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Soriana cerrará 20 tiendas y reducirá el tamaño de otras 60 para ganar más dinero por cada metro cuadrado

La minorista modificará el tamaño de sus hipermercados y concentrará su operación en unidades más eficientes, mientras mantiene inversiones y una reserva de más de 50 terrenos para futuras expansiones.
mié 26 agosto 2026 07:20 PM
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Soriana bajará la cortina de 20 tiendas durante 2026 y reducirá la superficie de venta en alrededor de 60 unidades, principalmente en el formato Híper. Sin embargo, la apuesta también abre una nueva vía de ingresos: aprovechar los metros cuadrados que dejen de utilizar las tiendas para destinarlos a la renta de espacios comerciales.
Soriana ajustará su red de tiendas ante la caída de ventas y reducirá la superficie de alrededor de 60 unidades, principalmente hipermercados. (Foto: Soriana / Facebok, )

Organización Soriana busca una nueva fórmula para recuperar rentabilidad en un momento de menor consumo y presión sobre las ventas. La cadena de autoservicio ajustará su red de tiendas, reducirá superficies comerciales y cerrará unidades que ya no resultan rentables.

Rodrigo Córdova, director de administración y finanzas de Soriana, adelantó en una llamada con analistas financieros que, como parte de este plan de eficiencia, la empresa bajará la cortina de 20 unidades durante este año. Además, implementará una reducción de la superficie de venta en unas 60 tiendas durante este año, principalmente en el formato Híper.

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El directivo adelantó que los nuevos hipermercados tendrán una superficie promedio de entre 5,000 y 6,000 metros cuadrados, frente a los establecimientos de entre 9,000 y 10,000 metros cuadrados que Soriana acostumbraba operar en este formato. El espacio que se libere se orientará a la renta de inmuebles.

“Buscamos ofrecer una propuesta de valor más eficiente y completa en menos metros cuadrados, integrando servicios adicionales como tintorerías, salones de belleza, gimnasios y servicios bancarios, por mencionar algunos, que permiten a nuestros clientes resolver múltiples necesidades en un solo lugar”, dijo el área de comunicación corporativa de Organización Soriana a Expansión en un correo electrónico.

Además, la compañía compartió que los cierres se realizan en zonas donde existen tiendas cercanas con capacidad para atender la demanda y mantener la cobertura, mientras que contempla cambios de formato y el crecimiento de negocios como City Club y Sodimac, con el objetivo es concentrar la operación en unidades que permitan mantener eficiencias y mejorar el servicio al cliente.

“El cierre de tiendas no es necesariamente una mala noticia, más si se están yendo unidades que no generan efectivo”, declara Francisco Delgado, analista bursátil independiente. “Sin embargo, (los cierres también significan que) pierde terreno contra un Walmart y Chedraui, además de otros competidores indirectos como Tiendas 3B, que todavía traen planes agresivos de expansión”, añade.

El analista detalla que el margen EBITDA explica la maniobra de Soriana, dado que muestra una brecha entre las principales cadenas de autoservicio en México. En el segundo trimestre de 2026, La Comer registró el margen más alto, con 10.3%, seguida de Walmart de México con 9.6% y Chedraui México con 9.5%, mientras Soriana quedó rezagada con 6.6%.

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Esta diferencia refleja que Soriana tiene menos espacio operativo para absorber costos, mantener tiendas de baja productividad o sostener superficies de venta demasiado grandes.

¿Qué tiendas Soriana han cerrado?

Los cierres de las tiendas de la cadena de autoservicio se concentró en los formatos Soriana Súper y Soriana Mercado. Súper pasó de 136 a 133 unidades, una reducción de tres establecimientos, mientras Mercado disminuyó de 165 a 160, es decir, cinco tiendas menos.

En contraste, Híper conservó 372 unidades, Express mantuvo 106 y City Club aumentó su red de 40 a 41 establecimientos. Sodimac, que opera por separado dentro del grupo, mantuvo sus 15 tiendas.

La evolución muestra un cambio respecto a los años anteriores. Soriana tenía 795 unidades en 2020 y llegó a 797 en 2021, 798 en 2022, 805 en 2023 y 820 en 2024. En 2025 mantuvo las 820, pero este año comenzó a reducirlas.

Los cierres de unidades registrados no implica abandonar por completo la expansión física. Córdova explicó durante la llamada con analistas que la empresa mantiene inversiones para remodelaciones, mantenimiento y nuevas unidades, pero con una escala diferente.

“La estrategia está enfocada en fortalecer la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio mediante un proceso permanente de optimización de sus formatos y capacidades comerciales”, dijo el área de comunicación corporativa de Organización Soriana.

La caída de ventas aumenta la presión

La reducción de la red ocurre en un momento en el que Soriana enfrenta uno de sus periodos más débiles en ventas recientes. Durante el segundo trimestre, las ventas mismas tiendas cayeron 4.9%. La diferencia frente a sus competidores es significativa. En el segundo trimestre, Walmart aumentó 3.1% sus ventas mismas tiendas; Chedraui, 5.1%, y La Comer, 5.7%.

La debilidad del consumo aumenta la presión sobre una industria que depende de grandes volúmenes de venta para aprovechar sus superficies comerciales. Para Soriana, mantener tiendas amplias con menor productividad puede resultar cada vez más costoso, de ahí la decisión de ajustar tanto el número de unidades como los metros cuadrados destinados a la venta.

Pese a la reducción de su red, la compañía mantiene una reserva de más de 50 terrenos para futuros proyectos. El objetivo es conservar capacidad de expansión hacia nuevos municipios y fortalecer su participación de mercado tanto mediante tiendas físicas como a través de sus canales digitales.

“Continuamos invirtiendo en la modernización de nuestras tiendas, el fortalecimiento de la propuesta comercial y la incorporación de nuevos servicios que respondan a la evolución de las necesidades de nuestros clientes”, dijo la empresa.

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ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A.B. DE C.V. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

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