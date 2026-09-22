“Para el mediados del año siguiente el objetivo es tener un fill rate de alrededor del 97%. Hoy estamos en 94.7. Llegar a ese número nos permitiría estar en estándares de marcas japonesas como Honda, Toyota y Mazda, que traen ese nivel de 97%. Eso es lo que buscaríamos”, comenta Samuel Echeverría, COO de Changan México y LATAM, en entrevista con Expansión.

A través de la alianza con el operador logístico mexicano, hoy Changan cuenta con un almacén de almacenamiento y distribución de 8,500 metros cuadrados en Tlalnepantla, Estado de México, donde alberga alrededor de 472,000 partes.

La automotriz espera estar entregando refacciones en el Valle de México en hasta 24 horas, gracias a las rutas diarias que realiza Estafeta. Para ciudades como Monterrey y Guadalajara, la promesa es que las entregas a los distribuidores no tarden más de dos días, mientras que para el resto del país el tiempo promedio oscila entre los tres y seis días.

“Estábamos entregando a nuestra red de distribuidores una vez por semana, ahora estamos entregando una vez por día (en la Zona Metropolitana del Valle de México). Cambia también de manera importante en los destinos lejanos, pueden ser de 5 a 6 días máximo y esto le da la certidumbre al cliente de que, si no tuviera el distribuidor la pieza en su inventario, nos la puede pedir y el tiempo de surtido va a ser bastante eficiente”, agrega Echeverría.

La china Changan va por el trono de Toyota: su nuevo plan para entregar refacciones en tiempo récord (Tzuara De Luna)



La situación para Changan luce hoy diferente a la que tenía en el 2024, año en el que anunció que establecería una subsidiaria directa de casa matriz en México, luego de independizarse de Motornation, el brazo importador de la compañía con el que dio sus primeros pasos en el país.

Karen Ortega, directora de postventa de Changan, resalta que en ese entonces, el espacio de almacenamiento y logística de la compañía era de apenas 2,000 metros cuadrados, una cifra que aumentó a 4,000 metros cuadrados al año siguiente y que hoy ya se trata de poco más del doble de superficie.