La china Changan va por el trono de Toyota: su nuevo plan para entregar refacciones en tiempo récord

Changan y Estafeta iniciaron con pruebas para este modelo de negocio en mayo de este año, cuando el fill rate de la automotriz era de 82.5%, es decir, que en tan solo unos meses aumentó casi 12 puntos porcentuales.
Desde la perspectiva de Ortega, parte de esta mejoría en la estrategia es que al tratarse de una subsidiaria de Changan en México, el margen de maniobra y de recursos brindados desde casa matriz es mayor, lo que ha sido posible a través de un continuo diálogo entre ambos países.
“Toda la estrategia y la planeación están acompañados del staff mexicano, pero también del internacional. Tenemos equipo en China, equipo aquí en México tanto extranjero como nacional con toda su experiencia y evidentemente eso nos ayuda a consolidar, a tener esta trazabilidad y capacidad de respuesta”, explica en entrevista con Expansión.
No fue DHL: Changan buscaba una empresa mexicana
A medida que las automotrices chinas fueron llegando a México en los últimos años, las alianzas con empresas de logística por parte de éstas empezaron a crecer, como es el caso de Chirey, Geely y Great Wall Motor con DHL, el gigante de logística de origen alemán.
Sin embargo, Changan decidió establecer esta sinergia con Estafeta al tener el objetivo de que esta articulación pudiese suscitarse con una empresa de origen mexicano, además de que la distribución de la compañía fue un punto fundamental al momento de tomar la decisión.
“Apostamos a la credibilidad del país y Estafeta es una empresa mexicana. Algo que también buscamos es la consolidación, no solo del almacenamiento, sino también de la distribución y Estafeta es dueña de la distribución del transporte. Evidentemente eso nos da una ventaja competitiva también en la cobertura del país”, añade Ortega.
Además de la evaluación que realizó el equipo de General Affairs en el área de compras de Changan en el país, la decisión también estuvo enmarcada por el equipo de origen chino. En esto, Estafeta, además de tratarse de una empresa mexicana, significó la mejor opción en cuanto a costo-beneficio.
“Todos los candidatos que pudimos haber tenido son evaluados aquí pero también en China. De esas valoraciones una parte es el servicio y la otra parte es el costo. No tengo el detalle de dónde quedó el caso de DHL, pero sin lugar a duda la mejor propuesta entre costo y beneficio estuvo en Estafeta”, agrega Echeverría.