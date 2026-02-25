Ocho de cada 10 empresas en Jalisco sufren afectaciones tras la muerte de “El Mencho”

“El gobierno estatal tiene que brindar esa certidumbre en torno a una mayor seguridad, también a nivel municipal. Las fuerzas armadas federales ya hicieron lo suyo, ahora compete a los gobiernos estatales, principalmente en Jalisco, asegurar el escenario para que crezca la producción y por supuesto, la inversión y con ello la economía”, comenta en entrevista con Expansión.
El regreso a la normalidad va a paso lento. Coparmex Jalisco reportó que el 69% de las empresas no operó este lunes, y las que sí lo hicieron enfrentaron “limitaciones importantes en la asistencia de su personal”.
Tras los dos días en los que el Gobierno de Jalisco activó el llamado “Código Rojo”, el 88% de las empresas reportó afectaciones económicas directas. En compañías medianas y grandes, las pérdidas superaron el millón de pesos, mientras que en micro y pequeños agentes económicos oscilaron entre 10,000 y 50,000 pesos, de acuerdo con Coparmex Jalisco.
La actividad comienza a restablecerse, aunque la herida sobre la situación permanece. El 96% de las empresas ya opera nuevamente y en carreteras federales, cerca del 95% de las rutas volvió a la normalidad, de acuerdo con firmas de autotransporte de pasajeros como ETN.
Para Omar Guerrero Rodríguez, socio director de Hogan Lovells en México, el hecho de que la crisis se haya disipado en 48 horas representa una señal favorable para la iniciativa privada frente al escenario de la noche del domingo, ya que la coyuntura parecía que se prolongaría por más tiempo.
“El empresariado leerá como positivo que, a 48 horas del operativo, ya se observen signos de recuperación. Que el grupo haya quedado acéfalo también envía una señal de tranquilidad”, dijo a Expansión.
Las empresas, para las que la seguridad y el Estado de Derecho son pilares operativos, vuelven poco a poco a la normalidad, pero los efectos de la ola de violencia que arrasó a Jalisco y otras regiones del país, continúan saliendo a la luz.
Con información de Mara Echeverría.