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Bait, el operador telefónico de Walmart, tiene más accesos a internet móvil que líneas activas

Al cierre de 2025, Bait registró 10.9 millones de líneas activas, frente a 12.7 millones de accesos a internet móvil, una diferencia que se debe al cambio de metodología regulatoria para contabilizar números activos.
mar 22 septiembre 2026 06:17 PM
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Una persona sosteniendo un teléfono con fondo amarillo y con el logo de Bait, el OMV de Walmart.
La diferencia operativa del OMV de Walmart se debería a los cambios metodológicos del registro de líneas activas que heredó la CRT por parte del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (Bait/Facebook)

Bait, el Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart se ha convertido en uno de los jugadores con el mayor dinamismo en el último lustro. Sin embargo, su crecimiento refleja una diferencia entre el número de líneas telefónicas y los accesos a internet móvil.

Al cierre de 2025, Bait contaba con 10.9 millones de líneas móviles, cuyo número contrasta con los 12.7 millones de accesos a internet móvil que registró en ese periodo, de acuerdo con el último corte de datos de la industria disponible por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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¿Por qué Bait tiene más acceso de internet que líneas?

La diferencia operativa del operador se debería a los cambios metodológicos del registro de líneas activas que heredó la CRT por parte del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Desde el año pasado, la exautoridad regulatoria determinó que solo se tomaría como válida una línea activa aquella en la que un usuario cursó tráfico, a través de llamadas o envío mensajes, en un periodo de 90 días, en lugar de 180 días como se estipulaba anteriormente.

Esta situación provoca la disparidad en los números que registra Bait tanto en líneas y acceso de internet móvil. Además, ha provocado una discrepancia entre las cifras de usuarios que reporta el propio OMV ante inversionistas y los que publica el regulador.

Sin embargo, el operador de Walmart ha defendido que su negocio considera como usuario activo a aquel que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes durante un periodo de 180 días, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación.

Bait concentra usuarios de mayor consumo de datos

Fernando Esquivel, analista de la consultora The Ciu, explicó que los OMV como Bait, a pesar de ser más conocidos y considerados como una opción entre los usuarios, aún enfrentan el reto de dejar der ser una línea secundaria o de prueba comercial, a diferencia de las líneas de los operadores tradicionales que son usadas como la principal.

Sin embargo, el especialista considera que también dentro de las diferencias de cifras de líneas activas y de acceso a internet se evidencia el perfil del usuario de Bait. En su opinión, los clientes de Bait son más propensos a consumir datos móviles que a cursar tráfico vía servicios tradicionales, como las llamadas telefónicas tradicionales y SMS.

“Los usuarios que hablan o que todavía mandan SMS están más orientados con los operadores tradicionales como Telcel, mientras que el perfil que está inclinado a buscar ofertas de datos se va más con los OMV como Bait”, consideró el analista.

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Aunque Bait, ante CRT, ostente una cartera menor de usuarios activos no es del todo negativo. El analista de la consultora The Ciu aseguró que Walmart busca enfocarse en los clientes que priorizan las datos, lo que se traduce en un mayores ingresos.

Al segundo trimestre de este año, los OMV cuentan con un Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de 71.19 pesos, según la consultora The Ciu, en cuyo rango se encontraría Bait.

“Creo que el enfoque de Bait de captar la atención de clientes de mayor consumo es la tendencia de la industria, ya que los servicios tradicionales han perdido protagonismo”, aseguró.

Al segundo trimestre de este año, Bait generó ingresos por 3,800 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 40% de manera interanual. Además, la cifra significó que el operador móvil ya cuenta con niveles de rentabilidad comparables con los del resto del negocio de retail, luego de iniciar operaciones en el primer semestre de 2020.

La brecha entre las líneas activas y los accesos a internet móvil de Bait evidencia las particularidades de un modelo que apuesta por el consumo de datos como uno de sus principales motores.

Mientras la metodología regulatoria acota el número de líneas consideradas activas, el comportamiento de sus usuarios muestra una mayor inclinación hacia la conectividad móvil, un perfil que podría ser cada vez más relevante para los OMV conforme las llamadas y los SMS tradicionales ceden espacio frente al uso de datos y las aplicaciones digitales.

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Telecomunicaciones

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