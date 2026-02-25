Ocho de cada 10 empresas en Jalisco sufren afectaciones tras la muerte de “El Mencho”

En medio de autos, camiones y autobuses incendiados, las grandes cadenas activaron medidas preventivas. Soriana cerró temporalmente nueve tiendas en Jalisco; La Comer redujo horarios y Walmart habilitó canales de atención vía WhatsApp para informar a sus clientes.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueño de Oxxo, activó protocolos de seguridad tras las afectaciones en más de 200 unidades, incendiadas o vandalizadas. La empresa también cerró preventivamente otros establecimientos fuera de Jalisco.

Empresas como Costco, IKEA, Palacio de Hierro, KidZania, Estafeta, Estrella Roja, ETN y AT&T suspendieron operaciones “hasta nuevo aviso”.

La violencia también afectó el transporte aéreo. Aeroméxico, Viva y Volaris suspendieron vuelos hacia Guadalajara y Puerto Vallarta. El Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó un ambiente de psicosis entre usuarios, especialmente en la terminal tapatía.

Aunque los vuelos hacia la entidad ya operan con normalidad, las pérdidas económicas no se quedaron solo en Jalisco. El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), estimaron que, por la parálisis en las actividades productivas, se perdieron alrededor de 2,000 millones de pesos.

Desde la perspectiva de Ignacio Martínez, coordinador del LACEN, el abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa una señal positiva para la iniciativa privada al reactivar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, consideró que las empresas aún enfrentan un panorama de incertidumbre para la continuidad de sus operaciones bajo un estricto Estado de Derecho, un desafío cuya solución recae en las autoridades.