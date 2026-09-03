La reducción de puestos de trabajo se produce mientras las armadoras modifican sus volúmenes de producción y buscan eficiencias ante un escenario de mayor incertidumbre comercial y costos crecientes.

Uno de los casos recientes es el de Volkswagen, que redujo los volúmenes de producción de los modelos Jetta y Tiguan en su planta de Puebla.

Para Gabriel Padilla, director general de la INA, estos movimientos generan preocupación por su efecto sobre el empleo, particularmente en entidades donde la industria automotriz tiene una elevada concentración, aunque el organismo todavía mantiene una perspectiva favorable para el cierre del año.

“El dinamismo que trae el sector automotriz, y en particular el de autopartes, ha permitido a nivel nacional absorber esas presiones (las bajas en la producción). Sin embargo, cuando se afecta a alguna entidad en particular, como es el caso de Puebla, obviamente genera mucha preocupación sobre cómo absorber esa disponibilidad de fuerza laboral y cómo puede absorberla no nada más Puebla, sino todo el eje Centro-Bajío del país”, comenta Padilla en entrevista con Expansión.

También Toyota , General Motors y Hyundai han anunciado ajustes en sus volúmenes de producción.

Estos cambios impactan directamente a la producción de autopartes, que es el motor del empleo automotriz. De acuerdo con el documento más reciente de Diálogos de la Industria Automotriz, la fabricación de componentes representa alrededor de 41.5% del empleo total del sector automotriz en México.

Menores volúmenes presionan el empleo

El deterioro en el mercado laboral de los proveedores ocurre pese a que la producción de autopartes mantiene tasas positivas. Entre enero y mayo de este año, la fabricación nacional de componentes alcanzó 58,878 millones de dólares, un incremento de 10% frente al mismo periodo de 2025, según los últimos datos de la INA.

Este desempeño ha permitido amortiguar parte del impacto generado por los menores volúmenes de fabricación en determinadas plantas. Sin embargo, el crecimiento de la producción no se ha traducido necesariamente en una recuperación proporcional del empleo.