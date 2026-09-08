¿Por qué se hundieron las acciones de Televisa 12.7% en la BMV? La razón detrás de la caída

Grupo Televisa tuvo este lunes 7 de septiembre una de sus peores jornadas recientes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Sus acciones se desplomaron 12.70% y terminaron el día en 7.74 pesos por título.
La caída interrumpió una racha de estabilidad y colocó a las acciones de Televisa (BMV:TLEVISACPO) cerca de su mínimo anual, manteniéndose muy próxima a uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años, de acuerdo con los registros históricos de la BMV.
El fuerte descenso llamó la atención de los inversionistas y abrió una pregunta: ¿por qué cayeron tanto las acciones de Televisa? La propia empresa salió a explicar qué pudo estar detrás de este movimiento.
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¿Por qué cayeron las acciones de Grupo Televisa?
De acuerdo con la explicación que Televisa envió a la BMV , la fuerte caída de sus acciones no se debió a un nuevo problema en sus resultados ni a un cambio en la situación financiera de la empresa. Entonces, ¿qué pasó?
La compañía señaló que el desplome podría estar relacionado con la posibilidad de que sus acciones salgan del S&P/BMV IPC, uno de los principales indicadores de la Bolsa mexicana y que reúne a un grupo de las empresas más representativas del mercado.
El pasado 4 de septiembre, S&P Dow Jones Indices publicó los resultados preliminares de su revisión y señaló que Televisa podría dejar de formar parte de este índice a partir del 21 de septiembre.
¿Y por qué una noticia como esta puede hacer que una acción caiga? De manera sencilla, algunos fondos de inversión compran acciones de las empresas que forman parte del índice. Si una compañía sale de él, esos fondos pueden tener que vender parte de las acciones que poseen.
Esto puede aumentar la cantidad de acciones que se ponen a la venta al mismo tiempo. Cuando hay más títulos disponibles y menos compradores dispuestos a adquirirlos, el precio puede bajar.
Televisa considera que este posible cambio en la composición del índice pudo estar detrás del movimiento inusitado de sus acciones. La empresa también aclaró que no utilizó su fondo de recompra durante la jornada y que no tenía conocimiento de que integrantes de su Consejo de Administración o sus principales directivos hubieran realizado operaciones con sus acciones.
Por ahora, la salida de Televisa del índice todavía no está confirmada. S&P Dow Jones Indices publicará los resultados definitivos el 11 de septiembre.
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¿Cómo va Televisa en 2026?
El segundo trimestre muestra una Televisa con resultados mixtos. Entre abril y junio, sus ingresos cayeron 3%, a 14,288.9 millones de pesos, principalmente por el mal desempeño de Sky. Sin embargo, la empresa logró mejorar su operación: su utilidad operativa creció 5% y su margen pasó a 41.8%.
El principal contraste está en sus clientes. Mientras los ingresos de sus servicios de internet y telefonía crecieron 1.8% y sumaron 78,700 nuevas unidades generadoras de ingresos, Sky perdió 279,100 cuentas durante el trimestre.
Al cierre de junio, Televisa también había reducido su deuda en 5,344.6 millones de pesos frente a diciembre de 2025. En pocas palabras, la empresa está haciendo más eficiente su operación y fortaleciendo su negocio de telecomunicaciones, pero la pérdida de clientes de Sky y el desempeño de sus empresas asociadas siguen pesando sobre sus resultados finales.
Esto ocurre después de que Emilio Azcárraga Jean dejara la gestión directa de la empresa para atender asuntos legales y financieros. Sin embargo, su salida de la operación cotidiana de Grupo Televisa no significa que haya desaparecido del grupo empresarial: conserva su participación accionaria y mantiene cargos en empresas relacionadas.
Azcárraga Jean continúa como presidente de Fundación Televisa y consejero patrimonial de TelevisaUnivision. Además, preside los consejos de administración de Grupo Ollamani, Cablevisión e Innova (Sky), por lo que mantiene una importante presencia en negocios vinculados con Televisa, aunque ya no dirige directamente la empresa matriz.