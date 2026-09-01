El comportamiento es distinto en el negocio de internet. En el mismo periodo, las conexiones de internet fijo de Telmex pasaron de 8.7 millones a 12 millones, un incremento de alrededor de 37.9%.

WhatsApp y apps de mensajería ganan terreno

La telefonía fija comenzó a perder relevancia a medida que los teléfonos celulares se convirtieron en el principal dispositivo de comunicación de los consumidores. Para las nuevas generaciones, realizar una llamada desde un número fijo dejó de formar parte de los hábitos cotidianos.

A esto se suma el crecimiento de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Messenger, que trasladaron buena parte de las comunicaciones hacia plataformas digitales. La voz dejó de ser el centro de la comunicación y el acceso a datos adquirió mayor importancia.

El cambio también se observa en el consumo de servicios móviles. Durante el segundo trimestre de 2026, el tráfico de datos creció 5.6% anual, hasta alcanzar un promedio de 6.6 gigabytes por usuario al mes, de acuerdo con datos de la consultora The CIU.

El comportamiento muestra que los consumidores destinan cada vez más tiempo y dinero a servicios basados en datos, desde mensajería y redes sociales hasta plataformas de entretenimiento, videollamadas y servicios en la nube.

Para Telmex, esta transición implica que el valor de una conexión residencial ya no está determinado principalmente por la posibilidad de realizar llamadas, sino por la capacidad de ofrecer acceso estable y de mayor velocidad a internet.

¿Por qué Telmex mantiene las líneas fijas?

Aunque el número de líneas de Telmex ha disminuido, la empresa continúa como el principal operador del mercado de telefonía fija en México. Al cuarto trimestre de 2025, el operador concentraba 32.2% del mercado de líneas fijas, mientras que Televisa ocupaba el segundo lugar, con 26.8%.

La reducción en el uso de las líneas fijas no significa, sin embargo, que hayan desaparecido de los hogares mexicanos. Existe todavía un grupo de consumidores que mantiene hábitos asociados con este servicio, principalmente entre los adultos.