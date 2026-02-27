En tres días roban 396 vehículos en Jalisco y exhiben la fragilidad carretera

Las autoridades no emitieron una instrucción formal para suspender operaciones; fueron las propias empresas usuarias de estas vías las que optaron por detener actividades como medida preventiva, tanto para proteger a pasajeros y clientes como a su personal que transita por estas rutas.

Organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) catalogaron el evento como un fenómeno atípico, pero las cifras evidenciaron la gravedad del asunto. Cifras de la AMIS detallan que entre el domingo 22 y martes 24 de febrero se reportaron 396 robos de vehículos en Jalisco, una cifra que a diario oscila en promedio 12 unidades.

El total de hurtos reportados en la entidad durante los tres días posteriores al abatamiento de 'El Mencho' equivalenten a los que se registran en un mes común y corriente.

Pero la situación no quedó solo quedó evidenciada en Jalisco. Entre el domingo y martes pasados, otros 101 vehículos fueron hurtados en Michoacán y otros 80 en Nayarit.

La seguridad en las carreteras es un factor determinante para las empresas al momento de decidir inversiones, particularmente en el sector manufacturero. A través de estas vialidades no sólo se transportan los productos terminados, sino también insumos, activos como la flota vehicular y, sobre todo, el personal.

Desde la perspectiva de Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, más allá de la infraestructura, hoy el principal reto que enfrenta México para su posicionamiento tanto en materia productiva como en logística, es la inseguridad que se vive en carreteras.

El especialista advierte que esta problemática se agudizó tras el reciente operativo de seguridad en Jalisco, por lo que requiere una atención urgente por parte de las autoridades.

“Lo que el gobierno tiene que hacer es blindar lo referente a los canales de distribución precisamente para evitar este tipo de robos, porque lo que hace el empresariado, los industriales, es invertir en la empresa, en su personal, en la logística, en la modernización de sus unidades o vehículos, pero si el gobierno en sus tres niveles no invierte en blindar la seguridad, de nada sirve la inversión que hace el sector empresarial”, comenta en entrevista con Expansión.

La inseguridad ya era un foco de atención desde antes del abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), demuestran que las pérdidas económicas por el robo de mercancías en carreteras federales totalizaron en el último año 7,000 millones de pesos.

Hoy no solo se habla de la pérdida en las mercancías que llegan a transportar los camiones de carga, sino también en la propia pérdida de los propios vehículos, cuyos valores ascienden a millones de pesos. Desde la perspectiva de Martínez, los verdaderos sobrecostos de la problemática reciente saldrán a la luz más adelante, lo que incluso podría implicar aumento en las primas de seguros.