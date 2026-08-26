El directivo adelantó que los nuevos hipermercados tendrán una superficie promedio de entre 5,000 y 6,000 metros cuadrados, frente a los establecimientos de entre 9,000 y 10,000 metros cuadrados que Soriana acostumbraba operar en este formato. El espacio que se libere se orientará a la renta de inmuebles.

“Buscamos ofrecer una propuesta de valor más eficiente y completa en menos metros cuadrados, integrando servicios adicionales como tintorerías, salones de belleza, gimnasios y servicios bancarios, por mencionar algunos, que permiten a nuestros clientes resolver múltiples necesidades en un solo lugar”, dijo el área de comunicación corporativa de Organización Soriana a Expansión en un correo electrónico.

Además, la compañía compartió que los cierres se realizan en zonas donde existen tiendas cercanas con capacidad para atender la demanda y mantener la cobertura, mientras que contempla cambios de formato y el crecimiento de negocios como City Club y Sodimac, con el objetivo es concentrar la operación en unidades que permitan mantener eficiencias y mejorar el servicio al cliente.

“El cierre de tiendas no es necesariamente una mala noticia, más si se están yendo unidades que no generan efectivo”, declara Francisco Delgado, analista bursátil independiente. “Sin embargo, (los cierres también significan que) pierde terreno contra un Walmart y Chedraui, además de otros competidores indirectos como Tiendas 3B, que todavía traen planes agresivos de expansión”, añade.

El analista detalla que el margen EBITDA explica la maniobra de Soriana, dado que muestra una brecha entre las principales cadenas de autoservicio en México. En el segundo trimestre de 2026, La Comer registró el margen más alto, con 10.3%, seguida de Walmart de México con 9.6% y Chedraui México con 9.5%, mientras Soriana quedó rezagada con 6.6%.