Esta diferencia refleja que Soriana tiene menos espacio operativo para absorber costos, mantener tiendas de baja productividad o sostener superficies de venta demasiado grandes.
¿Qué tiendas Soriana han cerrado?
Los cierres de las tiendas de la cadena de autoservicio se concentró en los formatos Soriana Súper y Soriana Mercado. Súper pasó de 136 a 133 unidades, una reducción de tres establecimientos, mientras Mercado disminuyó de 165 a 160, es decir, cinco tiendas menos.
En contraste, Híper conservó 372 unidades, Express mantuvo 106 y City Club aumentó su red de 40 a 41 establecimientos. Sodimac, que opera por separado dentro del grupo, mantuvo sus 15 tiendas.
La evolución muestra un cambio respecto a los años anteriores. Soriana tenía 795 unidades en 2020 y llegó a 797 en 2021, 798 en 2022, 805 en 2023 y 820 en 2024. En 2025 mantuvo las 820, pero este año comenzó a reducirlas.
Los cierres de unidades registrados no implica abandonar por completo la expansión física. Córdova explicó durante la llamada con analistas que la empresa mantiene inversiones para remodelaciones, mantenimiento y nuevas unidades, pero con una escala diferente.
“La estrategia está enfocada en fortalecer la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio mediante un proceso permanente de optimización de sus formatos y capacidades comerciales”, dijo el área de comunicación corporativa de Organización Soriana.
La caída de ventas aumenta la presión
La reducción de la red ocurre en un momento en el que Soriana enfrenta uno de sus periodos más débiles en ventas recientes. Durante el segundo trimestre, las ventas mismas tiendas cayeron 4.9%. La diferencia frente a sus competidores es significativa. En el segundo trimestre, Walmart aumentó 3.1% sus ventas mismas tiendas; Chedraui, 5.1%, y La Comer, 5.7%.
La debilidad del consumo aumenta la presión sobre una industria que depende de grandes volúmenes de venta para aprovechar sus superficies comerciales. Para Soriana, mantener tiendas amplias con menor productividad puede resultar cada vez más costoso, de ahí la decisión de ajustar tanto el número de unidades como los metros cuadrados destinados a la venta.
Pese a la reducción de su red, la compañía mantiene una reserva de más de 50 terrenos para futuros proyectos. El objetivo es conservar capacidad de expansión hacia nuevos municipios y fortalecer su participación de mercado tanto mediante tiendas físicas como a través de sus canales digitales.
“Continuamos invirtiendo en la modernización de nuestras tiendas, el fortalecimiento de la propuesta comercial y la incorporación de nuevos servicios que respondan a la evolución de las necesidades de nuestros clientes”, dijo la empresa.