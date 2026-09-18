“Definitivamente podemos vernos con 10 ubicaciones y posiblemente más. Comenzaremos con un par este año y después continuaremos la expansión el próximo”, señala Ashley Kechter, presidenta global de Vuori, en entrevista exclusiva con Expansión.

La inversión en la tienda de Antara y las metas de venta para el primer año permanecerán confidenciales. Kechter tampoco reveló el precio promedio que la compañía espera alcanzar en México.

Fundada en 2015 por Joe Kudla en Encinitas, California, Vuori probó primero el mercado mexicano mediante el comercio electrónico y puntos de venta mayoristas seleccionados. La respuesta obtenida influyó en la decisión de establecer una operación física.

“Ya conocíamos la demanda por el producto y por la marca. También encontramos similitudes entre el consumidor mexicano y el que atendemos en Estados Unidos”, explica Kechter.

La cercanía con San Diego también influyó en la elección del país. La compañía identificó entre los consumidores mexicanos interés por la moda, el movimiento, el bienestar y las actividades al aire libre.

El comercio electrónico continuará como una parte central de su estrategia omnicanal, mientras Grupo Axo administrará las tiendas, la distribución y el inventario. La ejecución operativa será determinante para avanzar hacia las 10 unidades previstas.

Vuori nació con una oferta enfocada en hombres y después incorporó prendas para mujeres. Actualmente reporta una participación equilibrada entre ambos segmentos y ubica a su consumidor principal entre los 28 y 35 años.

Su propuesta combina prendas de entrenamiento con ropa para actividades cotidianas. “Nuestros productos pueden usarse para hacer ejercicio, salir o incluso trabajar. Ofrecemos más ocasiones de uso que una marca tradicional de fitness”, dice Kechter.

Vuori combinará publicidad digital e influencers para ganar reconocimiento

La entrada de Vuori la ubica frente a Lululemon en el segmento premium de athleisure y, en un campo más amplio, ante Nike, Adidas y Under Armour, marcas que ya tienen presencia física, ventas digitales y comunidades de consumidores en México.

La primera campaña local recurrirá a influencers relacionados con gastronomía, ejercicio y estilo de vida, entre ellos, Robe Grill, Mau Otero, Iker Walker, Camila Franco y Eduardo Pérez Sandi.

La directiva compartió que Vuori combinará su alcance con publicidad en Meta, Google y YouTube, además de colaboraciones con gimnasios, estudios y espacios de bienestar, sin detallar cuáles.

“Tenemos medios pagados para impulsar el comercio electrónico, pero también trabajamos con influencers relevantes y con experiencias en las que el consumidor pueda conocer el estilo de vida de la marca”, señala Kechter.

Los socios locales también ayudarán a adaptar la comunicación y la experiencia de tienda sin borrar el origen californiano de Vuori.

“Queremos conservar la inspiración de California, pero es importante crear una experiencia local. El consumidor mexicano debe poder verse representado dentro de la marca”, puntualizó la directiva.