitales. La voz dejó de ser el centro de la comunicación y el acceso a datos adquirió mayor importancia.

El cambio también se observa en el consumo de servicios móviles. Durante el segundo trimestre de 2026, el tráfico de datos creció 5.6% anual, hasta alcanzar un promedio de 6.6 gigabytes por usuario al mes, de acuerdo con datos de la consultora The CIU.

El comportamiento muestra que los consumidores destinan cada vez más tiempo y dinero a servicios basados en datos, desde mensajería y redes sociales hasta plataformas de entretenimiento, videollamadas y servicios en la nube.

Para Telmex, esta transición implica que el valor de una conexión residencial ya no está determinado principalmente por la posibilidad de realizar llamadas, sino por la capacidad de ofrecer acceso estable y de mayor velocidad a internet.

¿Por qué Telmex mantiene las líneas fijas?

Aunque el número de líneas de Telmex ha disminuido, la empresa continúa como el principal operador del mercado de telefonía fija en México. Al cuarto trimestre de 2025, el operador concentraba 32.2% del mercado de líneas fijas, mientras que Televisa ocupaba el segundo lugar, con 26.8%.

La reducción en el uso de las líneas fijas no significa, sin embargo, que hayan desaparecido de los hogares mexicanos. Existe todavía un grupo de consumidores que mantiene hábitos asociados con este servicio, principalmente entre los adultos.

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Erick de la Cruz, gerente de análisis de la consultora Select, explica que, aunque el teléfono fijo perdió relevancia frente al celular, todavía existe un segmento que encuentra ventajas en utilizarlo, especialmente para llamadas de larga duración.

“Aunque ahora resulta extraño que alguien llame por un teléfono fijo, los adultos son quienes todavía utilizan este servicio porque lo consideran más cómodo. Mientras haya personas que consideren la línea fija como una necesidad, las empresas seguirán ofreciendo el servicio”, opinó el analista.

Telmex continúa comercializando paquetes que incluyen una o más líneas fijas junto con el servicio de internet Infinitum, aunque también ofrece planes de internet para usuarios que no requieren una línea telefónica.

De esta manera, la telefonía fija funciona como un servicio complementario dentro de los paquetes de conectividad, más que como el principal producto de comunicación de los hogares.

La tendencia apunta a que el teléfono fijo seguirá perdiendo terreno frente al celular y los servicios digitales, pero su desaparición no parece inmediata. Por ahora, la línea telefónica sobrevive como un servicio complementario, aunque menos utilizada, pero suficientemente vigente para que los operadores mantengan su oferta.

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Telecomunicaciones

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