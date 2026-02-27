Publicidad

En tres días roban 396 vehículos en Jalisco y exhiben la fragilidad carretera

El operativo para atacar al líder del CJNG, "El Mencho", dejó 252 bloqueos en 20 estados, paralizó transporte y mercancías y encendió alertas sobre la seguridad en corredores que mueven 80% del comercio terrestre.
vie 27 febrero 2026 05:55 AM
Carreteras, un punto débil en México evidenciado tras la muerte de “El Mencho”
El año pasado el robo al autotransporte de carga en el país totalizó 7,000 millones de pesos, una cifra que para este año deberá de agregar la pérdida de activos de los propios vehículos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mecho” el domingo pasado, las alertas se encendieron prácticamente de forma inmediata para las carreteras, no solo de Jalisco, sino de todo el país. La reacción generó una parálisis de actividades económicas que dependen directamente de estas vías, particularmente el transporte de pasajeros y el traslado de mercancías.

Empresas como ETN, Estafeta, Estrella Roja, suspendieron sus operaciones de manera momentánea ante el foco rojo que implicaba continuar. La situación no fue menor. Para la noche del domingo, las autoridades informaron que se suscitaron 252 bloqueos en 20 entidades a nivel nacional, relacionados con la toma de autobuses de pasajeros, tráileres y automóviles particulares.

La coyuntura evidenció la fragilidad de las carreteras del país en materia de seguridad, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), totalizan 405,273 kilómetros de redes carreteras.

Las autoridades no emitieron una instrucción formal para suspender operaciones; fueron las propias empresas usuarias de estas vías las que optaron por detener actividades como medida preventiva, tanto para proteger a pasajeros y clientes como a su personal que transita por estas rutas.

Organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) catalogaron el evento como un fenómeno atípico, pero las cifras evidenciaron la gravedad del asunto. Cifras de la AMIS detallan que entre el domingo 22 y martes 24 de febrero se reportaron 396 robos de vehículos en Jalisco, una cifra que a diario oscila en promedio 12 unidades.

El total de hurtos reportados en la entidad durante los tres días posteriores al abatamiento de 'El Mencho' equivalenten a los que se registran en un mes común y corriente.

Pero la situación no quedó solo quedó evidenciada en Jalisco. Entre el domingo y martes pasados, otros 101 vehículos fueron hurtados en Michoacán y otros 80 en Nayarit.

La seguridad en las carreteras es un factor determinante para las empresas al momento de decidir inversiones, particularmente en el sector manufacturero. A través de estas vialidades no sólo se transportan los productos terminados, sino también insumos, activos como la flota vehicular y, sobre todo, el personal.

Desde la perspectiva de Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, más allá de la infraestructura, hoy el principal reto que enfrenta México para su posicionamiento tanto en materia productiva como en logística, es la inseguridad que se vive en carreteras.

El especialista advierte que esta problemática se agudizó tras el reciente operativo de seguridad en Jalisco, por lo que requiere una atención urgente por parte de las autoridades.

“Lo que el gobierno tiene que hacer es blindar lo referente a los canales de distribución precisamente para evitar este tipo de robos, porque lo que hace el empresariado, los industriales, es invertir en la empresa, en su personal, en la logística, en la modernización de sus unidades o vehículos, pero si el gobierno en sus tres niveles no invierte en blindar la seguridad, de nada sirve la inversión que hace el sector empresarial”, comenta en entrevista con Expansión.

La inseguridad ya era un foco de atención desde antes del abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), demuestran que las pérdidas económicas por el robo de mercancías en carreteras federales totalizaron en el último año 7,000 millones de pesos.

Hoy no solo se habla de la pérdida en las mercancías que llegan a transportar los camiones de carga, sino también en la propia pérdida de los propios vehículos, cuyos valores ascienden a millones de pesos. Desde la perspectiva de Martínez, los verdaderos sobrecostos de la problemática reciente saldrán a la luz más adelante, lo que incluso podría implicar aumento en las primas de seguros.

“Es ahí donde estaremos viendo una diferencia, ya sea en agosto o septiembre, ya cuando tengamos los datos al primer semestre de 2026, qué tanto incrementan las primas de seguros y los costos estrictamente por cuestión del crimen organizado en el país”, agrega.

Para Omar Guerrero Rodríguez, socio director de Hogan Lovells en México, la iniciativa privada puede tomar en bien el encarar el crimen organizado de manera directa como una señal de certidumbre, pero el verdadero cuestionamiento está en lo que sucederá más adelante.

Lo que un inversionista o el empresariado busca en un primer momento, es que sus activos o capitales están seguros, de acuerdo con Guerrero, de tal manera en que hoy el principal foco está en cómo logrará brindarse esta certidumbre a la iniciativa privada en el mediano y largo plazo.

“Lo peor que les puede pasar a un inversionista, sea nacional o extranjero, es lanzarle mensajes de incertidumbre, de inseguridad y de poca credibilidad. Ahí es donde yo creo que el liderazgo en muchos aspectos tiene que estar presente, para mandar señales de que hay rumbo, visión y planes… el Estado mexicano debe dar las señales adecuadas de liderazgo, de recomposición, de protección de las inversiones, para que a mediano y largo plazo esas inversiones puedan quedarse en el país”, destaca en entrevista con Expansión.

La situación demanda tomar cartas en el asunto en calidad de urgente, pues es en el autotransporte por carreteras que se moviliza el 80% de las mercancías vía terrestre a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Si bien ahora parece imposible contar con personal de seguridad en todas las carreteras del país de forma inmediata, los especialistas consideran fundamental implementar estrategias en los principales corredores del país, como en la Carretera Federal 57, considerada como la más importante para el transporte de mercancías, al conectar Ciudad de México con Piedras Negras, Coahuila, y que atraviesa estados como Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León, entre otros.

“Lo que tiene que hacer el gobierno municipal, estatal y federal es blindar los principales corredores que México, porque la mayoría va para Estados Unidos.De igual forma hacer un combate frontal a la inseguridad en los municipios más más peligrosos del país, lo que es Coatzacoalcos, Ecatepec y Celaya, es decir, los puntos nodales en donde convergen los hubs logísticos del país”, subraya Martínez.

Aunque hoy la situación en las carreteras federales ya se normalizó, la incertidumbre sobre si un episodio similar puede volverse a suscitar y generar la parálisis de estas vialidades como recién sucedió, aún permanece.

