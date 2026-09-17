Tiendas Bara tiene otro negocio detrás de sus precios bajos y ya representa más de 26% de sus ventas

La apuesta ya tiene un peso relevante en el negocio, ya que en su informe anual de 2025, FEMSA señaló que la penetración de marca propia de Tiendas Bara superó 26% de las ventas y continuó creciendo.

De León a una cadena de descuento

Tiendas Bara nació en 1998 en León, Guanajuato, como un formato enfocado en el abastecimiento de productos para el hogar con precios competitivos. Actualmente forma parte de FEMSA y se presenta como una cadena de tiendas de descuento.

En mayo de 2026 , FEMSA reportó que Bara tenía 705 tiendas en operación en Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León y Michoacán. La empresa también anunció entonces una inversión de más de 400 millones de pesos para su expansión en Puerto Vallarta.

El crecimiento de la cadena ha ido acompañado de una estrategia para darle mayor peso a su propuesta de descuento. En septiembre de 2026 , FEMSA informó que Bara proyecta una inversión de 3,750 millones de pesos en Jalisco entre 2026 y 2031 y estima llegar a 1,500 sucursales en el mediano plazo.

En ese modelo, las marcas propias cumplen una función importante: permiten a la cadena tener productos exclusivos y competir por precio dentro de categorías de consumo cotidiano.

Entre los productos de marca propia de Bara hay quesos, embutidos, alimentos básicos y productos para el hogar. (Tiendas Bara/Facebook)





¿Qué vende Bara bajo sus propias marcas?

El catálogo de marcas propias de Tiendas Bara muestra más de 200 productos distribuidos en categorías como carnes frías, lácteos y derivados, desayuno, comidas del hogar, antojo, limpieza del hogar e higiene personal.

En carnes frías hay salchicha de pavo, jamón de pierna, salchicha viena, longaniza, entre otros. En lácteos y derivados aparecen queso fresco ranchero, queso panela y queso asadero, entre otros.



La categoría de desayuno reúne más de 10 productos y en comidas del hogar se concentran 50 productos, con básicos como aceite, arroz, atún, frijoles, garbanzo, champiñones, entre otros.

Para el antojo hay más de 30 productos, entre galletas, chicharrón de cerdo, mantecadas, panqués y roscas.