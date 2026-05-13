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Izzi elimina 980 empleos tras integración con Sky; la mayoría en call centers

La integración con Sky impulsó ajustes equivalentes al 15.5% de la plantilla, mientras Izzi acelera el uso de IA para reducir costos operativos.
mié 13 mayo 2026 05:53 AM
La fusión de Izzi con Sky para revivir el negocio deja una ola de despido: deja sin trabajo a 980 empleados
Durante la unión de activos de Izzi y Sky, el área que sufrió los mayores recortes fue la de Call Center debido a que la empresa plantea implementar sinergias y eficiencias con IA. (Foto: Cortesía Izzi)

La integración entre Izzi y Sky no solo redefinió el negocio de televisión de paga e internet fijo de Grupo Televisa. También aceleró un ajuste laboral que venía gestándose desde hace años y que encontró en la automatización y la Inteligencia Artificial (IA) un nuevo catalizador para reducir costos y compactar la operación.

La subsidiaria de telecomunicaciones del grupo concluyó la integración de los activos de ambas compañías en medio de un entorno de presión competitiva para los operadores tradicionales de televisión restringida y banda ancha fija. Hasta ahora, la empresa no ha aclarado si la consolidación derivará en una nueva marca comercial o si alguna de las dos desaparecerá.

Pero La integración tecnológica y operativa también derivó en un recorte de personal. Al cierre de 2025, la empresa eliminó 980 plazas de trabajo, equivalentes al 15.5% de la plantilla total reportada al cierre de 2023, cuando comenzó la reestructura corporativa.

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Una apuesta por la IA

Los mayores recortes se concentraron en los call centers, una de las áreas que desde hace tiempo estaba bajo revisión dentro de la compañía por sus costos operativos y los problemas recurrentes en la atención al cliente.

Desde 2024, mientras avanzaba la integración entre Izzi y Sky, la empresa ya anticipaba que buscaría generar sinergias y eficiencias en áreas comerciales, programación, tecnología, finanzas, marketing y servicio al cliente.

La reducción de personal coincide con una transformación más amplia dentro de la compañía que busca sustituir gradualmente parte de la atención humana de atención telefónica por herramientas de IA.

Francisco Valim, CEO de Izzi y Sky, adelantó que durante este año la empresa incorporará IA en el área de atención al cliente mediante herramientas desarrolladas por Oracle, Salesforce y Amazon Web Services.

“Este es el año en que pasaremos de un teléfono típico a un operador telefónico basado en IA”, afirmó el directivo durante una llamada con analistas con motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

Valim reconoció además que desde hace meses la compañía ya comenzó a integrar IA en la interacción con consumidores y aseguró que la medida ha generado "resultados relevantes".

La compañía no ha detallado cuántos centros de atención continúan operando con personal humano. Sin embargo, diversas fuentes señalaron previamente a Expansión que el servicio al cliente era uno de los principales puntos débiles de la empresa, debido a la falta de coordinación entre las áreas de producto y atención al consumidor.

La reestructura laboral ocurre mientras Grupo Televisa busca consolidar en una sola operación los negocios de internet fijo, televisión por cable y satélite para fortalecer márgenes y competir contra Megacable, Telmex, Totalplay y plataformas digitales como Netflix.

La consolidación ya comenzó a reflejarse en las finanzas de la empresa. Al cierre de 2025, Izzi redujo sus gastos totales en 24.8%, al pasar de 1,020.8 millones de pesos a 767.5 millones. De acuerdo con la compañía, la disminución respondió principalmente a indemnizaciones y liquidaciones derivadas de la propia reestructura.

Aun así, el negocio todavía enfrenta retos para recuperar dinamismo. Aunque Izzi logró incrementar 1.3% su base de usuarios únicos durante 2025, sus ingresos mostraron una ligera contracción de 0.3% frente al año previo.

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Cambios laborales y presión regulatoria

La reducción de personal y la apuesta por herramientas tecnológicas ocurren en un contexto de mayores obligaciones laborales para las empresas en México.

Desde 2023, las compañías han enfrentado incrementos de 20% al salario mínimo general. A ello se suman nuevas regulaciones como la denominada “Ley Silla”, que prohíbe periodos prolongados de pie, así como la propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Para Izzi, estos cambios podrían implicar ajustes en infraestructura, reorganización operativa y modificaciones en las políticas laborales. La empresa también reconoció que las reformas han elevado las exigencias de trabajadores y sindicatos en materia de prestaciones y aumentos salariales, lo que podría incrementar sus costos operativos.

“Al cierre de 2025, cerca del 44.09% del personal de la empresa cuenta con representación sindical”, detalló la compañía en su reporte anual.

Dos fuentes consultadas previamente por Expansión señalaron que los despidos al interior de la empresa anticipaban un posible escenario de aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. La mayoría de los recortes afectó a trabajadores afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr).

Según esas fuentes, los nuevos empleados recibirían salarios inferiores a los de los trabajadores sindicalizados, como parte de una estrategia para reducir costos laborales ante eventuales cambios regulatorios.

La integración entre Izzi y Sky redefine no solo la estructura operativa de Grupo Televisa, sino también el perfil de una empresa que busca dejar atrás el modelo tradicional de televisión de paga para convertirse en un jugador más eficiente y apoyado en herramientas tecnológicas.

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Telecomunicaciones

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