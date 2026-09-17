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Tiendas Bara tiene otro negocio detrás de sus precios bajos y ya representa más de 26% de sus ventas

BONAMARK y Síprecio son las marcas propias de Tiendas Bara, con productos exclusivos que buscan competir en precio dentro de categorías de consumo cotidiano.
jue 17 septiembre 2026 03:05 PM
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Fachada de Tienda Bara en la que se ven carritos de supermercado.
Tiendas Bara tiene más de 200 productos de marca propia. (Tiendas Bara/Facebook)

Tiendas Bara no sólo busca competir por el precio de la despensa, detrás hay otro negocio que ha ganado peso y son sus marcas propias. Con estos productos que van desde café soluble, quesos y embutidos hasta detergentes, papel higiénico, pañales y productos de higiene personal.

La cadena de descuento de FEMSA tiene dos marcas propias: BONAMARK y Síprecio. Bara explica que desarrolló estas líneas para ofrecer productos de calidad a precios accesibles y de venta exclusiva en sus tiendas.

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La apuesta ya tiene un peso relevante en el negocio, ya que en su informe anual de 2025, FEMSA señaló que la penetración de marca propia de Tiendas Bara superó 26% de las ventas y continuó creciendo.

De León a una cadena de descuento

Tiendas Bara nació en 1998 en León, Guanajuato, como un formato enfocado en el abastecimiento de productos para el hogar con precios competitivos. Actualmente forma parte de FEMSA y se presenta como una cadena de tiendas de descuento.

En mayo de 2026 , FEMSA reportó que Bara tenía 705 tiendas en operación en Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León y Michoacán. La empresa también anunció entonces una inversión de más de 400 millones de pesos para su expansión en Puerto Vallarta.

El crecimiento de la cadena ha ido acompañado de una estrategia para darle mayor peso a su propuesta de descuento. En septiembre de 2026 , FEMSA informó que Bara proyecta una inversión de 3,750 millones de pesos en Jalisco entre 2026 y 2031 y estima llegar a 1,500 sucursales en el mediano plazo.

En ese modelo, las marcas propias cumplen una función importante: permiten a la cadena tener productos exclusivos y competir por precio dentro de categorías de consumo cotidiano.

Tiendas Bara
Entre los productos de marca propia de Bara hay quesos, embutidos, alimentos básicos y productos para el hogar. (Tiendas Bara/Facebook)


¿Qué vende Bara bajo sus propias marcas?

El catálogo de marcas propias de Tiendas Bara muestra más de 200 productos distribuidos en categorías como carnes frías, lácteos y derivados, desayuno, comidas del hogar, antojo, limpieza del hogar e higiene personal.

En carnes frías hay salchicha de pavo, jamón de pierna, salchicha viena, longaniza, entre otros. En lácteos y derivados aparecen queso fresco ranchero, queso panela y queso asadero, entre otros.

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La categoría de desayuno reúne más de 10 productos y en comidas del hogar se concentran 50 productos, con básicos como aceite, arroz, atún, frijoles, garbanzo, champiñones, entre otros.

Para el antojo hay más de 30 productos, entre galletas, chicharrón de cerdo, mantecadas, panqués y roscas.

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Pero en limpieza del hogar es donde aparece la oferta más amplia, con más de 60 productos. El catálogo incluye lavatrastes, detergentes líquidos y en polvo, limpiadores multiusos, cloro, suavizantes, servilletas, toallas de cocina, fibras y productos para distintas necesidades de lavado.

En higiene personal hay hasta 30 productos, entre gel para cabello, jabones de tocador, papel higiénico, shampoo, toallas femeninas, toallitas húmedas, pañales y otros artículos de cuidado personal.

Tiendas Bara
La oferta de marcas propias forma parte de la estrategia de Tiendas Bara para competir en precio dentro de categorías de consumo cotidiano. (Tiendas Bara/Facebook)

¿Cuánto cuestan los productos de Tienda Bara?

Los precios dependen de la presentación y de la vigencia de las promociones. Para el periodo vigente hasta el 29 de septiembre de 2026, entre los productos que promocionan están:

- Queso panela BONAMARK de 200 gramos: 30 pesos.

- Frijoles bayos refritos BONAMARK de 430 gramos: 10 pesos.

- Pan blanco BONAMARK de 640 gramos: 35 pesos.

- Tostadas BONAMARK de 300 gramos: 30 pesos.

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- Mantecadas con nuez BONAMARK: 10 pesos.

- Servilletas BONAMARK de 125 hojas: 15 pesos.

- Suavizante Fresca Primavera BONAMARK de 720 ml: 15 pesos.

La propia página de Tiendas Bara señala que los productos de marca propia están sujetos a disponibilidad en tienda y que las promociones tienen una vigencia determinada.

Una apuesta que va más allá del precio: política de devolución

Tiendas Bara señala que, si un producto no cumple con las expectativas del cliente, puede solicitar la devolución del dinero.

Para hacerla válida, la devolución debe realizarse en la misma sucursal donde se hizo la compra y es necesario presentar el ticket de compra junto con el producto.

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Si el pago se realizó con tarjeta, ya sea de crédito, débito o vales, el cliente también debe presentar la misma tarjeta con la que realizó la compra para recibir la devolución.

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Tiendas Oxxo FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.

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