El AIFA dejó de perder dinero y su director afirma que ya no necesita recursos fiscales: "Ahí están los resultados"

Actualmente opera 40 rutas nacionales, atendidas por Aeroméxico, Viva y Volaris, además de Mexicana de Aviación , que tiene en el AIFA su sede de operaciones. A ellas se suman siete rutas internacionales operadas tanto por aerolíneas mexicanas como extranjeras, entre ellas Arajet.
La oferta internacional, sin embargo, enfrentó un revés. Hasta finales del año pasado estaba previsto que las rutas internacionales aumentaran de siete a 18 mediante nuevas frecuencias hacia Estados Unidos. La decisión del Departamento de Transporte de ese país derivó en la cancelación de 11 de esas rutas , cuya reactivación todavía no tiene una fecha definida.
“Si se logran recuperar este año estaremos pasando de siete a 18 rutas internacionales, en las que Aeroméxico y Viva todavía tienen considerado reanudar esa venta de boletos que se había hecho en el mes de noviembre del año pasado”, comenta el director del AIFA.
A pesar de las cancelaciones, Pastor estima que este año el aeropuerto podría movilizar entre 7.7 y 8 millones de pasajeros, lo que representaría el mayor volumen desde que comenzó operaciones.
El crecimiento también busca acercar a la terminal a las metas establecidas en su Plan de Negocios, que contempla alcanzar 19.5 millones de pasajeros en 2032.
“Para llegar a esa meta, tendríamos que transportar entre 53 y 54,000 pasajeros diarios. Si tomamos en consideración que hay días que hemos tenido más de 28,000 pasajeros en este aeropuerto, significa que estamos en esa meta de alcanzar esa cifra que tenemos establecido en el programa maestro desarrollo”, añade.
La carga, el otro motor del AIFA
El crecimiento del segmento de carga está estrechamente ligado a una de las decisiones que marcaron la operación del aeropuerto. En 2023, el Gobierno de México prohibió las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el objetivo de trasladarlas al AIFA.
La medida provocó el descontento de autoridades estadounidenses, que consideraron que México había violentado acuerdos bilaterales sobre las operaciones aéreas. Ese conflicto derivó posteriormente en la cancelación de algunas rutas de pasajeros hacia Estados Unidos.
Mientras la operación de pasajeros enfrenta ese escenario, el segmento de carga se ha convertido en uno de los principales pilares del AIFA. En lo que va del año, la terminal ha movilizado 202,469 toneladas de carga, con lo que supera al AICM, Guadalajara y Monterrey, entre otros aeropuertos.
Pastor destaca que el crecimiento de esta actividad también se refleja en la recaudación obtenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la Aduana del AIFA. Desde 2023, señala, se han recaudado más de 280,000 millones de pesos en impuestos.
“Si nosotros consideramos que este aeropuerto costó 75,000 millones de pesos, pues ahí están los resultados del retorno de la inversión”, añade.