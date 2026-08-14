El AIFA dejó de perder dinero y su director afirma que ya no necesita recursos fiscales: "Ahí están los resultados"

En ese periodo, el Gobierno de México informó que el aeropuerto había alcanzado su punto de equilibrio, con 78 millones de pesos de utilidades, resultado de ingresos por servicios de 490 millones de pesos y gastos operativos por 412 millones.

“Lo más importante es que en el primer trimestre 2024 este aeropuerto logra rebasar su punto de equilibrio, es decir, ya no necesita de recursos fiscales”, comenta Pastor.

Desde entonces, sostiene, el desempeño operativo ha permitido que el aeropuerto mantenga resultados positivos. Aunque el AIFA ha recibido recursos fiscales para cubrir conceptos específicos, como la nómina y el aseguramiento de su patrimonio, el director asegura que estos recursos no han impedido que la terminal cierre con saldo favorable.

“Nos han otorgado recursos fiscales para efectos de la nómina y el aseguramiento del patrimonio de la instalación y, sin embargo, eso no es necesario. Aun cuando nos han dado estos recursos fiscales en 2024, 2025 y 2026, cuando sacamos las cuentas, nosotros rebasamos el punto de equilibrio, pagamos esas erogaciones fiscales y todavía terminamos con saldo a favor. Desde ese primer trimestre de 2024 continuamos con finanzas sanas”, asegura.

Los recursos asignados al aeropuerto forman parte del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que opera la terminal. Desde 2025, el AIFA aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el tomo correspondiente a la dependencia.

Ese año se destinaron a la terminal de Santa Lucía 924 millones 610,098 pesos entre servicios personales y gastos de operación. Para 2026, el monto se redujo 19.5%, a 744 millones 690,193 pesos.

De la polémica al crecimiento de pasajeros

Desde antes de su construcción, el AIFA quedó en el centro de la polémica tras la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco y la decisión del Gobierno de México de construir una nueva terminal en Santa Lucía.

Cuatro años después de su inauguración, el aeropuerto se ubica como la séptima terminal con mayor volumen de pasajeros transportados en lo que va del año, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).