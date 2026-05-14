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El boom de los chips convierte a Taiwán en potencia bursátil mundial

En términos bursátiles, Taiwán ya supera a países como China, Francia o Canadá. Tanto así que el presidente chino Xi Jinping dejó en claro que no está dispuesto a ceder el control a Estados Unidos.
jue 14 mayo 2026 06:44 PM
China no piensa ceder el control de Taiwán a EU y el factor decisivo es el boom de los chips, ¿por qué?
De acuerdo con un análisis reciente de UBS, cinco compañías —SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC, MediaTek y Delta Electronics— explican por sí solas más de todo el rendimiento reciente del índice MSCI Emerging Markets. (Rich Townsend/Getty Images/iStockphoto)

Taiwán, la isla que produce la mayoría de los chips avanzados en el mundo, es tal vez el único tema innegociable para China, en medio de la cumbre entre el presidente Xi Jiinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. La relevancia de este territorio para el mundo también está cambiando el mapa financiero internacional, con las acciones de los fabricantes taiwaneses como protagonistas.

Impulsado por el auge de los semiconductores y la demanda global de chips avanzados para Inteligencia Artificial (IA), Taiwán superó este año a Francia, China y Canadá para convertirse en el cuarto país con mayor peso dentro del índice MSCI All-Country World Index (ACWI), solo detrás de Estados Unidos, Japón y Reino Unido.

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El fenómeno refleja cómo el capital global se está concentrando cada vez más en un pequeño grupo de empresas tecnológicas asiáticas vinculadas a la cadena de suministro de IA. Y, no en vano, el gobierno chino señaló que cualquier "mala gestión" en la política con respecto a Taiwán podría desencadenar en un conflicto con Estados Unidos.

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De acuerdo con un análisis reciente de UBS, cinco compañías —SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC, MediaTek y Delta Electronics— explican por sí solas más de todo el rendimiento reciente del índice MSCI Emerging Markets. Sin ellas, el indicador habría registrado pérdidas pese a incluir más de 1,200 empresas de China, India, América Latina y otras regiones emergentes. “El rally de mercados emergentes luce menos diversificado de lo que parece”, advierte UBS en su reporte.

El nuevo centro financiero de la IA

El ascenso bursátil de Taiwán ocurre en medio de una creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China por el control de industrias estratégicas como IA, semiconductores y minerales críticos.

La isla alberga a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, empresa que fabrica alrededor de 90% de los chips más avanzados del mundo y que se ha convertido en pieza central de las cadenas globales de suministro tecnológicas.

La relevancia de Taiwán también se refleja en los índices bursátiles emergentes. Según UBS, el peso combinado de TSMC, Samsung y SK Hynix pasó de alrededor de 7% a casi 27% del MSCI Emerging Markets en la última década. Incluso, Taiwán ya superó a China continental dentro de ese índice por primera vez en casi 20 años.

El boom tecnológico ha sido tan acelerado que el índice de semiconductores de Filadelfia (SOX), referencia global del sector, llegó a colocarse cerca de 60% por encima de su promedio móvil de 200 días, impulsado principalmente por fabricantes de chips en Taiwán y Corea del Sur.

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La concentración también eleva riesgos

Aunque el entusiasmo por la IA sigue impulsando ganancias en las bolsas, UBS advirtió que la concentración del mercado en unas cuantas tecnológicas asiáticas también incrementa riesgos para inversionistas globales.

La firma considera que cualquier desaceleración en el ciclo tecnológico, restricciones comerciales adicionales entre Washington y Beijing o una escalada geopolítica alrededor del estrecho de Taiwán podrían afectar de manera desproporcionada a los mercados emergentes y a las cadenas globales de suministro.

Actualmente, buena parte de la infraestructura global de IA, desde centros de datos hasta modelos avanzados de IA, depende de chips fabricados en Taiwán y Corea del Sur.

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Además, Estados Unidos mantiene restricciones para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados y maquinaria especializada, mientras Beijing busca acelerar su autosuficiencia tecnológica y reforzar su control sobre minerales críticos y cadenas manufactureras estratégicas. La isla está ganando importancia geopolítica, comercial y financiera y ninguno de los dos países está dispuesto a perder algún grado de influencia.

"La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son tan irreconciliables como el fuego y el agua (...) Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el principal denominador común entre China y Estados Unidos", señaló Xi Jinping en medio de la cumbre con Donald Trump, según informó el WSJ.

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