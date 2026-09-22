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La china Changan va por el trono de Toyota: su nuevo plan para entregar refacciones en tiempo récord

Tras anunciar su alianza con Estafeta, la automotriz busca competir con automotrices japonesas que llevan décadas operando en México.
mar 22 septiembre 2026 07:08 PM
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Una de las miles de cajas de refacciones en el centro de distribución y almacenamiento de Estafeta para Changan en el Estado de México.
A través de esta alianza, Changan cuenta con un centro de almacenamiento y distribución en el Estado de México de 8,500 metros cuadrados. (Tzuara De Luna)

Tlalnepantla, Estado de México.- La automotriz china Changan busca competir en velocidad de entrega de refacciones con armadoras como Toyota, luego de anunciar una alianza estratégica con Estafeta, con la que pretende entregar autopartes a sus distribuidores en hasta 24 horas en áreas como la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hasta el momento, Changan mantiene un fill rate, es decir, un indicador de rendimiento en logística que mide el porcentaje de productos pedidos y que una empresa puede entregar con éxito y velocidad de 94.3%, una cifra que pretende aumentar a 97%, similar al de otras automotrices, en especial japonesas, que llevan décadas operando y comercializando en México.

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“Para el mediados del año siguiente el objetivo es tener un fill rate de alrededor del 97%. Hoy estamos en 94.7. Llegar a ese número nos permitiría estar en estándares de marcas japonesas como Honda, Toyota y Mazda, que traen ese nivel de 97%. Eso es lo que buscaríamos”, comenta Samuel Echeverría, COO de Changan México y LATAM, en entrevista con Expansión.

A través de la alianza con el operador logístico mexicano, hoy Changan cuenta con un almacén de almacenamiento y distribución de 8,500 metros cuadrados en Tlalnepantla, Estado de México, donde alberga alrededor de 472,000 partes.

La automotriz espera estar entregando refacciones en el Valle de México en hasta 24 horas, gracias a las rutas diarias que realiza Estafeta. Para ciudades como Monterrey y Guadalajara, la promesa es que las entregas a los distribuidores no tarden más de dos días, mientras que para el resto del país el tiempo promedio oscila entre los tres y seis días.

“Estábamos entregando a nuestra red de distribuidores una vez por semana, ahora estamos entregando una vez por día (en la Zona Metropolitana del Valle de México). Cambia también de manera importante en los destinos lejanos, pueden ser de 5 a 6 días máximo y esto le da la certidumbre al cliente de que, si no tuviera el distribuidor la pieza en su inventario, nos la puede pedir y el tiempo de surtido va a ser bastante eficiente”, agrega Echeverría.

Centro de almacenamiento y distribución de Changan y Estafeta en el Estado de México, con extensión de 8,500 metros cuadrados.
La china Changan va por el trono de Toyota: su nuevo plan para entregar refacciones en tiempo récord (Tzuara De Luna)


La situación para Changan luce hoy diferente a la que tenía en el 2024, año en el que anunció que establecería una subsidiaria directa de casa matriz en México, luego de independizarse de Motornation, el brazo importador de la compañía con el que dio sus primeros pasos en el país.

Karen Ortega, directora de postventa de Changan, resalta que en ese entonces, el espacio de almacenamiento y logística de la compañía era de apenas 2,000 metros cuadrados, una cifra que aumentó a 4,000 metros cuadrados al año siguiente y que hoy ya se trata de poco más del doble de superficie.

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Changan y Estafeta iniciaron con pruebas para este modelo de negocio en mayo de este año, cuando el fill rate de la automotriz era de 82.5%, es decir, que en tan solo unos meses aumentó casi 12 puntos porcentuales.

Desde la perspectiva de Ortega, parte de esta mejoría en la estrategia es que al tratarse de una subsidiaria de Changan en México, el margen de maniobra y de recursos brindados desde casa matriz es mayor, lo que ha sido posible a través de un continuo diálogo entre ambos países.

“Toda la estrategia y la planeación están acompañados del staff mexicano, pero también del internacional. Tenemos equipo en China, equipo aquí en México tanto extranjero como nacional con toda su experiencia y evidentemente eso nos ayuda a consolidar, a tener esta trazabilidad y capacidad de respuesta”, explica en entrevista con Expansión.

No fue DHL: Changan buscaba una empresa mexicana

A medida que las automotrices chinas fueron llegando a México en los últimos años, las alianzas con empresas de logística por parte de éstas empezaron a crecer, como es el caso de Chirey, Geely y Great Wall Motor con DHL, el gigante de logística de origen alemán.

Sin embargo, Changan decidió establecer esta sinergia con Estafeta al tener el objetivo de que esta articulación pudiese suscitarse con una empresa de origen mexicano, además de que la distribución de la compañía fue un punto fundamental al momento de tomar la decisión.

“Apostamos a la credibilidad del país y Estafeta es una empresa mexicana. Algo que también buscamos es la consolidación, no solo del almacenamiento, sino también de la distribución y Estafeta es dueña de la distribución del transporte. Evidentemente eso nos da una ventaja competitiva también en la cobertura del país”, añade Ortega.

Además de la evaluación que realizó el equipo de General Affairs en el área de compras de Changan en el país, la decisión también estuvo enmarcada por el equipo de origen chino. En esto, Estafeta, además de tratarse de una empresa mexicana, significó la mejor opción en cuanto a costo-beneficio.

“Todos los candidatos que pudimos haber tenido son evaluados aquí pero también en China. De esas valoraciones una parte es el servicio y la otra parte es el costo. No tengo el detalle de dónde quedó el caso de DHL, pero sin lugar a duda la mejor propuesta entre costo y beneficio estuvo en Estafeta”, agrega Echeverría.

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Autos chinos en México logística Industria Nacional de Autopartes

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