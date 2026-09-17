Tiendas Bara tiene otro negocio detrás de sus precios bajos y ya representa más de 26% de sus ventas

Tiendas Bara no sólo busca competir por el precio de la despensa, detrás hay otro negocio que ha ganado peso y son sus marcas propias. Con estos productos que van desde café soluble, quesos y embutidos hasta detergentes, papel higiénico, pañales y productos de higiene personal.
La cadena de descuento de FEMSA tiene dos marcas propias: BONAMARK y Síprecio. Bara explica que desarrolló estas líneas para ofrecer productos de calidad a precios accesibles y de venta exclusiva en sus tiendas.
Tiendas Bara nació en 1998 en León, Guanajuato, como un formato enfocado en el abastecimiento de productos para el hogar con precios competitivos. Actualmente forma parte de FEMSA y se presenta como una cadena de tiendas de descuento.
En mayo de 2026 , FEMSA reportó que Bara tenía 705 tiendas en operación en Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León y Michoacán. La empresa también anunció entonces una inversión de más de 400 millones de pesos para su expansión en Puerto Vallarta.
El crecimiento de la cadena ha ido acompañado de una estrategia para darle mayor peso a su propuesta de descuento. En septiembre de 2026 , FEMSA informó que Bara proyecta una inversión de 3,750 millones de pesos en Jalisco entre 2026 y 2031 y estima llegar a 1,500 sucursales en el mediano plazo.
En ese modelo, las marcas propias cumplen una función importante: permiten a la cadena tener productos exclusivos y competir por precio dentro de categorías de consumo cotidiano.
¿Qué vende Bara bajo sus propias marcas?
El catálogo de marcas propias de Tiendas Bara muestra más de 200 productos distribuidos en categorías como carnes frías, lácteos y derivados, desayuno, comidas del hogar, antojo, limpieza del hogar e higiene personal.
En carnes frías hay salchicha de pavo, jamón de pierna, salchicha viena, longaniza, entre otros. En lácteos y derivados aparecen queso fresco ranchero, queso panela y queso asadero, entre otros.
La categoría de desayuno reúne más de 10 productos y en comidas del hogar se concentran 50 productos, con básicos como aceite, arroz, atún, frijoles, garbanzo, champiñones, entre otros.
Para el antojo hay más de 30 productos, entre galletas, chicharrón de cerdo, mantecadas, panqués y roscas.
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Pero en limpieza del hogar es donde aparece la oferta más amplia, con más de 60 productos. El catálogo incluye lavatrastes, detergentes líquidos y en polvo, limpiadores multiusos, cloro, suavizantes, servilletas, toallas de cocina, fibras y productos para distintas necesidades de lavado.
En higiene personal hay hasta 30 productos, entre gel para cabello, jabones de tocador, papel higiénico, shampoo, toallas femeninas, toallitas húmedas, pañales y otros artículos de cuidado personal.
¿Cuánto cuestan los productos de Tienda Bara?
Los precios dependen de la presentación y de la vigencia de las promociones. Para el periodo vigente hasta el 29 de septiembre de 2026, entre los productos que promocionan están:
- Queso panela BONAMARK de 200 gramos: 30 pesos.
- Frijoles bayos refritos BONAMARK de 430 gramos: 10 pesos.