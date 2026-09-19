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Chivas: así fue el litigio de 17 años que puso en riesgo a los Vergara al frente del equipo

La batalla legal de la antigua Asociación Civil en contra de la adquisición del Rebaño Sagrado fue uno de los episodios más controversiales en el futbol mexicano hasta su resolución en 2019.
sáb 19 septiembre 2026 11:40 AM
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Vista panorámica del estadio de las Chivas, ubicado en el municipio de Zapopán, al oeste del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
El 10 de julio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de amparo promovido por la asociación civil Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil, para que los activos del equipo volvieran a manos de esta AC, era infundado. (Arturo Peña Romano Medina/Getty Images)

La familia Vergara es una de los referentes más importantes en el futbol mexicano desde octubre de 2002, cuando Jorge Vergara se convirtió en el propietario del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, esta historia no fue sencilla, ya que en su camino se encontró con una disputa legal que duró 17 años.

¿Por qué la propiedad de las Chivas estuvo en disputa?

Luego de adquirir a las Chivas del Guadalajara , la Asociación Civil Club Deportivo Guadalajara inició una disputa por la propiedad del equipo de futbol bajo el argumento de que obtuvo el respaldo de los miembros de una forma controversial.

En julio de 2019, cuando el caso legal estaba a punto de llegar a su fin, Francisco Cárdenas, en ese entonces presidente de la asociación civil, recordó que en 2002, tras la llegada de Vergara a la asociación, este se hizo con el apoyo de la mayoría de los asociados a través de “sobornos por seis millones de pesos a cada uno” para tener el control del equipo.

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Según las explicaciones que dio Antonio Jasso, abogado de la asociación a lo largo del caso, Vergara pagó a los asociados para la transformación del equipo de sociedad civil a sociedad mercantil, por lo que presentó y obtuvo un amparo en 2008 que buscaba una restitución de los activos.

¿Cómo se resolvió la disputa por la propiedad de las Chivas?

El 10 de julio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de amparo promovido por la asociación civil Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil, para que los activos del equipo volvieran a manos de esta AC, era infundado. De esa forma, los Vergara se libraron de cualquier controversia sobre la propiedad de las Chivas.

Antes de que se diera a conocer el resultado de la Suprema Corte, Expansión entrevistó a Amaury Vergara , en ese entonces ya presidente de Chivas Omnilife, quien comentó su confianza respecto a que la decisión de la Corte los favorecería.

"Con mucha seguridad y certeza te digo que la adquisición del equipo hace 17 años fue 100% legal. Eso me mantiene muy tranquilo, porque sabemos que el sistema legal del país va actuar como corresponde", dijo el directivo.

También señaló que la labor de su padre, Jorge Vergara –quien murió el 19 de noviembre de 2019–, al frente de la institución deportiva fue incuestionable y ofreció a los miembros de la AC a sumarse al proyecto de Chivas como parte de los negocios de su familia.

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Chivas Amaury Vergara Jorge Vergara

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