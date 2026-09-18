Kiso Tsuru y el origen de la empresa detrás de Vitacilina

La historia comienza con Kiso Tsuru, un médico y empresario japonés que llegó a México a principios del siglo XX.

De acuerdo con la historia corporativa de Compañía Internacional de Comercio , Tsuru llegó a México en 1908 y comenzó a participar en el mercado farmacéutico.

En 1928 inició la producción de gotas oftálmicas y el 18 de marzo de 1938 fundó la Compañía Internacional de Comercio, laboratorio que se especializó en medicamentos dermatológicos.



La historia empresarial de Tsuru, sin embargo, fue mucho más amplia que la de un laboratorio.

Investigaciones académicas sobre la presencia japonesa en México describen a Tsuru como un empresario que construyó una red de negocios que incluyó actividades farmacéuticas, petroleras, mineras, pesqueras y de infraestructura. En 1928 había creado la Compañía Internacional de Drogas y diez años después fundó la Compañía Internacional de Comercio.

Fue dentro de ese entramado empresarial donde se desarrolló el negocio que terminaría dando origen a una de las marcas más conocidas de los botiquines mexicanos.

El año en que Vitacilina llegó al mercado

La compañía señala que fue en 1953 cuando comenzó la comercialización de Vitacilina, que anteriormente llevaba el nombre de Vitapenicilina.

Después llegarían otras marcas como Derman y Rocainol, ampliando el portafolio de productos relacionados con el cuidado de la piel y la salud.

La marca consiguió mantenerse durante décadas en un mercado en el que los productos farmacéuticos de venta libre tenían una presencia importante en los hogares.

El ungüento tradicional continúa formando parte del portafolio de Vitacilina pese a la expansión de la marca hacia nuevas categorías. (Foto: Vitacilina/Facebook)



Y no se quedó solamente en México, en 1974, la marca consiguió reconocimiento entre el mercado hispano en Estados Unidos.

De un ungüento a una marca para toda la familia

La expansión de Vitacilina comenzó mucho antes de que aparecieran los sérums y las cremas faciales.

En 1990, la compañía introdujo Vitacilina Bebé, ampliando el uso de la marca hacia el cuidado de la piel de los más pequeños.

Así, el nombre que originalmente estaba relacionado con un ungüento comenzó a utilizarse en diferentes productos y necesidades de cuidado personal. Pero el cambio más evidente llegaría décadas después.