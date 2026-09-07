Carlos Slim se arriesgó con El Globo; compró barato, triplicó su valor y lo vendió a Bimbo por 1,350 millones

El Globo es una de las panaderías y pastelerías con mayor historia en México. Sus orígenes se remontan a 1884, durante el gobierno de Porfirio Díaz, y a lo largo de más de un siglo ha pasado por distintas etapas hasta convertirse en una marca altamente reconocida en el país.

Pero hubo un periodo particularmente llamativo en su historia reciente: durante unos años, El Globo estuvo en manos de Carlos Slim y su grupo empresarial. En 1999, Grupo Sanborns, perteneciente a Grupo Carso, adquirió la cadena, aunque su paso por el conglomerado fue breve si se compara con los más de 100 años de historia de la panadería.

Poco después, Slim decidió vender El Globo a Grupo Bimbo, la empresa panificadora fundada por la familia Servitje . La operación marcó el paso de una de las marcas más tradicionales del país de uno de los mayores grupos empresariales de México a la compañía panificadora más grande del mundo.

¿Cuánto pagó Slim por El Globo, cuánto dinero recibió al venderlo y por qué decidió desprenderse de la cadena? Esta es la historia de una operación empresarial que conectó a dos de los grandes nombres de los negocios en México.