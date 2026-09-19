Chivas: así fue el litigio de 17 años que puso en riesgo a los Vergara al frente del equipo

Según las explicaciones que dio Antonio Jasso, abogado de la asociación a lo largo del caso, Vergara pagó a los asociados para la transformación del equipo de sociedad civil a sociedad mercantil, por lo que presentó y obtuvo un amparo en 2008 que buscaba una restitución de los activos.

¿Cómo se resolvió la disputa por la propiedad de las Chivas?

El 10 de julio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de amparo promovido por la asociación civil Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil, para que los activos del equipo volvieran a manos de esta AC, era infundado. De esa forma, los Vergara se libraron de cualquier controversia sobre la propiedad de las Chivas.

Antes de que se diera a conocer el resultado de la Suprema Corte, Expansión entrevistó a Amaury Vergara , en ese entonces ya presidente de Chivas Omnilife, quien comentó su confianza respecto a que la decisión de la Corte los favorecería.

"Con mucha seguridad y certeza te digo que la adquisición del equipo hace 17 años fue 100% legal. Eso me mantiene muy tranquilo, porque sabemos que el sistema legal del país va actuar como corresponde", dijo el directivo.

También señaló que la labor de su padre, Jorge Vergara –quien murió el 19 de noviembre de 2019–, al frente de la institución deportiva fue incuestionable y ofreció a los miembros de la AC a sumarse al proyecto de Chivas como parte de los negocios de su familia.