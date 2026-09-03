¿Se fue el internet? El derecho poco conocido para que Telmex o Izzi te reembolsen dinero

Izzi puede regresarte hasta una cuarta parte de tu dinero

El contrato de prestación de servicios de la compañía establece en su cláusula Décima Primera que, cuando los servicios contratados no se presten en la forma y términos acordados por causas atribuibles a la empresa, el proveedor debe compensar al suscriptor por la parte proporcional del precio del servicio, plan o paquete que se dejó de prestar.

Si tu internet falla, reporta la interrupción a tu proveedor y guarda el número de folio. (FB/Izzi Puebla)



A esa compensación se suma una bonificación de 20% del monto del periodo de afectación.

Por ejemplo, si una persona contrató un paquete de internet por 500 pesos mensuales y se determina que estuvo sin el servicio durante un periodo que genera una compensación, el monto se calcula por los días afectados. Sobre ese tiempo se aplica la bonificación establecida en el contrato.

El contrato también señala que el usuario debe reportar la falla o interrupción a Izzi. La empresa indica que el reporte puede hacerse a través de sus canales de atención y que, una vez recibido, determinará el tiempo necesario para reparar la falla, el cual no puede exceder las 24 horas siguientes al reporte.

Esto hace que guardar el número de reporte sea importante para cualquier reclamación posterior.

¿Cuándo aplica el reembolso con Izzi?

Izzi tiene además un procedimiento específico para solicitar el reembolso por fallas de servicio. En su página de ayuda señala que los clientes que hayan reportado una falla y tengan los números de reporte pueden solicitar el reembolso por los días en que no tuvieron el servicio por más de 24 horas.

La solicitud puede realizarse desde la aplicación, su página web, una sucursal, WhatsApp, correo electrónico o el centro de atención telefónica. El usuario debe seleccionar el servicio afectado y los días en los que presentó la falla, además de proporcionar, en su caso, los números de reporte.





Cuando procedan las bonificaciones o compensaciones deben realizarse a más tardar en la siguiente fecha de corte y reflejarse en el siguiente estado de cuenta.