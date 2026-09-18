Durante décadas, la Vitacilina de la caja verde tuvo un lugar muy específico en las casas mexicanas. Era el ungüento que aparecía cuando había una rozadura, una herida leve o algún problema en la piel.
Con el tiempo, la marca se volvió tan reconocible que su nombre dejó de asociarse solamente con un medicamento y comenzó a formar parte de la memoria de varias generaciones. Pero ahora Vitacilina ya no es solamente aquel pequeño tubo de ungüento.
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Kiso Tsuru y el origen de la empresa detrás de Vitacilina
La historia comienza con Kiso Tsuru, un médico y empresario japonés que llegó a México a principios del siglo XX.
La historia empresarial de Tsuru, sin embargo, fue mucho más amplia que la de un laboratorio.
Investigaciones académicas sobre la presencia japonesa en México describen a Tsuru como un empresario que construyó una red de negocios que incluyó actividades farmacéuticas, petroleras, mineras, pesqueras y de infraestructura. En 1928 había creado la Compañía Internacional de Drogas y diez años después fundó la Compañía Internacional de Comercio.
Fue dentro de ese entramado empresarial donde se desarrolló el negocio que terminaría dando origen a una de las marcas más conocidas de los botiquines mexicanos.
El año en que Vitacilina llegó al mercado
La compañía señala que fue en 1953 cuando comenzó la comercialización de Vitacilina, que anteriormente llevaba el nombre de Vitapenicilina.
Después llegarían otras marcas como Derman y Rocainol, ampliando el portafolio de productos relacionados con el cuidado de la piel y la salud.
La marca consiguió mantenerse durante décadas en un mercado en el que los productos farmacéuticos de venta libre tenían una presencia importante en los hogares.
Y no se quedó solamente en México, en 1974, la marca consiguió reconocimiento entre el mercado hispano en Estados Unidos.
De un ungüento a una marca para toda la familia
La expansión de Vitacilina comenzó mucho antes de que aparecieran los sérums y las cremas faciales.
En 1990, la compañía introdujo Vitacilina Bebé, ampliando el uso de la marca hacia el cuidado de la piel de los más pequeños.
Así, el nombre que originalmente estaba relacionado con un ungüento comenzó a utilizarse en diferentes productos y necesidades de cuidado personal. Pero el cambio más evidente llegaría décadas después.
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El salto de Vitacilina al skincare
En 2023, la compañía lanzó Vitacilina Facial, una extensión del portafolio enfocada en el cuidado facial y con productos formulados a base de retinol.
Vitacilina dejó de estar vinculada únicamente con el botiquín y comenzó a competir también en categorías como hidratación, cuidado antiarrugas, luminosidad y limpieza facial.
Actualmente su línea facial incluye, entre otros productos, cremas antiarrugas, aclaradoras, humectantes y de melatonina, además de sérums. La marca utiliza activos como retinol, niacinamida, ácido hialurónico, vitamina C, péptidos de colágeno y vitamina E, dependiendo del producto.
Después llegó al champú
En 2025, Vitacilina lanzó una línea de cuidado capilar, con champú, acondicionadores, tratamientos y cremas para peinar.
La marca pasó así de tener como principal referencia un ungüento multipropósito a construir un portafolio que abarca piel, rostro, cuerpo y cabello.
Actualmente, en su tienda oficial aparecen productos que van desde el ungüento de 16 gramos hasta sérums faciales, cremas, productos corporales y tratamientos capilares.
La empresa cambió de manos
Mientras la marca se transformaba, también cambió el grupo empresarial que estaba detrás de ella.
La Compañía Internacional de Comercio, fabricante de Vitacilina, pasó a formar parte de Taisho Pharmaceutical en 2012, reportó en su momento Expansión .
Diez años después, en 2022, Taisho vendió las empresas mexicanas Grupo Imperial, Kosei y Compañía Internacional de Comercio al Grupo NC, un conglomerado brasileño.
La operación significó la entrada del Grupo NC al mercado mexicano y también la incorporación de Vitacilina a un portafolio mucho más amplio de productos farmacéuticos y de consumo.
El grupo adquirió además el complejo industrial ubicado en Ciudad de México y el portafolio de productos de las compañías compradas.
¿Quién está detrás del Grupo NC?
El nombre que aparece detrás de esta nueva etapa es Carlos Sanchez, empresario brasileño y presidente del consejo del Grupo NC.
Su padre, Emiliano Sanchez, comenzó el negocio que posteriormente se convertiría en EMS. La empresa pasó de una farmacia creada en la década de 1950 a la fabricación de medicamentos y posteriormente se convirtió en una de las principales compañías farmacéuticas de Brasil.
Carlos Sanchez tomó posteriormente el control del negocio familiar y fue uno de los responsables de su expansión.
En 2014 nació formalmente el Grupo NC, nombre que hace referencia a las iniciales de Nanci y Carlos Sanchez, hijos de Emiliano.
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En 2022, el Grupo NC compró las compañías mexicanas que pertenecían a Taisho y con ellas adquirió Vitacilina. La operación permitió al conglomerado entrar al mercado mexicano y sumar una marca con décadas de presencia entre los consumidores.