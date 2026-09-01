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Contenido nacional impulsa el acero local, pero alivio real exige bajar aranceles de Estados Unidos

Aunque priorizar el acero local en la obra pública dará un respiro clave a las plantas mexicanas, la verdadera batalla de la industria nacional se sigue librando frente a las duras barreras arancelarias de Washington.
mar 01 septiembre 2026 06:26 PM
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Trabajador en una planta metalúrgica en zona de hornos de fusión de metales.
Grandes obras públicas en el país se perfilan como el nuevo motor de demanda para el acero producido en México. (Panksvatouny/Getty Images)

La industria acerera mexicana tendrá una nueva fuente potencial de demanda en las grandes obras públicas, justo cuando enfrenta una mayor presión por las importaciones y los aranceles de Estados Unidos. La incorporación del acero producido en México al cálculo de contenido nacional puede ayudar a elevar la utilización de las plantas, sustituir compras externas y fortalecer las cadenas locales, aunque por sí sola difícilmente resolverá los problemas que enfrenta el sector.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas para determinar, acreditar y verificar el contenido nacional en las contrataciones de obras públicas. La disposición incorpora los materiales de acero para la construcción de fabricación nacional dentro del cálculo que deberán cumplir las empresas que participen en grandes proyectos de infraestructura.

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Gilberto Lozano, consultor especialista en sector industrial de Roland Berger, dijo que incorporar al acero producido en México al cálculo de contenido nacional puede contribuir a proteger a la industria local, aumentar la demanda, aprovechar la capacidad instalada que actualmente se mantiene subutilizada y ayudar a reducir las importaciones de productos que se pueden generar en el país.

Sin embargo, el especialista considera que la medida, por sí sola, no es suficiente para dar una protección definitiva y permanente al acero mexicano.

“Para lograr un efecto permanente se requieren medidas complementarias, como fortalecer la trazabilidad y verificación del origen, combatir prácticas desleales de comercio, mantener precios competitivos y promover mayor demanda en sectores como construcción, infraestructura, automotriz y energía”, dijo a Expansión.

La fórmula que puede ayudar al país a dar esa protección que requiere el sector acerero, dependerá de la capacidad de combinar una mayor utilización del acero nacional con una estrategia de negociación con Estados Unidos .

“La medida representa un avance, pero sus resultados estarán determinados por su implementación y por la evolución de la política comercial norteamericana”, aseguró Lozano

¿Qué dice el DOF sobre el acero?

El DOF contempla que las empresas que participen en una licitación para la construcción de una gran obra pública, deberán cumplir con el porcentaje de contenido nacional determinado, incluido el acero, para construir.

Pero también deberán mostrar toda la información que acredite la calidad y la certificación de fabricación nacional de los productos de acero utilizados.

El documento no establece un porcentaje de utilización de acero específico por proyecto, pues será determinado por cada obra.

“La convocante requerirá contenido nacional, según las características del proyecto, en un porcentaje superior al 25% sin que exceda del 40% del valor total estimado del proyecto de que se trate, el cual estará conformado por materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente, así como por materiales de acero para la construcción de fabricación nacional”, expone el texto.

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El cambio se alinea con uno de los objetivos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: elevar el contenido nacional y regional para que 50% de la proveeduría y el consumo nacional en sectores estratégicos correspondan a productos hechos en México, además de buscar que 50% de las compras públicas sean de producción nacional.

El documento también plantea fortalecer las cadenas de proveeduría, incrementar el contenido nacional en distintas fases productivas y ampliar la presencia de productos mexicanos tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.

En este contexto, el acero puede convertirse en uno de los insumos mediante los cuales el gasto público genere un efecto de arrastre sobre la industria nacional.

Sumado a ello, el 29 de abril se firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, en que se reconoció la necesidad de tener mecanismos de coordinación entre instituciones y cámaras empresariales para apoyar a la industria.

Canacero reconoce avances

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) dijo en un posicionamiento en su cuenta de X, que reconocen las labores realizadas por el gobierno mexicano en la implementación de medidas que fortalecen el contenido nacional y la participación del acero mexicano en la infraestructura pública.

“La publicación de las nuevas reglas de contenido nacional en contrataciones públicas (...) establece mecanismos específicos para determinar, acreditar y verificar el contenido nacional de los materiales de acero utilizados en obras públicas. Estas disposiciones contribuyen a que el gasto público impulse la producción nacional, fortalezca las cadenas productivas y dé mayor certeza al uso de acero mexicano en la infraestructura del país”, apunta la publicación en la red social.

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La Canacero fue consultada por este medio para conocer más detalles sobre los cambios que traerá el Acuerdo al sector pero declinó hacer más comentarios.

Aranceles de EU al acero mexicano

Desde el año pasado, el gobierno del presidente Donald Trump inició una guerra arancelaria contra el acero mexicano por varios factores como por ejemplo que las importaciones masivas debilitan a su industria local y no incentivan nuevas inversiones.

También porque México ha sido acusado de permitir el ingreso de acero chino, el cual solo era etiquetado en el país y se exportaba a otros mercados, por lo que el mandatario estadounidense dijo que el acero que no se funde en Norteamérica debe pagar aranceles.

Lo anterior ha llevado al acero mexicano a enfrentar aranceles de hasta 50% para toda aquella carga que busque entrar a Estados Unidos.

La manera en la que las empresas importadoras pueden reducir dicho arancel del 50 al 35% es demostrando que hay o se realizarán inversiones en territorio estadounidense, en caso de que se cumpla con estrictos requerimientos alineados con el TMEC, o en caso de acreditar que será acero destinado a cadenas de suministro de transporte pesado como camiones o autobuses, dejando fuera los vehículos ligeros.

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Acero

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