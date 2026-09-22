Bait, el operador telefónico de Walmart, tiene más accesos a internet móvil que líneas activas

¿Por qué Bait tiene más acceso de internet que líneas?

La diferencia operativa del operador se debería a los cambios metodológicos del registro de líneas activas que heredó la CRT por parte del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Desde el año pasado, la exautoridad regulatoria determinó que solo se tomaría como válida una línea activa aquella en la que un usuario cursó tráfico, a través de llamadas o envío mensajes, en un periodo de 90 días, en lugar de 180 días como se estipulaba anteriormente.

Esta situación provoca la disparidad en los números que registra Bait tanto en líneas y acceso de internet móvil. Además, ha provocado una discrepancia entre las cifras de usuarios que reporta el propio OMV ante inversionistas y los que publica el regulador.

Sin embargo, el operador de Walmart ha defendido que su negocio considera como usuario activo a aquel que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes durante un periodo de 180 días, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación.

Bait concentra usuarios de mayor consumo de datos

Fernando Esquivel, analista de la consultora The Ciu, explicó que los OMV como Bait, a pesar de ser más conocidos y considerados como una opción entre los usuarios, aún enfrentan el reto de dejar der ser una línea secundaria o de prueba comercial, a diferencia de las líneas de los operadores tradicionales que son usadas como la principal.

Sin embargo, el especialista considera que también dentro de las diferencias de cifras de líneas activas y de acceso a internet se evidencia el perfil del usuario de Bait. En su opinión, los clientes de Bait son más propensos a consumir datos móviles que a cursar tráfico vía servicios tradicionales, como las llamadas telefónicas tradicionales y SMS.

“Los usuarios que hablan o que todavía mandan SMS están más orientados con los operadores tradicionales como Telcel, mientras que el perfil que está inclinado a buscar ofertas de datos se va más con los OMV como Bait”, consideró el analista.