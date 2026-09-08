¿Por qué se hundieron las acciones de Televisa 12.7% en la BMV? La razón detrás de la caída

¿Por qué cayeron las acciones de Grupo Televisa?

De acuerdo con la explicación que Televisa envió a la BMV , la fuerte caída de sus acciones no se debió a un nuevo problema en sus resultados ni a un cambio en la situación financiera de la empresa. Entonces, ¿qué pasó?

La compañía señaló que el desplome podría estar relacionado con la posibilidad de que sus acciones salgan del S&P/BMV IPC, uno de los principales indicadores de la Bolsa mexicana y que reúne a un grupo de las empresas más representativas del mercado.

El pasado 4 de septiembre, S&P Dow Jones Indices publicó los resultados preliminares de su revisión y señaló que Televisa podría dejar de formar parte de este índice a partir del 21 de septiembre.

¿Y por qué una noticia como esta puede hacer que una acción caiga? De manera sencilla, algunos fondos de inversión compran acciones de las empresas que forman parte del índice. Si una compañía sale de él, esos fondos pueden tener que vender parte de las acciones que poseen.



Esto puede aumentar la cantidad de acciones que se ponen a la venta al mismo tiempo. Cuando hay más títulos disponibles y menos compradores dispuestos a adquirirlos, el precio puede bajar.

Televisa considera que este posible cambio en la composición del índice pudo estar detrás del movimiento inusitado de sus acciones. La empresa también aclaró que no utilizó su fondo de recompra durante la jornada y que no tenía conocimiento de que integrantes de su Consejo de Administración o sus principales directivos hubieran realizado operaciones con sus acciones.

Por ahora, la salida de Televisa del índice todavía no está confirmada. S&P Dow Jones Indices publicará los resultados definitivos el 11 de septiembre.