Gilberto Lozano, consultor especialista en sector industrial de Roland Berger, dijo que incorporar al acero producido en México al cálculo de contenido nacional puede contribuir a proteger a la industria local, aumentar la demanda, aprovechar la capacidad instalada que actualmente se mantiene subutilizada y ayudar a reducir las importaciones de productos que se pueden generar en el país.

Sin embargo, el especialista considera que la medida, por sí sola, no es suficiente para dar una protección definitiva y permanente al acero mexicano.

“Para lograr un efecto permanente se requieren medidas complementarias, como fortalecer la trazabilidad y verificación del origen, combatir prácticas desleales de comercio, mantener precios competitivos y promover mayor demanda en sectores como construcción, infraestructura, automotriz y energía”, dijo a Expansión.

La fórmula que puede ayudar al país a dar esa protección que requiere el sector acerero, dependerá de la capacidad de combinar una mayor utilización del acero nacional con una estrategia de negociación con Estados Unidos .

“La medida representa un avance, pero sus resultados estarán determinados por su implementación y por la evolución de la política comercial norteamericana”, aseguró Lozano

¿Qué dice el DOF sobre el acero?

El DOF contempla que las empresas que participen en una licitación para la construcción de una gran obra pública, deberán cumplir con el porcentaje de contenido nacional determinado, incluido el acero, para construir.

Pero también deberán mostrar toda la información que acredite la calidad y la certificación de fabricación nacional de los productos de acero utilizados.

El documento no establece un porcentaje de utilización de acero específico por proyecto, pues será determinado por cada obra.

“La convocante requerirá contenido nacional, según las características del proyecto, en un porcentaje superior al 25% sin que exceda del 40% del valor total estimado del proyecto de que se trate, el cual estará conformado por materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente, así como por materiales de acero para la construcción de fabricación nacional”, expone el texto.