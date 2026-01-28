La IA está redefiniendo la experiencia de compra en los supermercados en México

Dreen Yang, líder global de Productos de Consumo y Retail en Capgemini, comparte que los consumidores ven en esta herramienta una guía de compras de confianza, aunque también demandan mayor control sobre sus datos.

“La IA está transformando cada vez más la experiencia de compra, pero el éxito depende de la claridad, el uso responsable y las salvaguardas que protegen a los consumidores. Las marcas que combinan tecnología con confianza y propósito disfrutarán de una lealtad duradera”, escribe en el análisis Lo que importa al consumidor de hoy 2026.

En el estudio, el Instituto de Investigación de Capgemini explica que la IA ha pasado de ser un facilitador a un asesor de confianza para los consumidores, desde la interpretación de las preferencias y comportamientos de los usuarios hasta la provisión de asistencia conversacional en tiempo real a través de chatbots y asistentes virtuales.

“El compromiso que tenemos es seguir acelerando nuestras estrategias de digitalización para servir y mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes”, declara Alejandra Buenrostro.

Antonio Fager, CEO de Pentafon, considera que hacia el futuro la IA será capaz de tomar decisiones con mayor autonomía y no solo con base en algoritmos. Por lo pronto, es una herramienta que se traduce en mejores experiencias, con operaciones híbridas para la atención a los clientes.

“La inteligencia artificial está ofreciendo una serie de servicios que antes no teníamos, pero no necesariamente está sustituyendo al humano; lo está potenciando y está generando nuevos servicios, porque los clientes hoy son mucho más exigentes de lo que eran antes”, dice Fager.

La evolución apunta a que los actuales servicios transaccionales deberán transformarse. De acuerdo con Fager, los nuevos servicios tendrán que pasar de la transacción a la empatía, por ejemplo, con bots que atenderán e interactuarán con los clientes, por lo que el mayor potencial de desarrollo está en las aplicaciones híbridas, en las que los humanos estén potenciados por la IA.

“Lo que vamos a estar viendo es un servicio de muchísimo mejor calidad, en un menor tiempo y mucho más exacto. Son los dos grandes mundos en donde se va a utilizar la inteligencia artificial, de frente y detrás, para apoyar la atención humana”, apunta