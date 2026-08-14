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El AIFA deja atrás los números rojos y su director asegura que ya no necesita recursos federales para operar

Isidoro Pastor, director de la terminal aérea, asegura que, pese a recibir recursos fiscales en 2024, 2025 y 2026, el AIFA ha superado su punto de equilibrio, cubierto esas erogaciones y cerrado con saldo a favor.
vie 14 agosto 2026 05:55 AM
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El AIFA dejó de perder dinero y su director afirma que ya no necesita recursos fiscales: "Ahí están los resultados"
Desde antes de su construcción, el AIFA quedó en el centro de la polémica tras la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco y la decisión del Gobierno de México de construir una nueva terminal en Santa Lucía. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), habla desde la sala diplomática de la terminal aérea ante un grupo de empresarios sobre la evolución de las operaciones y las perspectivas del aeropuerto. Su mensaje es que, a más de cuatro años de su inauguración, el proyecto insignia de la cuarta transformación ha logrado mejorar su desempeño tanto en pasajeros como en carga, hasta alcanzar un escenario de finanzas sanas.

Durante una mesa privada de diálogo sobre el futuro de la logística automotriz, organizada por la trasnacional UPS y la American Chamber of Commerce en México (AmCham), y a la que Expansión tuvo acceso, el general brigadier retirado del Ejército asegura que existe un antes y un después para el AIFA a partir del primer trimestre de 2024, cuando la terminal registró por primera vez un un resultado positivo.

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En ese periodo, el Gobierno de México informó que el aeropuerto había alcanzado su punto de equilibrio, con 78 millones de pesos de utilidades, resultado de ingresos por servicios de 490 millones de pesos y gastos operativos por 412 millones.

“Lo más importante es que en el primer trimestre 2024 este aeropuerto logra rebasar su punto de equilibrio, es decir, ya no necesita de recursos fiscales”, comenta Pastor.

Desde entonces, sostiene, el desempeño operativo ha permitido que el aeropuerto mantenga resultados positivos. Aunque el AIFA ha recibido recursos fiscales para cubrir conceptos específicos, como la nómina y el aseguramiento de su patrimonio, el director asegura que estos recursos no han impedido que la terminal cierre con saldo favorable.

“Nos han otorgado recursos fiscales para efectos de la nómina y el aseguramiento del patrimonio de la instalación y, sin embargo, eso no es necesario. Aun cuando nos han dado estos recursos fiscales en 2024, 2025 y 2026, cuando sacamos las cuentas, nosotros rebasamos el punto de equilibrio, pagamos esas erogaciones fiscales y todavía terminamos con saldo a favor. Desde ese primer trimestre de 2024 continuamos con finanzas sanas”, asegura.

Los recursos asignados al aeropuerto forman parte del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que opera la terminal. Desde 2025, el AIFA aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el tomo correspondiente a la dependencia.

Ese año se destinaron a la terminal de Santa Lucía 924 millones 610,098 pesos entre servicios personales y gastos de operación. Para 2026, el monto se redujo 19.5%, a 744 millones 690,193 pesos.

De la polémica al crecimiento de pasajeros

Desde antes de su construcción, el AIFA quedó en el centro de la polémica tras la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco y la decisión del Gobierno de México de construir una nueva terminal en Santa Lucía.

Cuatro años después de su inauguración, el aeropuerto se ubica como la séptima terminal con mayor volumen de pasajeros transportados en lo que va del año, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

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Actualmente opera 40 rutas nacionales, atendidas por Aeroméxico, Viva y Volaris, además de Mexicana de Aviación , que tiene en el AIFA su sede de operaciones. A ellas se suman siete rutas internacionales operadas tanto por aerolíneas mexicanas como extranjeras, entre ellas Arajet.

La oferta internacional, sin embargo, enfrentó un revés. Hasta finales del año pasado estaba previsto que las rutas internacionales aumentaran de siete a 18 mediante nuevas frecuencias hacia Estados Unidos. La decisión del Departamento de Transporte de ese país derivó en la cancelación de 11 de esas rutas , cuya reactivación todavía no tiene una fecha definida.

“Si se logran recuperar este año estaremos pasando de siete a 18 rutas internacionales, en las que Aeroméxico y Viva todavía tienen considerado reanudar esa venta de boletos que se había hecho en el mes de noviembre del año pasado”, comenta el director del AIFA.

A pesar de las cancelaciones, Pastor estima que este año el aeropuerto podría movilizar entre 7.7 y 8 millones de pasajeros, lo que representaría el mayor volumen desde que comenzó operaciones.

El crecimiento también busca acercar a la terminal a las metas establecidas en su Plan de Negocios, que contempla alcanzar 19.5 millones de pasajeros en 2032.

“Para llegar a esa meta, tendríamos que transportar entre 53 y 54,000 pasajeros diarios. Si tomamos en consideración que hay días que hemos tenido más de 28,000 pasajeros en este aeropuerto, significa que estamos en esa meta de alcanzar esa cifra que tenemos establecido en el programa maestro desarrollo”, añade.

La carga, el otro motor del AIFA

El crecimiento del segmento de carga está estrechamente ligado a una de las decisiones que marcaron la operación del aeropuerto. En 2023, el Gobierno de México prohibió las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el objetivo de trasladarlas al AIFA.

La medida provocó el descontento de autoridades estadounidenses, que consideraron que México había violentado acuerdos bilaterales sobre las operaciones aéreas. Ese conflicto derivó posteriormente en la cancelación de algunas rutas de pasajeros hacia Estados Unidos.

Mientras la operación de pasajeros enfrenta ese escenario, el segmento de carga se ha convertido en uno de los principales pilares del AIFA. En lo que va del año, la terminal ha movilizado 202,469 toneladas de carga, con lo que supera al AICM, Guadalajara y Monterrey, entre otros aeropuertos.

Pastor destaca que el crecimiento de esta actividad también se refleja en la recaudación obtenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la Aduana del AIFA. Desde 2023, señala, se han recaudado más de 280,000 millones de pesos en impuestos.

“Si nosotros consideramos que este aeropuerto costó 75,000 millones de pesos, pues ahí están los resultados del retorno de la inversión”, añade.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Transporte aéreo Cámara Nacional de Autotransporte Aéreo

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