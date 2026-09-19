Chivas: así fue el litigio de 17 años que puso en riesgo a los Vergara al frente del equipo

La familia Vergara es una de los referentes más importantes en el futbol mexicano desde octubre de 2002, cuando Jorge Vergara se convirtió en el propietario del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, esta historia no fue sencilla, ya que en su camino se encontró con una disputa legal que duró 17 años.
¿Por qué la propiedad de las Chivas estuvo en disputa?
Luego de adquirir a las Chivas del Guadalajara , la Asociación Civil Club Deportivo Guadalajara inició una disputa por la propiedad del equipo de futbol bajo el argumento de que obtuvo el respaldo de los miembros de una forma controversial.
En julio de 2019, cuando el caso legal estaba a punto de llegar a su fin, Francisco Cárdenas, en ese entonces presidente de la asociación civil, recordó que en 2002, tras la llegada de Vergara a la asociación, este se hizo con el apoyo de la mayoría de los asociados a través de “sobornos por seis millones de pesos a cada uno” para tener el control del equipo.