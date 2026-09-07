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Carlos Slim se arriesgó con El Globo; compró barato, triplicó su valor y lo vendió a Bimbo por 1,350 millones

La pastelería había crecido con fuerza bajo Grupo Sanborns, pero terminó fuera de la estrategia de negocios que Carlos Slim trazó para Carso.
lun 07 septiembre 2026 04:00 PM
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Carlos Slim El Globo Bimbo
El Globo pasó por las manos de Carlos Slim antes de incorporarse al portafolio de Grupo Bimbo. (Expansión/Meta AI)

El Globo es una de las panaderías y pastelerías con mayor historia en México. Sus orígenes se remontan a 1884, durante el gobierno de Porfirio Díaz, y a lo largo de más de un siglo ha pasado por distintas etapas hasta convertirse en una marca altamente reconocida en el país.

Pero hubo un periodo particularmente llamativo en su historia reciente: durante unos años, El Globo estuvo en manos de Carlos Slim y su grupo empresarial. En 1999, Grupo Sanborns, perteneciente a Grupo Carso, adquirió la cadena, aunque su paso por el conglomerado fue breve si se compara con los más de 100 años de historia de la panadería.

Poco después, Slim decidió vender El Globo a Grupo Bimbo, la empresa panificadora fundada por la familia Servitje . La operación marcó el paso de una de las marcas más tradicionales del país de uno de los mayores grupos empresariales de México a la compañía panificadora más grande del mundo.

¿Cuánto pagó Slim por El Globo, cuánto dinero recibió al venderlo y por qué decidió desprenderse de la cadena? Esta es la historia de una operación empresarial que conectó a dos de los grandes nombres de los negocios en México.

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Slim compró El Globo y lo hizo crecer con Grupo Sanborns

La apuesta de Carlos Slim no fue simplemente quedarse con las tiendas que ya tenía El Globo, sino hacer crecer la cadena. En 1999, Grupo Sanborns pagó 521 millones de pesos por la participación que le permitió tomar el control de la empresa, que entonces contaba con 82 sucursales; cinco años después, la red ya llegaba a 191 puntos de venta.

El crecimiento vino acompañado de nuevos formatos. Las “islas” en centros comerciales tuvieron buena aceptación y se convirtieron en una vía para llevar los productos de El Globo a más consumidores.

Las ventas también tomaron impulso. En 1999 sumaron 602.9 millones de pesos y para 2004 alcanzaron 994 millones de pesos, de acuerdo con los reportes anuales de esos años . Durante ese periodo, la empresa también amplió su presencia fuera de la Ciudad de México.

Un movimiento clave ocurrió en 2003, cuando El Globo adquirió Pastelerías Monterrey, operación que incorporó 13 tiendas y dos plantas y permitió avanzar en la expansión hacia el norte del país.

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Para sostener ese crecimiento, la empresa invirtió cerca de 10 millones de dólares en una nueva planta en Iztacalco. La transición provocó gastos adicionales en 2002, pero al año siguiente las eficiencias de las nuevas instalaciones ayudaron a elevar la utilidad de operación a 130 millones de pesos.

En 2004, El Globo sumó 34 nuevas tiendas y lanzó un esquema de franquicias. Las ventas crecieron 11.5%, hasta 994 millones de pesos, aunque la utilidad de operación cayó 14.4%, a 117 millones, debido a los costos de la expansión, según indica el respectivo reporte anual.

En seis años, la cadena había cambiado de tamaño y de alcance. Pero el siguiente movimiento de Slim sería todavía más llamativo: poner a la venta un negocio que acababa de expandir.

Grupo Sanborns vendió la cadena de pastelerías El Globo a Grupo Bimbo en 1,350 millones de pesos (mdp). (Foto: Manuel Riestra)
El Globo pasó por las manos de Carlos Slim antes de incorporarse al portafolio de Grupo Bimbo. (Manuel Riestra)

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¿Por qué Slim vendió El Globo a Bimbo?

La venta de El Globo formó parte de una estrategia más amplia de Grupo Carso para reorganizar sus negocios. En su informe de 2005 , el conglomerado explicó que continuaba con una “reestructuración del portafolio de activos”, que incluía la “enajenación de activos no estratégicos”.

El objetivo era concentrar los recursos del grupo en los negocios considerados estratégicos y ganar mayor agilidad para crecer con rentabilidad. En ese contexto, El Globo dejó de estar entre los activos que Grupo Sanborns quería conservar.

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La operación también tuvo un efecto directo en las finanzas de Sanborns. Los recursos obtenidos por la venta de activos ayudaron a reducir su deuda, que al cierre de 2005 quedó en 3,401 millones de pesos, 754 millones menos que un año antes.

Eso no significa que El Globo fuera un negocio en problemas. La cadena había terminado 2004 con 994 millones de pesos en ventas y 191 tiendas. La decisión respondía, más bien, a dónde quería concentrar Grupo Carso su capital.

Y hubo un comprador para el que el negocio encajaba de manera natural: Grupo Bimbo, cuyo principal negocio estaba precisamente en la industria de la panificación.

La venta se concretó el 23 de septiembre de 2005. Bimbo se quedó con el 100% de El Globo y Grupo Sanborns obtuvo 1,350 millones de pesos por la operación, una cifra que además le generó una utilidad contable de 656.5 millones de pesos.

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Grupo Bimbo adquirió el 100% de El Globo en una operación concretada en 2005. (Grupo Bimbo tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 57,000 rutas y más de 151,000 colaboradores.)

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El Globo en la actualidad

Más de un siglo después de su apertura, El Globo conserva una presencia amplia en México. La propia marca señala que actualmente cuenta con más de 170 sucursales en 24 ciudades del país, una expansión muy distinta a aquella primera etapa en la que su presencia estaba concentrada en la Ciudad de México.

Pero la historia reciente muestra que el crecimiento ya no consiste solamente en abrir tiendas. Bajo Grupo Bimbo, El Globo ha comenzado una nueva etapa enfocada en renovar la experiencia de sus clientes y adaptar una marca tradicional a nuevos hábitos de consumo.

En 2025, por ejemplo, inauguró en la colonia Juárez su primera flagship store, con una imagen renovada, barra de café, espacios para permanecer en el establecimiento y una oferta que incorpora desde pan de masa madre y repostería hasta bebidas y bocadillos salados.

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La transformación resulta relevante porque muestra lo que ocurrió con la marca después de aquella operación de 2005. El Globo dejó de ser un activo dentro del portafolio de Grupo Carso y pasó a formar parte de la estrategia de Grupo Bimbo en el segmento de alta repostería. Dos décadas después, Bimbo mantiene a El Globo dentro de su portafolio de marcas en México.

Así, la historia de El Globo no terminó con la venta de Carlos Slim. Al contrario, aquella operación abrió una nueva etapa para una empresa que ha sobrevivido a cambios de dueños, transformaciones del mercado y nuevas formas de consumir. Hoy, su desafío es distinto al de hace un siglo: mantener el valor de una marca nacida en 1884 mientras encuentra nuevas maneras de seguir siendo relevante para las siguientes generaciones.

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Carlos Slim adquirió El Globo en 1999 a través de Grupo Sanborns. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

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