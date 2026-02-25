Publicidad

Ocho de cada 10 empresas en Jalisco sufren afectaciones tras la muerte de “El Mencho”

La paralización de actividades tras el abatimiento de Nemesio Oseguera provocó pérdidas cercanas a 2,000 millones de pesos en las zonas afectadas y obligó a cierres, suspensión de vuelos y bloqueos logísticos.
mié 25 febrero 2026 05:05 AM
De acuerdo con FEMSA, más de 200 Oxxos resultaron afectados tras la ola de violencia que suscitada este domingo. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El 81% de las empresas en Jalisco reportó afectaciones en su operación tras la paralización de actividades derivada del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la entidad.

La violencia y los bloqueos carreteros obligaron a empresas de todos los sectores a cancelar servicios, suspender operaciones o reducir horarios, de acuerdo con el organismo empresarial.

En medio de autos, camiones y autobuses incendiados, las grandes cadenas activaron medidas preventivas. Soriana cerró temporalmente nueve tiendas en Jalisco; La Comer redujo horarios y Walmart habilitó canales de atención vía WhatsApp para informar a sus clientes.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueño de Oxxo, activó protocolos de seguridad tras las afectaciones en más de 200 unidades, incendiadas o vandalizadas. La empresa también cerró preventivamente otros establecimientos fuera de Jalisco.

Empresas como Costco, IKEA, Palacio de Hierro, KidZania, Estafeta, Estrella Roja, ETN y AT&T suspendieron operaciones “hasta nuevo aviso”.

La violencia también afectó el transporte aéreo. Aeroméxico, Viva y Volaris suspendieron vuelos hacia Guadalajara y Puerto Vallarta. El Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó un ambiente de psicosis entre usuarios, especialmente en la terminal tapatía.

Aunque los vuelos hacia la entidad ya operan con normalidad, las pérdidas económicas no se quedaron solo en Jalisco. El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), estimaron que, por la parálisis en las actividades productivas, se perdieron alrededor de 2,000 millones de pesos.

Desde la perspectiva de Ignacio Martínez, coordinador del LACEN, el abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa una señal positiva para la iniciativa privada al reactivar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, consideró que las empresas aún enfrentan un panorama de incertidumbre para la continuidad de sus operaciones bajo un estricto Estado de Derecho, un desafío cuya solución recae en las autoridades.

“El gobierno estatal tiene que brindar esa certidumbre en torno a una mayor seguridad, también a nivel municipal. Las fuerzas armadas federales ya hicieron lo suyo, ahora compete a los gobiernos estatales, principalmente en Jalisco, asegurar el escenario para que crezca la producción y por supuesto, la inversión y con ello la economía”, comenta en entrevista con Expansión.

El regreso a la normalidad va a paso lento. Coparmex Jalisco reportó que el 69% de las empresas no operó este lunes, y las que sí lo hicieron enfrentaron “limitaciones importantes en la asistencia de su personal”.

Tras los dos días en los que el Gobierno de Jalisco activó el llamado “Código Rojo”, el 88% de las empresas reportó afectaciones económicas directas. En compañías medianas y grandes, las pérdidas superaron el millón de pesos, mientras que en micro y pequeños agentes económicos oscilaron entre 10,000 y 50,000 pesos, de acuerdo con Coparmex Jalisco.

La actividad comienza a restablecerse, aunque la herida sobre la situación permanece. El 96% de las empresas ya opera nuevamente y en carreteras federales, cerca del 95% de las rutas volvió a la normalidad, de acuerdo con firmas de autotransporte de pasajeros como ETN.

Para Omar Guerrero Rodríguez, socio director de Hogan Lovells en México, el hecho de que la crisis se haya disipado en 48 horas representa una señal favorable para la iniciativa privada frente al escenario de la noche del domingo, ya que la coyuntura parecía que se prolongaría por más tiempo.

“El empresariado leerá como positivo que, a 48 horas del operativo, ya se observen signos de recuperación. Que el grupo haya quedado acéfalo también envía una señal de tranquilidad”, dijo a Expansión.

Las empresas, para las que la seguridad y el Estado de Derecho son pilares operativos, vuelven poco a poco a la normalidad, pero los efectos de la ola de violencia que arrasó a Jalisco y otras regiones del país, continúan saliendo a la luz.

Con información de Mara Echeverría.

